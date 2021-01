Tipy na výlety na jihu Moravy

KDY: neomezeno

KDE: různá místa v kraji

ZA KOLIK: zdarma

Přísná epidemická omezení nedovolují žádná setkávání, velkému shlukování nepřeje ani počasí. Pro vlastní zdraví i uchování dobré mysli je ale prospěšné vyrazit na vycházku do přírody. Přinášíme několik tipů z jižní Moravy na trasy, kde návštěvníky provedou zajímavými místy.

KRASEM KOLEM MACOCHY. Některými z nejzajímavějších míst Moravského krasu provede návštěvníky naučná stezka okolím propasti Macocha. „Stezka začíná na parkovišti u Skalního mlýna a pokračuje po silnici přes Dům přírody Moravského krasu ke Kateřinské jeskyni,“ uvedli zástupci Domu přírody Moravského krasu v představení stezky.

OD KLÁŠTERA K DOUGLASKÁM. Hned za Předklášteřím u Tišnova se známým bývalým klášterem Porta Coeli začíná u silnice mezi Tišnovem a Deblínem naučná stezka, kterou obnovily Lesy České republiky. „Vede lesnickým revírem Deblín, na jehož území se nachází celá řada zajímavých míst, které popisuje jedenáct informačních tabulích,“ uvedl při otevření stezky tehdejší mluvčí státních správců lesů Zbyněk Boublík. Trasa vede i k lokalitě Troubná, kde roste skupina téměř sedmi desítek douglasek tisolistých vysazených v roce 1908 na počest císaře Františka Josefa.

KRAJEM VÍNA A MERUNĚK. Desetikilometrovou vycházku kolem Velkých Pavlovic na Břeclavsku nabízí tamní naučná stezka nazvaná Zastavení v kraji vína a meruněk. „Stezka prochází jak samotným městečkem, tak i jeho nejbližším okolím. Celkem čítá deset zastavení se čtrnácti informačními panely a navíc s úžasnými vyhlídkami do kraje,“ uvedli zástupci města v představení stezky na webu města.

Z TVAROŽNÉ ZA OSKERUŠEMI. Je sice zima a muzea jsou zavřená, ale mohutné oskeruše rostou v podhůří Bílých Karpat nedaleko Strážnice na Hodonínsku stále a naučná stezka po nich pojmenovaná stojí za vycházku i na počátku roku. „Cesta začíná v Tvarožné Lhotě. Kousek za obcí výletníci uvidí výletníci cestou na rozhlednu Travičná Tomečkovu a Špirudovu oskeruši. „U rozhledny se mohou rozhodnout zda zvolí malý okruh kolem další památné oskeruše zpět do Tvarožné Lhoty,“ uvedla v informacích o stezce jihomoravská centrála cestovního ruchu.

ŽDÁNICKÝM LESEM. Deset kilometrů dlouhý okruh s řadou informačních panelů provede návštěvníky nejzajímavějšími částmi Ždánického lesa na Vyškovsku. „Tvoří ji uzavřený okruh, který začíná a končí u ždánické radnice,“ uvedli správci stezky na webu města. Další značené trasy a okruhy na stezku navazují. Zájemce provede bukovými a dubovými lesy, nabízí odbočku k vyhlídce na Ždánice a může návštěvníky inspirovat k návratu v teplejších měsících, kdy mohou zkusit kolik z osmdesáti druhů motýlů uvidí poletovat ve zdejším Motýlím ráji.

ZA PATRONEM PEKAŘŮ. Svatoklementská stezka provede výletníky Znojmem a okolím po stopách krajana a rodáka svatého Klementa Maria Hofbauera. „Na celkem jedenácti informačních panelech stezka seznámí návštěvníky s životem a rodným krajem světce, který se narodil v Tasovicích a stal se patronem Vídně a Varšavy, kde dlouhá léta působil,“ Stezka vede ze Znojma přes Dobšice do Tasovic trasou, kudy pravděpodobně chodil mladý Klement do Znojma, kde se učil pekařem,“ uvedli tvůrci stezky.

TIPY Z VYŠKOVSKA

Honba za pokladem

Kdy: do pondělí 11. ledna

Kde: zámecký park, Slavkov u Brna

Za kolik: zdarma

Provozovatelé zámku ve Slavkově u Brna vrací do parku hru s názvem Honba za pohádkovým pokladem. Kdo nestihl park projít a zahrát si tuto hru před svátky, může se zapojit ještě do 11. ledna. Děti provede parkem příběh o strašidýlku, které mělo hlídat poklad, ale usnulo. Úkolem je ztracený poklad najít. Ve spodní části parku čekají na účastníky pohádkové postavy, které jim s hledáním pomohou. Hru si děti zahrají denně od devíti do pěti. Od září hry ve slavkovském parku navštívily tisíce lidí. Nové hry, případně obnovení těch starších a oblíbených, zveřejňují organizátoři na webu zámku nebo sociálních sítích.



Podpora ZooParku

Kdy: bez omezení

Kde: web ZooPark Vyškov

Za kolik: 224 korun

Pro ty, co vyčerpali o Vánocích své nápady na dárky pro rodinu či přátele, nabízí provozovatelé ZooParku ve Vyškově příjemnou alternativu. Darovat například k narozeninám či za blížící se pololetní vysvědčení lze vstupenky do Zoo. Lidé je využijí, jakmile to epidemická situace a vládní omezení dovolí. Všechny takto zakoupené vstupenky mají roční platnost a budou podporou k přečkání nepříjemného a náročného období. Podrobnosti najdou zájemci na webu ZooParku Vyškov. Základní vstupenka přijde na 224 korun.

