Slavnostní ceremoniál, při kterém návštěvníci každoročně zažili nástup kapitánů a symbolické odemčení hladiny Brněnské přehrady se vedení brněnského dopravního podniku rozhodlo zrušit, aby se v přístavišti neshromáždilo příliš velké množství lidí. Akce totiž tradičné láká stovky návštěvníků.

O plavby však zájemci nepřijdou, změny vyplývají z vládních nařízení. „Lodníci budou vybaveni ochrannými pomůckami, na lodích bude pro cestující k dispozici dezinfekce. Při pobytu na kryté dolní palubě musí mít cestující roušku, na horní palubě při dodržení dvoumetrového odstupu však tato povinnost neplatí,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Zahájení lodní dopravy



Kdy: Brno - sobota 30. května, Hodonín - neděle 31. května, Vranovská přehrada - sobota i neděle

Kde: Brno – přístaviště Bystrc, Hodonín – areál Přístaviště U jezu, Vranovská přehrada

Za kolik: slavnostní zahájení zdarma, jízdy lodí za poplatek

Plavební sezona v Brně letos kvůli koronavirové pandemii začíná o šest týdnů později. „Chceme lidem tento skluz vynahradit a zachovat provoz i déle než jen do poloviny října,“ slíbila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Plavby chtivé lidi čekají u takzvaného brněnského Pryglu novinky. Letos si užijí novou zastávku Sokolské koupaliště, o které již Brněnský deník Rovnost informoval. „Nově také cestující na palubě za jízdenku zaplatí kartou. Další novinkou je i možnost nákupu jízdenky na eshopu brnoid.cz, a to i formou dárkového poukazu,“ dodal Havránek.

Zatočit si kormidlem nebo se opřít do vesel mohou o víkendu konečně i vodomilové v Hodoníně. V neděli se tam na řece Moravě uskuteční Oficiální zahájení plavební sezóny. V areálu Přístaviště U jezu začíná v jednu hodinu po obědě. „Tradiční Odemykání řeky pořádáme běžně prvního května, ale letos jsme to museli udělat jen komorně. Chceme to nyní lidem vynahradit,“ pozvala za pořadatele Andrea Řičicová.

Přítomní se mohou těšit nejen na plavby ale i na grilované speciality, míchané drinky, zmrzlinu, program pro děti i výstavu fotografií k třicetiletému výročí Přístaviště U jezu. „Po celou dobu akce bude hrát kapela Juki Band,“ dodala Řičicová.

S víkendovým plavbami začala i společnost Lodní doprava Vranov na Vranovské přehradě. „Velký okruh od hráze přehrady k Bítovu a zpět pojedeme v sobotu i neděli v deset hodin dopoledne a odpoledne v sobotu ve tři a v neděli ve dvě hodiny. V červnu jsme připraveni k plavbám každý den, ovšem podle zájmu,“ uvedl zástupce společnosti Dalibor Dufek s tím, že prakticky jisté budou víkendové plavby. Cestující mají sledovat webové stránky dopravce.

Tipy z Vyškovska

Autoslalom na letišti

KDY: sobota 30. května od 8.00

KDE: letiště Vyškov

Oblíbená akce příznivců motorových vozidel na čtyř kolech Autoslalom Vyškov se v sobotu vrátí na prostory vyškovského letiště. Přejímka aut začne v osm hodin ráno. Závodit začnou přihlášení účastníci od desáté hodiny a motory poběží až do dvou hodin odpoledne. Kapacita účastníků je v současnosti naplněná. Pro více informací o případných organizačních změnách mohou zájemci sledovat facebookovou událost.

Dětský den

KDY: sobota 30. května od 14.00

KDE: Rami Café, Vyškov

ZA KOLIK: 50 korun

Den pro děti pořádá v sobotu v prostoru kavárny Rami Cafe na Cukrovarské ulici skupina Vánoční bar u stromku Vyškov. Děti se mohou těšit na pestrý program včetně skákacího hradu, malování na obličej, focení a tancování s pohádkovou postavičkou, dětské diskotéky a soutěží o ceny. Všechny atrakce jsou v ceně vstupného, které vyjde na padesát korun. Program začne ve dvě hodiny odpoledne a potrvá tři hodiny. Maximální kapacita je 290 lidí. Akce se bude konat v souladu s aktuálními nařízeními vlády a v areálu bude připravená dezinfekce.

Koncert v Drnovicích

KDY: sobota 30. května

KDE: kino, Drnovice

Tradiční jednodenní festival začínajících rockových kapel Drnovické Asfaltek nabídne v sobotu vystoupení čtyř nadějných uskupení. Od páté hodiny odpoledne se na pódiu vystřídá místní punk-rocková kapela Punkevní Jesvyně, vyškovská rocková kapela 3T projekt, punková kapela Burning Hope a metalisté z No Name Metal Band. Akce se bude konat v menším měřítku v drnovickém kině.

Další tipy

Mint Market

Kdy: sobota 30. května od 10.00

Kde: krytá tržnice, Zelný trh, Brno

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Neotřelé šperky, kosmetiku z přírodních surovin i kabelky z nejrůznějších materiálů od českých designérů seženou lidé v poslední květnovou sobotu v brněnské kryté tržnici na Zelném trhu. Konat se tam totiž bude první letošní Mint Market. Prodejci výrobků i gastronomických pochoutek zaplní celá tři patra. Pořadatelé akce lidi prosí, aby se ve vnitřních prostorách pohybovali v rouškách, omezený bude také počet návštěvníků akce v jednu chvíli. Vstup je však zdarma.

Brno Autokino

Kdy: sobota 30. května i neděle 31. května od 20.00

Kde: výstaviště, Brno

Za kolik: vjezd pro auto 300 korun, vstupenka pro jednotlivce 115 korun

Proč přijít: Jako Danny a Sandy z kultovního muzikálu Pomáda se i o tomto víkendu mohou cítit Brňané. Přesně jako ve scéně ze slavného snímku si totiž mohou zajít do autokina. Speciální kino na brněnském výstavišti promítá i v poslední květnové dny. V sobotu je na programu divácky úspěšná komedie Ženy v běhu. V neděli se pak tón promítání změní, lidi čeká dokumentární film V síti.

Břeclavsko: Slavnosti vína a jídla ve Valticích

KDY: sobota 16.00 až 24.00

KDE: Vinařství Chateau Valtice

ZA KOLIK: 60 korun

Pořadatelé lákají na ochutnávku vín a sektů, program pro děti, tombolu, setkání s canisterapeutickými psy i moravské jídlo. Zahrají kapely Flash Band, Laura a její tygři a The Teachers Břeclav.

Hodonínsko: Oskoruše poznají nově na rozhledně Travičná

KDY: sobota a neděle 13.00 až 17.00

KDE: rozhledna Travičná, Tvarožná Lhota

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun

Nová expozice stromu oskoruše přivítá návštěvníky rozhledny Travičná u Tvarožné Lhoty. Za jedno vstupné si tak užijí nejen výhledy na hrad Buchlov, vysílač Javořina, Vizovické vrchy ale zároveň se dozvědí informace o fenoménu stromu oskoruše.