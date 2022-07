Psal se rok 1993 a židovská čtvrť v Boskovicích byla v neutěšeném stavu. Hrozila jí dokonce úplná likvidace. Tehdy se skupina mladých lidí ze sdružení Prostor, kterým záchrana této jedinečné urbanistické památky nedala spát, obrátila s žádostí o spolupráci na pražský Unijazz. A konal se první ročník letního festivalu, tehdy s podtitulem „pro zachování a obnovu židovské čtvrti“, kde mimo jiné hráli Tata Bojs. Píše se rok 2022. Židovská čtvrť v Boskovicích je dávno krásnou částí města hojně navštěvovanou turisty a od čtvrtka do neděle se koná už třicátý ročník stejného festivalu s prostým názvem Boskovice. Tata Bojs na něm budou hrát i letos.

Festival Boskovice každoročně láká tisíce návštěvníků na koncerty, divadelní představení, autorská čtení, výstavy a na nezaměnitelnou atmosféru. Akce se po čtyři dny konají na několika scénách – v amfiteátru letního kina, v areálu zříceniny hradu, v synagoze, v Panském dvoře, v zámeckém skleníku a na dalších místech. Návštěvníci se mohou těšit na některé festivalové stálice, ale i na řadu novinek. „Uplynulých 29 ročníků si samozřejmě připomeneme, ponořili jsme se do archivů a o nějaké poklady se s našimi příznivci určitě podělíme. Pozvali jsme hned několik interpretů, kteří byli v minulosti s festivalem opakovaně spojeni. Vedle nich návštěvníkům samozřejmě nabídneme nová jména a čerstvé tipy,“ pozval programový ředitel festivalu Antonín Kocábek.

Kromě kapely Tata Bojs se návštěvníci mohou těšit na divoké punkery Už jsme doma, kteří do Boskovic přijedou už podeváté. Dále vystoupí například Lenka Dusilová, a to v originálním spojení s kapelou Květy, či americká legenda nezávislého rocku Girls against Boys. Dále před publikum předstoupí alternativci DVA, instrumentální maďarský noise-rock přivezou Pozvakowski, poprvé v Boskovicích zahrají folkovými Anděly ocenění Žamboši, ale také bluesoví The Turtev Brothers, elektro-art-punk-popová mezinárodní kapela Art¡g, podmanivá zpěvačka Marie Puttnerová, jemně poetický písničkář Mirek Kemel se svým bandem, osobitá zpěvačka a autorka Martina Trchová, zamyšlení poetici Post-hudba nebo mostecká dreampopová kapela Favorite Obsession. V zámeckém skleníku nebude chybět tradiční česko-německá jazzová scéna, kde se představí například duo vynikajících muzikantů Emila Viklického a Pavla Hrubého.

Příznivci filmu se mohou těšit na profil režiséra a scénáristy Ivana Passera, který uvede filmový historik Pavel Taussig. Na festivalu dostane prostor i maďarská tvorba, studentské práce a řada českých dokumentů. Před publikem se představí i více než desítka divadelních souborů včetně loutkářů. Ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka připravují organizátoři výstavu malíře, grafika, kreslíře a pedagoga Vladimíra Kokolii nebo prostřednictvím výběru z koláží a karikatur z celého jeho tvůrčího období představí životní příběh středoevropského intelektuála Adolfa Hoffmeistera.

Neodmyslitelnou součástí festivalové nabídky jsou v posledních letech také exteriérové výtvarné instalace. V rámci nich představí svou aktuální tvorbu vycházející ze street artu slovenský výtvarník Erik Binder. Přímo na místě, bezprostředně před festivalem, vzniknou také práce deseti dalších výtvarníků.

Vybraná témata doplní během festivalu přednášky, autorská čtení i poslechové pořady. Nejmenší návštěvníky čekají filmové raníčky a večerníčky i pohádkové čtení a pro všechny organizátoři chystají workshopy, komentované prohlídky židovské čtvrti a další doprovodný program.

Festival planet

KDY: od 11. do 17. července

KDE: Brno, Hvězdárna a planetárium

Hvězdárna a planetáriu Brno nabídne v parku na Kraví hoře ve dnech 11. až 17. července Festival planet. Jedinečná výstava nafukovacích modelů Slunce, planety Země, planety Mars a našeho Měsíce bude večer doplněná o projekci vědecko-fantastických filmů na fasádu budovy nad hlavním vstupem do hvězdárny a v případě příznivého počasí i pozorováním noční oblohy dalekohledy v parku. Pokud počasí dovolí, bude desetimetrové Slunce vystavené vždy mezi druhou hodinou odpolední a půlnocí. Vždy ve dvě hodiny odpoledne se počítá s pohádkami pro děti.

