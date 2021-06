Jižní Morava - Dlouho očekávaná chvíle je tady. Hrad Pernštejn nabídne návštěvníkům od pátku 28. května nový okruh s názvem Pernštejnská zahrada. „Návštěvníci se budou moci projít zahradou v podobě, jakou měla krátce po roce 1800 a zároveň budou moci zhlédnout nově otevřenou expozici s názvem Cesty do krajin ticha: Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství,“ uvedla tisková mluvčí Národní památkového ústavu Jana Hartmanová. Expozice je zaměřená na vznik takzvaných anglo-čínských zahrad, které ve střední Evropě od druhé poloviny osmnáctého století nahrazovaly francouzské zahrady.

Obnova Vrchnostenské okrasné zahrady na svazích pod hradem skončila už v září loňského roku, ale kvůli pandemické situaci ji návštěvníci poprvé uvidí až nyní. Zahrada získala zpět podobu z počátku devatenáctého století. Na nové podobě zahrady pracovali odorníci tři roky a je jedinečným souborem zahradních stylů v netradičním horském terénu. Návštěvníka provede různými světy, od francouzské zahrady, romantickou zahradu, angločínskou část i po lesní partie. Nechybí ani rybník, ovocné stromy, vyhlídkové rondely, terasy a další součásti. Hlavním ovocným stromem je hruška, ovoce králů.

Prohlídkový okruh je přístupný od deseti hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne, délka prohlídky je zhruba na hodinu, ale záleží na návštěvníkovi. Projekt vyšel na téměř 120 milionů korun a z velké částije zaplacený z dotací Evropské unie.

TIPY Z VYŠKOVSKA

Dny Slavkova

KDY: pátek od 19.00 a sobota od 9.00

KDE: Slavkov u Brna



Lidé ze Slavkova a okolí se mohou těšit na sobotu prožitou v zámeckém parku. Začínají totiž Dny Slavkova. nejmenší návštěvníky čeká výprava pohádkovým lesem a dětský den v parku. Součástí dne je i řemeslný a farmářský jarmark. V pravé poledne se zejména dámy mohou těšit na přehlídku historických oděvů. Již v pátek večer mohou diváci sledovat hru Když hrdličky cukrovaly v podání herců Divadelního spolku Slavkov u Brna ve Společenském centru Bonaparte. Vstup je zdarma.

Chovatelská burza

KDY: neděle od 7.00 do 10.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: 30 korun



Nakoupit si chovatelské potřeby a prohlédnout si burzu zvířat mohou zájemci v neděli 30. května od sedmi hodin ráno v chovatelském areálu u vlakového nádraží ve Vyškově. Akce trvá do deseti dopoledne a vstupné je třicet korun.

Jiří Petráček

KDY: sobota a neděle od 13.00 do 17.00, jinak denně po celý den kromě pondělí

KDE: výstavní sál v prvním patře Muzea Vyškovska, Vyškov

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Jiřího Petráčka je k vidění ve Vyškově. Je známý především jako ilustrátor knih a komiksových seriálů. Ilustroval kolem dvou stovek knih s dobrodružnou, populárně naučnou a historickou tematikou, ale také encyklopedie a učebnice. Do výčtu Petráčkovy tvorby patří především komiksy a časopisecké ilustrace. Během své dosavadní umělecké tvorby nakreslil kolem osmnácti stovek stran komiksů a nespočet ilustrací, zejména pro časopisy ABC či Sedmička pionýrů.

Do Anglie s Karlem Čapkem

KDY: sobota a neděle od 13.00 do 17.00, jinak denně po celý den kromě pondělí

KDE: Galerie Orion Muzea Vyškovska, Vyškov

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Výstava barevných fotografií z Anglie, Walesu, Skotska a Irska doplňují texty Karla Čapka a jeho ilustrace. Výstava dokládá úžasnou aktuálnost Čapkova díla Anglické listy, ukazuje přírodní i historické zajímavosti Velké Británie a Severního Irska. Fotografie doplní knihy Karla Čapka z produkce vyškovské Obzinovy tiskárny. Výstava trvá do neděle 27. června.

TIPY Z BRNĚNSKA

Provázek open

KDY: do pondělí

KDE: Brno

ZA KOLIK: dle představení



Herci Divadla Husa na provázku i spolupracující umělci připravili přehlídkou pod širým nebem s příznačným názvem Provázek.open. Vyvrcholí v neděli dětskými představeními Robin Hood v deset dopoledne a Bombarďák v pět odpoledne. V pondělí následuje v sedm hodin večer Zkušebna.

