Léto na Mikulčickch valech

KDY: sobota -pondělí vždy od 10.00

KDE: Mikulčice

ZA KOLIK: vstupné 60 korun

Vmísit se do dobového tábora mezi staré Slovany, tajit dech při soubojích šermířů nebo si vychutnat duchovní atmosféru Cyrilometodějské pouti. To mohou o víkendu návštěvníci Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku.

Třídenní Léto na Mikulčických valech začíná v sobotu v deset hodin dopoledne. „Příchozí se seznámí s životem našich předků v dobovém táboře starých Slovanů, od dvou hodin odpoledne bude hrát oblíbená skupina Countrio a šermíře ze skupiny Styrke budou moci lidé sledovat až do pondělního poledne. Předvedou také řemesla a ukázky ze života v raném středověku, “ pozval k návštěvě vedoucí hradiště František Synek.

Duchovní atmosféru místa si prožijí účastníci Cyrilometodějské pouti na Podluží. Ta se uskuteční v neděli od půl čtvrté odpoledne. Poutníky a duchovní představitele doplní i pestrobarevné kroje, v nichž přijdou lidé z okolí.

Pondělí bude patřit především dětem. „Čeká je zábavný prázdninový den s názvem Velkomoravské vítání prázdnin. Ve velkomoravském táboře si budou například povídat s vladykou, zažijí archeologické hrátky na pískovišti, budou vyrábět lodičky nebo si užijí letecký trenažér. Přijít mohou od půl jedenácté,“ přiblížil Synek. Dospělí zájemci mohou shlédnout výstavu fotografií na téma Člověk a víra, která přibližuje význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje a zachycuje duchovní krásy okamžiku.

Za základní vstupné do areálu hradiště zaplatí příchozí šedesát korun , školáci, studenti a důchodci čtyřicet korun a děti do šesti let mohou přijít zdarma. Slevu mají i rodiny. Hradiště v Mikulčicích je otevřeno každý den, letos nově i v pondělí..

TIPY Z VYŠKOVSKA

Moped Rallye

KDY: sobota od 12.00

KDE: Rychtářov

ZA KOLIK: neuvedeno



Radost z pečlivě udržované techniky, vzrušení ze závodůi rozhovory s mechaniky a jezdci si v neděli užijí návštěvníci tradiční Moped rallye v Rychtářově, který je místní částí Vyškova. Samotné závody začínají slavnostním zahájením v pravé poledne, výsledky vyhlásí pořadatelé v šest večer.

Rokokový den

KDY: sobota od 13.00

KDE: Slavkov u Brna

ZA KOLIK: vstup volný



V době rokoka se v sobotu ocitnou návštěvníci parku zámku ve Slavkově u Brna. Pořadatelé akce nazvané Rokokový den tam pro ně od jedné hodiny odpoledne připravili jarmark, od dvou projížďky kočárem, od tří módní přehlídku rokokových kostýmů a od šesti hodin večer loutnový koncert v zámecké kapli. S výjimkou koncertu je vstup zdarma.

Křižanovický festiválek

KDY: neděle od 20.00

KDE: Křižanovice u Bučovic

ZA KOLIK: neuvedono



Střídání hudebníků uvidí a uslyší v neděli 5. července návštěvníci tradičního Křižanovického festiválku v Křižanovicích u Bučovic. Od osmi hodin večer tam v areálu fotbalového klubu zahraje kapela Rimortis, od půl deváté ji vystřídá Puls a od jedenácti hodin v noci nastoupí na pódium Miloš Dodo Doležal.

DALŠÍ TIPY

Blansko

Dětský den

KDY: sobota od 14.00

KDE: Blansko, Lažánky

ZA KOLIK: neuvedeno



Dětským dnem na hřišti v Lažánkách v Blansku oslaví pořadatelé sobotní státní svátek. Oslavu věrozvěstů spojili pořadatelé ze spolku Lažánečtí s dětským dnem na zahájení prázdnin. Děti si užijí soutěže i skákací hrad a na trenažéru si vyzkoušejí dojení krav. Dospělí si tradičně zasoutěží v hodu bečkou o putovní pohár a ve střelbě ze vzduchovky.

Brno

Blešák v aleji

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, třída kpt. Jaroše

ZA KOLIK: vstup volný



Pro jednoho nepotřebné harampádí, pro jiného učiněný poklad. V brněnské ulici třída Kapitána Jaroše se v sobotu zájemci o koupi netradičních drobnosti vyřádí na bleším trhu v tamní aleji. Prodejci nabídnou nejen nepotřebné věci ze svých domovů. Na trhu lidé nakoupí i produkty od lokálních tvůrců nebo domácí potraviny. Vše za blešákové ceny.

Břeclavsko

Krojované hody Podivín

KDY: pátek - neděle

KDE: Podivín

ZA KOLIK: sobotní večerní zábava 120 korun



Třídenní krojované hody si užijí příznivci tradic a pestrobarevných krojů v Podivíně. Předhodovou zábavu pořádá tamní chasa už v pátek. Představí se Národopisný soubor Břeclavan, verbíři a zazpívají starobřeclavští mužáci. V sobotu a neděli doprovodí krojované i hosty dechová hudba Vacenovjáci. Odpolední vstupné je dobrovolné, za večerní zábavu zaplatí příchozí 120 korun.

Hodonínsko

Čechomor

KDY: pátek od 19.30

KDE: Kyjov, letní kino

ZA KOLIK: 590 korun



Svéráznou hudbu Čechomoru, po dlouhé době v akustické sestavě, si užijí příznivci kapely už dnes v letním kině v Kyjově. S kytarami, houslemi i harmonikou navážou na lidovou hudbu frontman kapely František Černý, Karel Holas, Matěj Leinert i Radek Pobořil. Hrát začnou o půl osmé večer. Vstupné je 590 korun.

Znojemsko

Hlaví pouť v Hlubokých Mašůvkách

KDY: sobota, od 16.30

KDE: Hluboké Mašůvky

ZA KOLIK: vstup volný



Na tradiční hlavní pouť zamíří v sobotu věřící do Hlubokých Mašůvek na Znojemsku. Duchovní program zahájí procesí od rybníkav půl páté odpoledne. Slavnostní mši bude v půl sedmé večer na náměstí před kostelem sloužit novoříšský premonstrátský opat Marian Rudolf Kosík. Po bohoslužbě následuje světelné procesí na Kalvárii.