Prohlídka areálu Zbrojovky

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brno, Lazaretní 1/7

Pěší prohlídka areálem Zbrojovky s výkladem průvodců se uskuteční 10. července v Brně. Sraz zájemců je ve dvě hodiny odpoledne před areálem Zbrojovky na Lazaretní ulici 1/7. Účastníci akce se dozvědí například podrobnosti o historii textilní továrny Berans Söhne, založení státní firmy Československé závody na výrobu zbraní a o historii Zbrojovky, kde se kromě zbraní vyráběly také šicí stroje, licenční psací stroje, automobily, traktory či výpočetní technika.

Letní kino na dvoře radnice

KDY: od pátku do 31. srpna, od 20.00

KDE: Brno, nádvoří radnice Brno-střed, Dominikánská 2

Už poosmé se od 8. července až do 31. srpna nádvoří radnice Brno-střed každý den promění v letní kino. V pátek promítnou Amélii z Montmartru a vstup je zdarma. V sobotu bude na programu Mimořádná událost, v neděli Dry my car.

Boskovický Strongman

KDY: sobota od 13.00

KDE: Boskovice, areál Červené zahrady

Siláci se v sobotu sejdou v areálu Červené zahrady v Boskovicích. Při už devátém ročníku akce Boskovický Strongman. Od jedné hodiny odpolední tam sílu svých svalů budou ukazovat muži a ženy. Na programu budou například disciplíny jako tlačení auta, převracení pneumatik nebo tahání kamionu či auta na laně. V doprovodném programu bude k vidění například ukázka vojenské techniky, thai boxu či kynologie.

Buchtafest

KDY: sobota od 10.00

KDE: Lednice, Annovíno

Ochutnat domácí buchty a bublaniny a vybrat z nich ty nejlepší mohou v sobotu hosté Buchtafestu v lednickém vinařství Annovíno. Program začíná ve dvě hodiny odpoledne, vedle buchet a vína nabídnou pořadatelé například prohlídky vinařství a také zábavu pro děti.

Túfarankafest

KDY: sobota

KDE: Rakvice

Rakvičtí vinaři chystají na sobotu příjemné posezení u vína a lidových melodií. „Sejdeme se na dvoře rakvické sokolovny při akci S Túfarankú při víně. Pozvolna u skleničky dobrého vína a poslechu dechových hudeb letošního Túfaranakfestu rakvičtí vinaři přímo pod májů představí svoje vína i svá vinařství,“ lákají pořadatelé. Setkání začne ve čtyři hodiny odpoledne a potrvá do devíti večer. Hrát bude spolupořádající dechová hudba Túfaranka z nedalekých Šakvic a jako hosté vystoupí další oblíbené muziky ze širokého okolí.

Mikulovský kytarový festival

KDY: do neděle

KDE: Mikulov

Začátek prázdnin patří v Mikulově už čtyřiatřicátému ročníku kytarového festivalu. Vedle celé řady seminářů a workshopů pro přihlášené účastníky nabízí také sérii večerních koncertů na mikulovském zámku. Koncerty začínají deset minut před půl devátou večer. Vstupné je po 180 korunách. Na závěr vystoupí v neděli Štěpán Rak.

Popické hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Popice

Svoje tradiční hody slaví od pátku do neděle chasa v Popicích na Břeclavsku. V pátek v pět odpoledne postaví máju a od devíti večer začne hodová diskotéka. V sobotu od dvou vyrazí stárci zvát po vsi na hody a v osm večer začíná zábava s Lácarankou, v devět mají nástup stárci. V neděli bude v půl druhé mše, ve tři průvod obcí a v půl čtvrté začne odpolední program se zavádkou.

Hody v Zaječí

KDY: sobota – pondělí

KDE: Zaječí

Zvaním po vsi zahájí v sobotu od osmi ráno zaječská chasa svoje tradiční hody. Ve tři hodiny vyjde průvod, o hodinu později převezme chasa hodové právo a v pět následuje dětské sólo. V neděli vyjde opět ve tři průvod, ve čtyři začne hodová zábava. V sobotu hraje Sokolka, v neděli Zlaťanka.

