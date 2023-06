Tipy na víkend na Vyškovsku. Historická vozidla zamíří do Slavkova

Na Vyškovsko, konkrétně do Slavkova, zamíří téměř tisícovka historických vozidel a motocyklů. Konat se zde bude největší český sraz milovníků veteránů, a to Veteranfest. Na Hanáckém statku ve Vyškově bude zase den věnovaný včelám a jejich práci. Medový den nabídne stáčení sladké pochutiny i včelky pod mikroskopem. Bučovicemi však budou pochodovat vojáci švédské armády, návštěvníci se tady vrátí v čase do roku 1645 k obléhání zámku.

Zámecký park ve Slavkově zaplní veteráni z celé republiky. | Foto: Zámek Slavkov-Austerlitz