DALŠÍ TIPY Z REGIONŮ

Tipy z Brna

Virtuální muzeum

KDY: neomezeno

KDE: webové stránky Moravského zemského muzea

ZA KOLIK: zdarma

Příznivci brněnského Moravského zemského muzea si jeho návštěvu nemusí odpustit ani v čase koronavirové pandemie. Prostory muzea totiž navštíví online, z pohodlí svého domova, aniž by přitom ohrožovali zdraví své či ostatních. Virtuální muzeum zájemci najdou na webových stránkách Moravského zemského muzea. Zde si vyberou z desítek aktivit. Podívat se mohou třeba na výstavu věnovanou baroknímu portrétnímu umění Tváří v tvář, do prostor pavilonu Anthropos, kde se nachází legendární mamut.

Pro šikovné ruce

KDY: neomezeno

KDE: webové stránky live.luzanky.cz, sekce Zábava a tvoření

ZA KOLIK: zdarma

Jednoduché dobroty, výzdobu nebo domácí kosmetiku, kterou zvládnou vyrobit i děti. Návody na domácí tvoření nabízí web největšího brněnského střediska volného času Lužánky.Na webových stránkách Lužánky live lidé najdou návody na výrobu chutných nápojů, přírodní domácí kosmetiky či dekorací v sekci Zábava a tvoření. Návody zvládnou i děti.

MdB KLUB

KDY: premiéra v sobotu 9. ledna od 19.00

KDE: youtube kanál MdB KLUB

ZA KOLIK: zdarma

Sobotní večer ve společnosti oblíbených umělců lidé prožijí díky vysílání dalšího dílu talkshow z Městského divadla Brno MdB Klub. Nejnovější díl má premiéru v sobotu v sedm hodin večer na portálu Youtube. Tentokrát moderátorka Jana Musila přivítá jako hosty kolegu z divadla Igora Ondříčka a majitele brněnského parního pivovaru a sládka Petra Hauskrechta. Ondříček popovídá mimo jiné o novém CD s pohádkou O statečném kováři. Nebude chybět ani hudební vystoupení.

Tipy z Blanenska



Dreyfus, dokument v Síti

KDY: pátek 8. ledna až neděle 10. ledna, vždy od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun

Blanenské a boskovické kino mohou podpořit diváci projektu Moje kino live. Závěr tohoto týdne nabídne zajímavé filmy. V pátek kino online promítá nový snímek Romana Polanského o Dreyfusově aféře, v sobotu přijde na řadu český dokument o online sexuálních predátorech V síti a v neděli snímek o ničení moderního umění nacisty.

Historie pánů z Boskovic

KDY: neomezeno

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

Už dvě desítky dílů má seriál krátkých filmů, ve kterých Muzeum Boskovicka na svém YouTube kanálu přibližuje historii rodu pánů. z Boskovic a další souvislosti. Seriál navazuje na výstavu k výročí rodu, kterou muzeum připravilo loni. K viděni jsou i další zajímavá videa.

Tipy z Břeclavska



Mikulovská keška

Kdy: do října

Kde: Mikulov

Dvaadvacet kešek mohou přátelé geocachingu hledat v Mikulově. Rozmístili je tam pracovníci tamního domu dětí. K hledání stačí aplikace pro geocaching v mobilním telefonu a nápověda na webu domu dětí. Pořadatelé prosí všechny hledače, aby kešky zanechali na místě a uvítají, pokud zašlou vyluštěný vzkaz z písmen v jednotlivých schránkách.

Válečná historie

Kdy: bez omezení

Kde: online

Sérii přednášek připravených k výročí pětasedmdesáti let od konce druhé světové války nabízí na svém YouTube kanálu Městská knihovna v Břeclavi. Přednášky přiblíží každodenní život za války, osudy válečných letců z Břeclavi či například přechod fronty regionem.

Tipy z Hodonínska



Rozhledna na Podluží

Kdy: bez omezení

Kde: Nový Poddvorov

Nedaleko Nového Poddvorova se k nebi tyčí rozhledna, která připomíná vzhledem těžební věž. Na vrchol vede sto padesát schodů a kdo vystoupá na plošinu, nabídnou se mu výhledy na lužní lesy, Pálavu a Lednicko-valtický areál. Za jasného počasí lze vidět i Bílé Karpaty a Chřiby.

Hodonínské studánky

Kdy: bez omezení

Kde: Hodonín a okolí

Výletníci, kteří si třeba dali novoroční předsevzetí související s pohybem, se mohou vydat na dvanáctikilometrový okruh za studánkami. Začátek je v lokalitě Zbrod a vydají se po stopách pramenů do dubových lesů v okolí Hodonína. Trasa vede nejprve po červené a pak modré značce. Na cestě potkají lidé boží muka svatého Jana a zrekonstruovaný altán. Nejzajímavějším místem je patrně přírodní zdroj pitné vody Kohútek. Trasa je nenáročná a příjemná v každém ročním období.

Tipy ze Znojemska

Nové muzejní přednášky

KDY: každý čtvrtek, až do března

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Prozatím se budou konat tradiční zimní muzejní přednášky, vždy ve čtvrtek od šesti večer na YouTube kanálu Jihomoravského muzea ve Znojmě, kde budou k dispozici i některé záznamy. První přednášku měla Hana Studeničová ze Slovenské akademie věd a pojednávala o hudební kultuře ve městě v sedmnáctém století. Další přednášky budou následovat každý týden, prozatím online.

Za pokladem Andělského mlýna

KDY: neomezeno

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Inspiraci k zimní vycházce do přírody v okolí Znojma i příležitost strávit v teple půlhodinku při procvičování pozornosti a vědomostí nabízí nová online úniková hra Za pokladem Andělského mlýna. Hru inspirovanou přírodou Podyjí a příběhem nyní zchátralého mlýna u Mašovic najdou zájemci na https://domavpodyji.cz/hry/unikovka.