Letní scéna Divadla Bolka Polívky

KDY: do soboty

KDE: Mikulov

Ještě do soboty pokračuje Letní scéna Divadla Bolka Polívky v amfiteátru v Mikulově. Představení začínají vždy v osm hodin večer a vstupné je od 300 do 690 korun. V pátek se diváci mohou těšit na hru Brouk v hlavě s Filipem Blažkem, Jitkou Schneiderovou, Romanem Štabrňákem a dalšími. V sobotu program uzavřou Duety s Monikou Absolonovou a Filipem Blažkem.

Cyrilometodějské Šidleny

KDY: sobota od 15.00

KDE: Milotice, Šidleny

Milovníci vína budou mít v sobotu jedinečnou příležitost v Miloticích. Ve sklepním areálu Šidleny je v sobotu naplánovaná akce Cyrilometodějské Šidleny. Ta odstartuje ve tři hodiny a místní vinaři nabídnou k ochutnávce svá nejlepší vína. Vstupné je 400 korun.

Svátek bláznů

KDY: pátek a sobota

KDE: Veselí nad Moravou

Už po patnácté se ve Veselí nad Moravou uskuteční multižánrový festival Svátek bláznů. Akce odstartuje v pátek v šest hodin. Během dvou dnů se mohou návštěvníci těšit na skupinu Dva, Divadlo Líšeň, Mutanti hledaj východisko, Stroon & DevKid, Post-hudbu, Léto s Monikou, Divadlo Na kolečku, Johny a Jenny, Figurkov, Bassta Fidli DJ´s a chybět nebudou ani tvůrčí dílny s Petrklíčem. Letošní Svátek bláznů se koná v zámeckém parku u kavárny.

Červencová noc

KDY: sobota od 20.00

KDE: Bzenec, zámecký park

Bzenečtí muzikanti se v sobotu představí v zámeckém parku v Bzenci. Při Červencové noci od osmi hodin večer zahrají kapely Pokusy, Nobody, Back To The Roots, a Fair Play. K zahnání žízně a hladu pořadatelé slibují alkoholické i nealkoholické nápoje, klobásky i rumunské speciality.

Čejčské hody

KDY: pátek – pondělí

KDE: Čejč

Svoje hody slaví od pátku do pondělí chasa v Čejči na Hodonínsku. V pátek v pět odpoledne chasa postaví máju, v půl osmé začíná hodová výstava a v devět večer koncert kapely Massage. V sobotu je na pořadu ve dvě odpoledne hodový turnaj v pétanque a o hodinu později fotbalový turnaj. V osm večer začne zábava pod májou. V neděli je v půl desáté hodová mše, průvod vyjde v půl třetí odpoledne, večerní zábava začne v půl deváté. V pondělí hody uzavře v osm večer open air diskotéka.

Folk v parku

KDY: sobota od 18.00

KDE: Strážnice

Po folklorním svátku bude patřit druhý červencový víkend ve Strážnici folku. V sobotu se zde uskuteční akce nazvaná Folk v parku. Od šesti hodin se v areálu letního kina strážnického zámeckého parku představí Huménečko, Pavel Dobeš, Michal Horák a vrcholem večera bude vystoupení Romana Horkého a skupiny Kamelot.

Posezení u cimbálu

KDY: sobota od 15.00

KDE: Lovčice, areál u lesa

V přírodním areálu u lesa v Lovčicích u Kyjova se v sobotu odpoledne koná jedenáctý ročník akce s názvem Posezení u cimbálu. Ke zpěvu, tanci a poslechu zahraje Varmužova cimbálová muzika za Svatobořic–Mistřína a v programu se představí zhruba desítka mužských a ženských sborů. Program odstartuje ve tři hodiny odpoledne koštem vína, od pěti hodin začne hrát cimbálová muzika, vystoupení sborů je naplánované od šesti hodin. K jídlu bude připravený například guláš, klobásy či cigára z udírny a další pochutiny nejen k vínu. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi, které najdou v areálu vyžití.

Spanilá jízda retrokočárků

KDY: neděle

KDE: Malá Vrbka

Robky Robečky pořádají v neděli už třetí ročník Spanilé jízdy s retro kočárky. Ta se uskuteční v horňácké Malé Vrbce a sraz závodnic je u paní Mičkové. Právě zde si mohou zájemkyně kočárky i zapůjčit. Trasa povede z Malé Vrbky přes Kuželov do Hrubé Vrbky. Začátek akce je ve tři hodiny.