Open House Brno

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno

Otevřené významné budovy v Brně mohou lidé navštívit o víkendu. Meteorologové představí nejen své pracoviště a historii, ale i současnost předpovídání počasí. Otevřené budou také areály Spielberk, Vlněna a Ponávka. Milovníci výhledů ocení zaniklou střešní restauraci Grand Prix v Kohoutovicích či rekonstruovanou výškovou budovu Tower v Žabovřeskách. Přístupných bude na čtyřicet různých místVíce informací o případných registracích najdou lidé na www.openhousebrno.cz.

Autentická prohlídka

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno

ZA KOLIK: 120 korun



Prohlídku plnou poučení mohou zažít zájemci v Brně. Sekání je na Moravském náměstí u Jošta v sobotu ve dvě hodiny po poledni. Poznají dům Falkensteinerovy nadace, bývalou dělnickou kolonii Šmálka, někdejší městský hřbitov nebo kostel na Botanické ulici. Průvodkyní bude Monika Postbieglová. Účastníci si připomenou vývoj zdejší zástavby od středověkých domků, přes průmyslové objekty, k činžovním domům z 19. století i k dalším stavbám budovaným po roce 1919.

Noc kostelů

KDY: pátek od 17.30

KDE: různá místa na jihu Moravy

ZA KOLIK: zdarma



V pátek se lidé mohou těšit na jedinečnou atmosféru večerní procházky po brněnských chrámech. Na ekumenické zahájení Noci kostelů mohou zájemci dorazit v půl šesté do kostela svatého Jakuba. V katedrále svatého Petra a Pavla si mohou prohlédnout nový liturgický prostor dle návrhu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné. Program na jednotlivých místech jihu Moravy najdou lidé na webu nebo ho zjistí pomocí aplikace.

Hvězdárna a planetárium

KDY: středa, pátek, sobota

KDE: Brno

ZA KOLIK: dle typu pořadu



Brněnské planetárium je již otevřené, byť jen na padesát procent kapacity a příchozí vítá s respirátorem a navíc dokladem o bezinfekčnost. V pátek, sobotu a také ve středu od čtyř hodin je připravený pravidelný program pro děti. A od šesti hodin ve stejné dny je k dispozici Vesmír 3D. Milovníci Brna si mohou odpočinout od osmé hodiny večerní u pořadu Brno 360. Kromě pestré přírody v něm uvidí známé dominanty z neokoukaných úhlů a také místa, která možná sami nikdy nenavštívili. Od evíti večer je možné pozorovat hvězdnou oblohu.

Ahoj z HaDivadlo

KDY: do 1. června

KDE: brno, okolí HaDivadla

ZA KOLIK: zdarma



Téměř třicet výstavních panelů, které připomínají repertoár výrazné brněnské scény, umístilo HaDivadlo v posledním květnovém týdnu do nejužšího centra Brna. Návštěvníci výstavy si na krátké trase budou moci prohlédnout fotografie z jednotlivých inscenací HaDivadla. Tvůrci je doplnili o autentické reakce svých diváků. Výstava s názvem Ahoj z HaDivadla! bude v brněnských ulicích k vidění do úterý 1. června.

DALŠÍ TIPY

Divadlo

Pohádka máje

KDY: sobota od 19.30 a neděle od 17.00

KDE: Boleradice

ZA KOLIK: 150 korun



Premiéru si pro své příznivce připravil boleradický divadelní soubor. Slavnou Pohádku máje nastudovali herci hned ve dvou obsazeních, premiéry tedy nabízejí dvě. Poetický příběh studenta Ríši a dcerky ostrovačického revírníka Helenky z konce 19. století má za cíl potěšit v dnešním hektickém světě. Režijní vedení má Ivana Kahounová.

Zahrady

Zahrady na zánmku Žďár nad Sázavou

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou



Na Vysočinu láká zámek ve Žďáře nad Sázavou. Poslední květnový víkend se návštěvníkům otevřou také soukromé zahrady rodiny Kinských na zámku ve Žďáře nad Sázavou, a to při dvoudenní akci Kouzelné zahrady. Součástí je i kulturní program, vystoupí hned několik interpretů. Na housle zahraje Jiří Klecker, na klavír Marek Peňáz, na klarinet Michal Kříž a na violoncello Štěpán Filípek. Nudit se nebudou ani děti, pro ně zámecké lektorky připravily zábavnou hru v zámeckých zahradách. Návštěvníci s emohou těšit i na farmářský trh s floristickým a zahradnickým sortimentem a dvoudenní Mint Market, oblíbený trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami.