MOTOVÍKEND. Motorkářskou sezonu letos na brněnském výstavišti otevře Motovíkend, který od pátku do neděle přivítá příznivce motocyklů a doplňků. Tradiční Motosalon letos pořadatelé uspořádat nenohli. „Distribuce nových motocyklů se zpožďuje, obor zasáhly výpadky dodávek komponentů, proto nejde uspořádat Motosalon se všemi novinkami tak, jak jej lidé znají,“ vysvětlil Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů ze sekce motocyklů. Pro velký zájem fanoušků motorek se však uskuteční alespoň Motovíkend, na kterém si návštěvníci budou moci doplnit výbavu a vyzkoušet některé typy motorek. „Motorky doplní sekce originálních přestaveb. Bohatý bude výběr příslušenství, doplňků včetně speciálního oblečení. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program. Budou i spanilé jízdy po Brně i v areálu výstaviště,“ uvedl Petr Maliňák, ředitel veletrhu Motosalon. Základní vstupné na místě vyjde na 200 korun, rodinné potom na 400 korun. Děti do šesti let v doprovodu dospělého mají vstupné zdarma.

VETERÁNY. Nadšenci dávného i nedávného motorismu se mohou v sobotu těšit na každoroční vyjížďku Moravským krasem. Akce nese název Zaklikovaná a účastní se jí především majitelé se svými vozy staršího data. Začátek akce je v Adamově na parkovišti u náměstí Práce. Zde se ve dvě hodiny odpoledne sejdou všichni účastníci a až do tří odpoledne si návštěvníci budou moc nablýskané krasavce prohlédnout. Mezi třetí a půl čtvrtou se všichni účastníci spanilé jízdy seřadí k odjezdu na předem určenou trasu skrz Moravský kras. Jízdu historických vozidel uvidí lidé i v centru Brna. Z depozitáře Technického muzea v Řečkovicích vyjede před třetí hodinou odpoledne kolona asi dvaceti historických vozidel a kolem třetí dorazí na náměstí Svobody.

TUNING. Na brněnském Masarykově okruhu budou burácet motory vytuněných automobilů, koná se tu první setkání příznivců tuningu. Tradiční akce nabídne v neděli závody do vrchu, drifty a show shine. V rámci akce jsou na programu i volné jízdy automobilů na závodní dráze. Areál se otevírá v sedm ráno, poté následuje registrace do měřených sprintů a závodů do vrchu. Poté už přijdou na řadu volné jízdy a doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na drifty i ukázku vyprošťování z hořícího vozu.

DALŠÍ TIPY

Brno a Brněnsko

Zahájení plavební sezony

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno-Bystrc, přístaviště

Už šestasedmdesátou plavební sezonu zahájí v sobotu lodě na Brněnské přehradě. Slavnostní zahájení začíná v deset dopoledne nástupem kapitánů, potom lodi vyrazí na první krátkou vyhlídkovou plavbu. Od tři čtvrtě na jedenáct pak začínají první plavby podle jízdního řádu. Pravidelná linka vozí výletníky z Bystrce do Veverské Bítýšky. Flotila brněnského dopravního podniku čítá sedm plavidel.

Vítání jara na Kovárně v Těšanech

KDY: neděle od 09.00 do 17.00

KDE: Těšany, Kovárna

Tradičním jarním jarmarkem a folklorním programem přivítá jaro kovárna v Těšanech na Brněnsku. Program připravený Technickým muzeem v Brně začne v deset hodin dopoledne. Děti si vyzkouší výrobu jarních dárků, návštěvníci se mohou podívat na ukázky „résování“ kraslic či výstavku výrobků keramického kroužku. Ve tři odpoledne vystoupí děti z folklorního souboru Lušňáček s pásmem „Otloukej se, píšťaličko a poté následuje průvod s vynášením Morany.

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno, Divadlo Bolka Polívky

Svérázné pojednání nedávné minulosti v provedení dvou klaunů, Tomáše Matonohy a Vladimíra Polívky z Divadla Komediograd nabídne v pátek v sedm večer brněnské Divadlo Bolka Polívky. „Gustav Husák jako komik. Nejpomalejší komik na světě. Tak dlouho ve funkci, až je směšný i sám sobě. Nehrozí to i dnes? Komunista versus gymnastka. To tady ještě nebylo. Anebo bylo?“ lákali pořadatelé.

Velikonoční slavnost

KDY: sobota od 10.00 do 13.00

KDE: Tišnov, park Na Hrádku

Po dvou letech si lidé v Tišnově na Brněnsku užijí v neděli Velikonoční slavnost. Pořadatelé ji pro letošek přemístili z náměstí do parku Na Hrádku. Od deseti dopoledne do jedné odpoledne vystoupí dětské lidové pásmo i koncert bluegrassové legendy, kapely Poutníci. Na děti čekají pohybové hrátky i malé divadlo. V dílničkách se lidé naučí vyrábět velikonoční pomlázky i dřevěné píšťalky. Chybět nebude chutné občerstvení.

Výstava vín

KDY: sobota od 13.00

KDE: Blučina, Lidový dům

Na svou tradiční výstavu vín zvou v sobotu členové místní zahrádkářské organizace v Blučině na Brněnsku. Sál Lidového domu bude pro milovníky dobrých vín otevřený od jedné hodiny odpoledne. K dobré chuti a náladě zahraje cimbálová muzika.

Ochutnávka vín

KDY: sobota od 14.00

KDE: Moravské Bránice, sokolovna

Tradiční setkání milovníků dobrých vín připravili na sobotní odpoledne zahrádkáři v Moravských Bránicích na Brněnsku. V sále tamní sokolovny začíná ve dvě odpoledne ochutnávka vín, která nabídne na čtyři stovky zajímavých vzorků. K dobré chuti i náladě a třeba i k tanci zahraje cimbálová muzika.

Záviš Na Patře

KDY: pátek od 18,00

KDE: Tišnov, Patro Pub

Patro Pub v Tišnově zahajuje program kulturních vystoupení. Jako prvního si na svou scénu pozval známého barda a znojemského knížete pornofolku, písničkáře Záviše. Jeho koncert začne v pátek v šest večer, vstupné je 170 korun.

Bleší trh v Alfa pasáži

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Alfa Pasáž

Sobotní a nedělní odpoledne bude od tři čtvrtě na jednu do čtvrt na pět patřit v brněnské Alfa pasáži tradičnímu blešímu trhu. K prohlédnutí a ke koupi budou rozmanité řemeslné výrobky, sběratelské předměty a použité zboží a všelijaké úžasné zbytečnosti s neodolatelným kouzlem pro toho správného kupce.

Zbýšovský noční aprílový běh

KDY: pátek od 19.30

KDE: Zbýšov, koupaliště

Dobročinný běh pro nemocného malého Pavlíka chystají v pátek večer pořadatelé ve Zbýšově na Brněnsku. Prezence účastníků začíná v půl osmé večer u zbýšovského koupaliště. Startovné je padesát korun. Pořadatelé chystají tříkilometrovou trasu pro procházku nebo malý výběh a také šestikilometrovou trasu pro běžce, kteří si chtějí zazávodit. Start bude v devět hodin večer, proto pořadatelé upozorňují, aby nezapomněli na čelovku nebo baterku. Výtěžek běhu věnují pořadatelé na léčbu a rehabilitaci těžce nemocného Pavlíka ze Zbýšova.

Otvírání studánek

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno-Soběšice, Lipka, pracoviště Jezírko

Jarní program pro děti připravilo na sobotu ekologické středisko Lipka na svém pracovišti Jezírko v Soběšicích. Při Otvírání studánek se děti dozví jak zadržet vodu v krajině i vlastní zahradě, projdou stezku se zajímavými úkoly a nakonec si pochutnají na polévce s jarními bylinami uvařené v kotlíku nad ohněm.

Lenka Dusilová na Flédě

KDY: pondělí od 20.30

KDE: Brno, Fléda

Zpátky na klubová podia se po vynucených pauzách a odkladech těší i písničkářka Lenka Dusilová. V pondělí vystoupí na Flédě, jedné z legend brněnské klubové scény. Přijede na opožděný křest svého alba Řeka. To mezitím získalo tři ceny Anděl a to pro album, skladbu a sólovou interpretku roku. Koncert začne v půl deváté večer, vstupné je 450 korun.

Blanensko

Zahájení sezony

KDY: sobota od 10.00

KDE: Boskovice

Sérií vycházek a pochodů zahájí v sobotu v Boskovicích novou turistickou sezonu. Od deseti hodin začíná u radnice putování Boskovicemi. Pořadatelé připravili pro rodiny s dětmi trasu se sedmi zastaveními z centra Boskovic do Westernového městečka. Už od šesti ráno mají sraz účastníci Pochodu za sedmizubým hřebenem, pořadatelé připravili pro pěší a cyklisty několik tras, nejdelší měří třiapadesát kilometrů a cíl mají všechny rovněž ve Westernovém městečku. Tam také pořadatelé od dvou hodin odpoledne nabídnu kulturní program k zahájení sezony.

Skalická desítka

KDY: sobota od 10.30

KDE: Skalice nad Svitavou

Už po čtyřiadvacáté se v sobotu postaví malí i odrostlejší běžci na start Skalické desítky. Od půl jedenácté budou závodit děti, hlavní závod dospělých má start o půl třetí. Prezentace závodníků je vždy hodinu a půl před startem. V dětských kategoriích se závodí v délce tratě 100 až 1500 metrů a v kategorii dospělých v délce tratě 5 nebo 10 kilometrů. Závod se uskuteční v sobotu na hřišti TJ Sokol ve Skalici nad Svitavou. Závodníci se mohou těšit na věcné ceny. Startovné pro dospělého činí 70 korun.

Andělika a laskavec

KDY: pátek 19.00

KDE: Letovice, kulturní středisko

Divadelní spolek Rájec–Jestřebí přijede do Letovic s divadelní hrou Andělika a laskavec. „Divákům nabídne půvabný příběh o tom, jak nás může ovlivnit nečekané setkání s lidmi, ke kterým nás táhne zvláštní pouto. Na začátku Shafferovy hry stojí proti sobě dvě ženy, Andělika a Lotte, první s originálním přístupem k životu, s darem fantazie, narážející na všemožná pravidla a předpisy, které překračuje. Druhá je korektní, komisní úřednice,“ lákali pořadatelé. Herecký koncert tří dam a jednoho gentlemana začíná v pátek v sedm hodin v Městském kulturním středisku Letovice.

KilianGan

KDY: sobota od 15.00

KDE: Boskovice, zimní stadion

Boskovice začnou jaro pěkně zostra. Festival Jarní KilianGan nabídne vystoupení celkem šesti velkých rockových velikánů. Účastníci zažijí vystoupení kapel Walda Gang, Doga, Trautenberk, Alkehol, Morčata na útěku, Bastard. Festival se uskuteční v sobotu od tří hodin v Zimním stadionu Boskovice.

Vítání jara

KDY: sobota 10.00 – 17.00

KDE: Boskovice, muzeum

Vítání jara připravuje na sobotu od deseti do pěti hodin Muzeum regionu Boskovicka. Velkých lákadlem setkání bude malérka kraslic, paní Pavlíková z Uherského Ostrohu, která bude tvořit kraslice přímo před zraky návštěvníků. Její husí a slepičí kraslice budou na prodej a zájemci si budou moci vyzkoušet vyškrabávanou techniku jejím náčiním. Nebude chybět ani pletení pomlázky s možností vyzkoušení, ochutnávka velikonočních specialit, výroba kraslic pro děti i dospělé, výroba jarních náušnic a věnečků, malování mašlí na pomlázky, sdílení receptů a velikonočních koled, hry s velikonoční tématikou a mnoho dalšího.

Břeclavsko

Pletení žil

KDY: neděle od 14.00

KDE: Břeclav-Poštorná, kulturní dům

Na Květnou neděli zve poštorenský Slovácký krúžek do kulturního domu v břeclavské Poštorné na setkání nazvané Pletení žil. Návštěvníci mohou ochutnat různé dobroty a také načerpat velikonoční inspiraci. „Od dvou hodin odpoledne nabídneme rukodělné dílničky, prodej tradičních výrobků a stánek s kávou a dortíky. Ale hlavně budou chlapi předvádět pletení velikonoční žil na mnoho způsobů, “ lákali pořadatelé.

Jarmarktour

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Lanžhot

Další ročník putovního jarmarku připravili pořadatelé v Lanžhotu na Břeclavsku. Z původní improvizace kvůli pandemickým omezením se stává nová tradice. Tentokrát mohou návštěvníci projít zhruba třicet míst, kde najdou to nejlepší z Lanžhota. Cestou od garáže ke garáži mohou nakoupit nejrůznější dobroty místních výrobců, ochutnat vína a také nakoupit pěkné a užitečné výrobky od patchworku po mýdla. Otevřeno bude od deseti ráno do čtyř odpoledne.

Bleší trh na Cyklosféře

KDY: sobota 14.00 – 18.00

KDE: Břeclav, Cyklosféra

První letošní břeclavský Blešák nabídnou v sobotu odpoledne pořadatelé na Cyklosféře. Začne ve dvě odpoledne a potrvá do šesti odpoledne.

Posezení u cimbálu

KDY: sobota od 19.00

KDE: Velké Němčice

K posezení u cimbálu zve v sobotu v sedm večer chasa ve Velkých Němčicích na Břeclavsku. Zahrají cimbálky Eliška a Ondrášek, chasa zatančí Moravskou besedu. Vstupné je sto korun.

Velikonoční jarmark na lázeňské kolonádě

KDY: sobota od 12.00

KDE: Lednice, lázeňská kolonáda

Nakoupit jarní a velikonoční výrobky, ochutnat víno vinařů z okolí i kávu z místní pražírny mohou v sobotu odpoledne návštěvníci velikonočního jarmarku na lázeňské kolonádě v Lednici na Břeclavsku. Odpoledne jim zpestří i dětí z místní školy, cimbálky z Hlohovce, kapely Quanti Minoris a další. Vedle společného přivítání jara Ledničtí jarmarkem zahajují oslavy osmi set let od první zmínky o obci.

XII. Velikonoční výstava

KDY: od pátku do neděle

KDE: Lednice, Rybniční zámeček

Tradiční floristickou výstavu studentů Zahradnické fakulty Mendelovy university nabídne od pátku do neděle Rybniční zámeček v Lednici na Břeclavsku. V pátek je otevřeno od jedné odpoledne do pěti, o víkendu už deseti dopoledne. Výstavu doprovodí minijarmark s výrobky a dobrotami.

Hodonínsko

Fašank ve skanzenu

KDY: sobota a neděle

KDE: Strážnice, skanzen

Ukázku zvyků období od fašanku po Velikonoce přináší v sobotu a neděli Skanzen ve Strážnici na Hodonínsku. Tradiční akce Fašanky, fašanky, Velká noc ide nabídne návštěvníkům oblíbený program, jako jsou ukázky vynášení smrtky, nošení létečka, pletení velikonočních pomlázek, malování kraslic, šlahačku, a chybět nebude ani ukázka fašankového tance Pod šable. Návštěvníci se dozvědíi to, že se v tomto období smažily boží milosti nebo koblihy a připravená pro ně bude i soutěž o nejlepší slovácký uzený bok nebo tradiční jarmark. Program ve skanzenu potrvá do devíti ráno do tří odpoledne.

Šidlenská štamprlata

Kdy: sobota od 15.00

Kde: Milotice, hotel Vinohrad

Příznivci pálenek mají jedinečnou možnost v sobotu v Miloticích. V Hotelu Vinohrad, který se nachází v lokalitě Šidleny, se uskuteční osmý ročník Šidlenského koštu ovocných pálenek a jiných destilátů Šidlenská štamprla. Košt nabídne archivy „lockdownových“ vzorků, které pořadatelé shromáždili na neuskutečněný košt v roce 2020. Ochutnávka začne ve tři hodiny odpoledne, k dobré chuti a náladě zahraje cimbálová muzika. Vstupné je 390 korun a zahrnuje katalog, štamprli a neomezenou konzumaci.

Dětské odpoledne

KDY: sobota

KDE: Lužice, Starý kvartýr

Starý kvartýr v Lužici na Hodonínsku zahajuje novou sezonu po covidové pauze. V sobotu odpoledne chystá velké setkání pro dětí z obcí, kterými se loni prohnalo tornádo. „Připravili jsme odpoledne plné velikonočního tvoření a zábavy, divadelní představení pro menší děti. Zahraje Dětská cimbálová muzika z Lužic,“ lákali pořadatelé.

20. Výstava vín

KDY: sobota od 13.00

KDE: Dambořice, kulturní dům

Více než šest set vzorků vín nabídne už dvacátý ročník tradiční Výstavy vín v Dambořicích na Hodonínsku. Příznivci bílého, červeného i růžového na ni mohou vyrazit v sobotu do místního kulturního domu. Výstava začíná hodinu po poledni, nebude chybět občerstvení a o hudební doprovod se postará cimbálová muzika z Milotic pod vedením primáše Petra Šrahulka.

Pohádkový karneval

KDY: sobota od 14.00

KDE: Kostelec u Kyjova

Vůbec poprvé se v Kostelci u Kyjova uskuteční Pohádkový karneval. Začne v sobotu ve dvě odpoledne v místním kulturním domě. Pro děti je připravená soutěž o nejlepší kostým, světelná show, animační disko program, výherní tombola, malování na obličej, soutěže ve zpívání a tancování o pohádkové ceny i stylový fotokoutek.

Vyškovsko

Jarní trhy

KDY: sobota od 09.00 do 14.00

KDE: Slavkov, zámek

Zámecký park ve Slavkově pučící jarem ožije v sobotu desítkami stánků se zajímavým zbožím při tradičním jarním trhu. „A bude opět co k vidění a zakoupení. Prodejci nabídnou řemeslné a farmářské výrobky, sazenice, přísady, něco dobrého k jídlu, pití. Pro děti chystáme oblíbené skákací atrakce, malování na obličej, dílničky a mnoho dalšího,“ lákali pořadatelé.

Velikonoční jarmark

KDY: pátek 9.30 – 11.30

KDE: Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka

Velikonoční jarmark od maminek pro maminky připravila na páteční dopoledne vyškovská knihovna. Ve velkém sále najdou návštěvníci například dětské oblečení, kosmetiku, hračky, ale i také tematické dekorace a další překvapení.

Kaktusový květ

KDY: pátek od 19.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Odpočinout si a zasmát se při komedii ztvárněné známými herci v čele s Lukášem Vaculíkem a Adélou Gondíkovou mohou v neděli návštěvníci Besedního domu ve Vyškově. Divadelní spolek Háta tam uvede původně francouzskou hru Kaktusový květ, kterou pro americkou Broadway adaptoval I. A. I. Diammond, scenárista filmového hitu Někdo to rád horké. Představení začíná v sedm hodin večer.

Znojemsko

Prohlídky Centra Louka

KDY: sobota 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00

KDE: Znojmo, Centrum Louka

První příležitost prohlédnout si důkladně nově rekonstruovanou starou školu u kostela Panny Marie a svatého Václava budou mít v sobotu lidé ve Znojmě. Při komentovaných prohlídkách projdou vedle nového Centra také sousední kostel. První prohlídka začne v devět ráno. Vstup je zdarma, vstupenky jsou k vyzvednutí v informačním centru přímo na místě.

Ples Jevišovic

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jevišovice, sál Komenia

Odložená plesová sezona pokračuje v sobotu večer v Jevišovicích plesem města. V sále Komenia začne v osm hodin večer. K poslechnu, dobré náladě i tanci zahraje kapela Stone. Pořadatelé slibují chutné občerstvení a bohatou tombolu. Vstupné je sto korun.

Výstava vín

KDY: sobota od 10.00

KDE: Miroslavské Knínice

Už po desáté připravili svou výstavu vín vinaři v Miroslavských Knínicích. Začne v sobotu v deset hodin v sále tamního zámku. Vystoupí sbor knínických vinařů a krojovaný mužský pěvecký sbor Enem Tak. Kromě zajímavých vzorků slibují pořadatelé i chutné občerstvení.

Šatovský trh

KDY: sobota od 10.00

KDE: Šatov, park pod lipamu

Výročí 525 let od povýšení Šatova na městečko připomene v sobotu tradiční trh v parčíku v centru městyse. Trh zahájí v deset hodin dopoledne šatovský kupec. Návštěvníci se mohou těšit na dobové stánky, vystoupení harmonikářky, krojovaných i rytířů a lučišníků. Pořadatelé slibují i chutné občerstvení.