Náboženství a rituály

KDY: od soboty do konce roku

KDE: Vyškov, kaple svaté Anny

V kapli svaté Anny bude od pátku přístupná nová výjimečná výstava s názvem Náboženství a rituály, která návštěvníkům představí rozmanité podoby duchovního života a náboženských představ dávných civilizací. Tematickým úběžníkem je pohled na Jeruzalém a tři nejznámější monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství a islám, která jsou s tímto městem nedílně spjatá. V expozici ale dá Muzeum Vyškovska prostor například i uctívačům ohně, pohřebním rituálům starých Egypťanů či rituální praxi starých Seveřanů.

Posezení s dechovkou

KDY: neděle od 14.00

KDE: Křižanovice u Bučovic, areál u Litavy

FK Křižanovice zve v neděli do areálu u Litavy na desátý ročník posezení s dechovkou. Posluchači se mohou těšit na vystoupení dechové hudby Túfaranka ze Šakvic, která je špičkou v tomto žánru. Pořadatelé slibují i bohaté občerstvení a tombolu.

Schola Gregoriana Pragensis

KDY: neděle od 18.00

KDE: Vyškov, Hřbitovní kostel Panny Marie

Mužský pěvecký sbor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem se věnuje středověké duchovní hudbě. Ve Vyškově vystoupí s koncertním programem nazvaným Sedm dní na Karlově univerzitě. Ten se pokouší o náčrt hudebního světa studenta pražské univerzity v období zhruba mezi lety 1370 až 1450, jak ho zachycují dokumenty z poloviny patnáctého století. Program zprostředkovává pestrý obraz oficiální liturgické hudby, duchovní tvorby mladých kleriků i skladeb, které vznikaly v souvislosti se studiem hudební teorie. Program je okořeněn i hudbou čistě zábavnou.

Koncert Pavla Šporcla

KDY: pátek od 18.00

KDE: Znojmo, nádvoří minoritského kláštera

Koncertem svého patrona, houslového virtuosa Pavla Šporcla, zahájí v pátek svůj osmnáctý ročník Hudební festival Znojmo. „Houslový virtuos v doprovodu Janáčkova komorního orchestru vrací domů hudbu, kterou složili čeští skladatelé mimo jejich domovinu. Zazní houslové koncerty skladatelů Antonína Stamice, Johanna Bendy, Johanna Stamice, Josefa Myslivečka,“ přiblížil pořadatelé. Koncert na nádvoří znojemského Jihomoravského muzea v ulici Přemyslovců začíná v šest odpoledne. Vstupné je 390 korun. Od osmi večer následuje festivalový večírek na Horním náměstí.

Memoriál Jana Branče

KDY: sobota od 11.00

KDE: Moravský Krumlov

Už po jednatřicáté se v Moravském Krumlově sejdou jezdci a milovníci vozatajského sportu. Na programu Memoriálu Jana Branče v areálu na Střelnici budou soutěže pony, jednospřeží a dvojspřeží velkých koní a ukázka jízdy čtyřspřeží. Vstupné je padesát korun.

Bitva u Znojma

KDY: sobota

KDE: Dobšice, Únanov

Ze dvou rekonstrukcí bojů u Znojma před 213 lety za napoleonských válek si v sobotu mohou vybírat milovníci vojenské historie. U Dobšic připravuje bitevní ukázku s bojem o brody v Dyji spolek Acaballado. Bitva vypukne ve dvě hodiny odpoledne. Na severní straně někdejšího bojiště u Únanova chystá svou připomínku závěrečné bitvy tažení roku 1809 projekt Austerlitz. Od deseti hodin bude otevřený tábor a dopoledne stovka vystupujících předvádět ukázky výcviku. Ve tři odpoledne začne bitevní ukázka na Velkém kopci, v šest večer následuje oslava příměří v táboře.

Dobývání dobšických sklípků

KDY: sobota od 13.00

KDE: Dobšice

Šestadvacet sklepů otevřou v sobotu pro milovníky dobrých vín vinaři v Dobšicích u Znojma. Tradičně přivítají také milovníky vojenské historie, protože mezi sklepy se objeví i francouzští a rakouští vojáci z rekonstrukce napoleonské bitvy u Znojma.

Cimbál, víno, andělé

KDY: sobota od 19.00

KDE: Znojmo, nádvoří Louckého kláštera

Hned na začátku svého letošního programu přináší Hudební festival Znojmo jeden ze svých unikátních projektů. Od sedmi hodin večer na nádvoří Louckého kláštera vystoupí slavný BRLON, Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. „Představí píseň ve vztahu k domovu a k andělům, co nás chrání. Součástí akce je párování vína a hudby a beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka,“ přibližují program pořadatelé. Vstupné je 290 korun