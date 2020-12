Otevřené stánky i vyhlídková věž

KDY: dle programu

KDE: Brno a jednotlivá místa jižní Moravy

Mnohem širší výběr možností, jak si užít víkend, mají Jihomoravané o nadcházejícím druhém adventním víkendu. Díky uvolnění vládních opatření totiž bude mít otevřené brány řada dříve zavřených míst.

ADVENT V BRNĚ. O nakupování drobností ve stáncích mají lidé od čtvrtka obohacenou návštěvu brněnských vánočních trhů, rozprostřených v centru města. „Na Moravském náměstí už jezdí vyhlídkové kolo, na stejné náměstí jsme navíc přidali kolotoč pro nejmenší,“ pozvala mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

PROHLÍDKY. I letos se navíc lidé mohou těšit na speciální adventní komentované procházky centrem Brna. Letos jsou v nabídce dvě témata, brněnské kláštery a betlémy. Online prodej vstupenek již začal a pořadatelé doporučují, aby lidé s nákupem neotáleli, zájem je totiž velký a kapacita omezená. „Předvánočním Brnem provede profesionální průvodce. Dohromady nabízíme čtyři termíny. Kláštery v centru Brna si lidé prohlédnou tuto, příští a přespříští sobotu. Prohlídka betlémů se pak koná osmadvacátého prosince ve čtyři hodiny odpoledne,“ pozvala mluvčí brněnského Turistického informačního centra Adéla Nováková.

VYHLÍDKA I TRAMVAJE. Brno z výšky si o víkendu lidé prohlédnou nejen z adventního kola. „S rozvolňováním opatření můžeme zpřístupnit i vánoční vyhlídkovou věž Staré radnice. Věž je otevřená vždy od pondělí do čtvrtka mezi druhou odpoledne a osmou večer, v pátek od poledne do desíti večer, v sobotu mezi desátou dopolední a desátou večerní, a v neděli pak od desíti dopoledne do osmi večer,“ vyjmenovala mluvčí Nováková.

Centrem Brna už navíc jezdí dvě vánočně ozdobené tramvaje, jízda vánoční šalinou přijde zájemce na stejnou sumu, jako běžná jízda tramvají.

HUSA A MIKULÁŠ. Lidé se v centru Brna v sobotu potkají i s Mikulášem. Před divadlem Husa na provázku na Zelném trhu se totiž bude konat Mikuláš naopak. „Připojili jsme se k celorepublikové akci Potřebujeme se – Staň se i ty Mikulášem, kdy budeme v sobotu mezi druhou a šestou odpoledne vybírat konzervy s jídlem pro Potravinovou banku. Před Husou na provázku bude v tom čase Mikuláš spolu s čerty a celým hejnem andělů, dokonce se tady občas hrát a zpívat, na provázek.dvoře pak budeme promítat streamovaný koncert z pražského Rock Café,“ nastínila mluvčí divadla Alžběta Nagyová. Konzervované jídlo do sbírky může přinést každý. Pořadatelé doufají, že se jim akci umožní uskutečnit tak, aby byla maximálně bezkontaktní.

Adventní víkend lidé mohou trávit i ve společnosti zvířat, od včerejška jsou totiž otevřené všechny jihomoravské zoo.

DO BETLÉMA V ZOO. Hodonínská zoo hodonínská navíc od tohoto víkendu návštěvníkům nabídne kromě pohledu na zvířecí obyvatele, mezi kterými jsou i lvíčata, zábavný program. „O víkendu spustíme adventní hru Cesta do Betléma. Děti budou při procházce po zahradě hledat správné odpovědi u zvířátek, které jim pomohou najít cestu až k Ježíškovi do Betléma. Za vyluštění tajného hesla pak děti dostanou odměnu odměněny přímo na pokladně zoo,“ nastínila mluvčí Zoo Hodonín Marie Blahová.

HRAD. Koho lákají spíše památky, může o víkendu vyrazit na brněnský hrad Špilberk. Otevře nejen nádvoří, ale i vnitřní prostory s výstavami. „Otevíráme hrad návštěvníkům. A bez rytířů by to na hradě nešlo. Návštěvníci se proto budou moct podívat na novou zimní výstavu Gustav Krum: Ilustrace,“ pozvali zástupci Muzea města Brna na sociálních sítích.

TIPY Z VYŠKOVSKA

Mikulášská stezka

KDY: pátek až neděle

KDE: zámecký park Slavkov u Brna



Od pátku do neděle se mohou děti těšit na stezku v zámeckém parku ve Slavkově, která je zavede za Mikulášským balíčkem. Na stezce bude připraveno dvanáct úkolů, na konci děti poskládají básničku pro Mikuláše. V parku příchozí potkají čerty i anděla. Z balkónu bude vše pozorovat samotný Mikuláš. O víkendu mohou děti také napsat Ježíškovi a přání vhodit do schránky ve vstupní hale zámku.

Knížka potěší sestřičky

KDY: do 17. prosince

KDE: Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově



Do kampaně na podporu knihkupců a knižních nakladatelství Kup knihu k Ježíšku se mohou zapojit i lidé na Vyškovsku. Koupí knihy podpoří například vyškovské knihkupectví Pavla Žůrka. Nakoupit knížky mohou také na e-shopech nakladatelství, vydavatelství a knihkupectví. Zájemci mohou také dárkem ocenit těžkou práci zdravotníků v projektu Kupte knihu pro zdravotní sestřičku. Knížky lze nosit do 17. prosince do Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Doporučení, které knihy by mohly zaujmout, najdou zájemci na facebooku knihovny.

ZooPark otevírá

KDY: denně od 9.00 do 16.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: 70 korun





Milovníci zvířat se mohou znovu přijít podívat do vyškovského ZooParku. Otevírá po pauze vynucené epidemickými opatřeními. Lidé musí mít roušky, dodržovat rozestupy, ve skupince smí být deset osob a Zoo zaplní jen čtvrtinu své kapacity. Otevřeno je denně od devíti ráno do čtyř hodin odpoledne. Vstupné je sedmdesát korun, děti, studenti a důchodci zaplatí padesátikorunu.

Stezka ve Švábenicích

KDY: od neděle do příští soboty

KDE: Švábenice



Betlémskou stezku si mohou v neděli projít zájemci ve Švábenicích. Úkoly lze plnit celý následující týden. Začátek je u obecního stromu, na nástěnce si putující nastudují trasy. Na konci každé stezky najdou slovo, které pomůže doplnit tajenku v příběhu. Podrobnosti jsou na www.svabenice.cz. Pro ty, co vyluští všechna čtyři slova, čeká odměna na úřadě městyse. Přijít si pro ni mohou den před Štědrým dnem, 23. prosince mezi druhou a čtvrtou hodinou.



OSTATNÍ TIPY

Mikulášský běh

KDY: neděle od 13.30

KDE: Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: startovné dobrovolné



Nedělní odpoledne v aktivním pohybu mohou prožít lidé ve Veselí nad Moravou. Zapojit se mohou i sportovci, rekreační běžci i nadšenci. Pořadatelé slibují, že dorazí i Mikuláš se svou družinou. Děti za doprovodu rodičů zdolají trať o délce 400 metrů, dospělé účastníky bude čekat trasa dlouhá pět kilometrů. Registrace začíná v půl druhé, děti odstartují ve dvě hodiny, ve čtvrt na tři pak na trať vyrazí ostatní běžci. Startovné je dobrovolné, výtěžek poputuje nadaci, která podporuje onkologické pacienty.

Adventní koncert ze Znojma

KDY: pátek od 19.00

KDE: YouTube kanál Koncerty Českého rozhlasu.

ZA KOLIK: zdarma

Betlém na Masarykově náměstí, ohrada se zvířaty, stromek a zvonička. Vonící svařák a procházka starým městem. Lákadla, za kterými každoročně míří o adventu spousta lidí do centra Znojma. Druhý adventní víkend již nabídne místním lidem i návštěvníkům otevřené restaurace, ale pořadatelé ze Znojemské Besedy mysleli i na duševní „stravu“. Sváteční náladu po páteční procházce umocní on-line koncert Michala Šindeláře.

Cestička v Boskovicích

KDY: sobota a neděle

KDE: Boskovice



Rodiny s dětmi si mohou zpříjemnit víkendové procházky v areálu parku u zámeckého skleníku. Pracovníci Střediska volného času Boskovice si pro soutěživé povahy připravili zábavné úkoly.

Čertovská zabijačka

KDY: sobota od 11.00

KDE: Uherčice na Břeclavsku



Ve dvoře Hostince na Radnici si zájemci koupí jitrnice, jelita, tlačenku, ale i sádlo nebo škvarky. K dostání bude i ovar, zabijačková polévka a guláš. Zabijačka provoní Uherčice v sobotu mezi jedenáctou dopoledne a čtvrtou odpoledne.