Druhý červencový víkend na jihu Moravy nabízí spoustu příležitostí k tomu, jak ho prožít aktivně. Křižanovice u Bučovic hostí Stříbrňanku a Bolkovo divadlo zavítá do Slavkova. Bzenec láká milovníky vína do sklepů, Strážnice má Dostaveníčko s folklorem a Veselí nad Moravou oslaví Svátek bláznů. Příznivci vojenské historie si připomenou napoleonské války v bitvě u Dobšic nedaleko Znojma. Tři sestry zahrají na brněnském Špilberku. Festival plný chutí nabídne Mikulov, Boskovice lákají na Festival pro židovskou čtvrť.

Bolek Polívka ve hře Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Znojemsko – Dunění děl, salvy z mušket i cinkot sklenek vína bude v sobotu znít v Dobšicích u Znojma. Na den přesně po 212 letech si příznivci vojenské historie od dvou odpoledne připomenou těžké závěrečné boje tažení napoleonských válek roku 1809. Ahned poté odmašírují koštovat víno do otevřených sklepůCelý vzpomínkový program začne už v pátek. „V pět hodin odpoledne vyjede naše jízda do ulic Znojma a projede historickým centrem města k hradu. V půl desáté večer pak při tradiční pietní chvilce uctíme památku padlých v bitvě na louckém vojenském hřbitově,“ uvedl hlavní organizátor Ivan Vystrčil z pořádajícího spolku Acaballado. Ukázku bojů u Dobšic, přímo v místech, kde se rakouské a napoleonské armády v roce 1809 tvrdě potýkaly, chystají pořadatelé na sobotní druhou hodinu odpoledne. A doufají, že velení tentokrát nepřevezme generál Liják. „Pevně věřím, že loňský rok, kdy jsme bojovou ukázku museli pro celodenní vytrvalý déšť zrušit, zůstane za ta léta, co připomínku pořádáme, jedinou výjimkou. Chceme divákům ukázat, co jsme loni předvést nemohli. Bitevní ukázka bude opět končit atraktivním střetem v brodu řeky Dyje, kam se děj postupně přesune,“ uvedl Vystrčil.