Březen se chýlí ke konci a na Blanensku to ožívá jarem. Nadšenci turistiky mohou vyrazit na pochod za sněženkou do Krasu. Přichystané jsou trasy v rozmezí od 10 do 35 km. Do Vyškova zase zavítá oblíbený Michal Nesvadba z Kouzelné školky. Slavkov v rámci akce Ukliďme Česko zazáří o víkendu čistotou.

Ukliďme Česko. | Foto: Skautské středisko Brána Jičín

VYŠKOVSKO:

Michal Nesvadba: Michal na hraní

Kdy: sobota 25. března od 15.00

Kde: Besední dům ve Vyškově

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: V neděli potěší všechny fanoušky Kouzelné školky návštěva balónkového a lepenkového mistra Michala Nesvadby. Ten se bude celé dopoledne věnovat dětem. Od začátku akce až do samotného konce budou aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepící pásky. „Naučí je také, jak si udržovat pořádek ve svých oblíbených hračkách,“ lákají pořadatelé. Michal na hraní se na všechny těší v Besedním domě ve Vyškově.

Ukliďme Slavkov

Kdy: sobota 25. března od 09.00

Kde: U kašny na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Opět po roce se koná napříč celým Českem akce Ukliďme Česko. Uklízet se bude příroda také na Vyškovsku, a to konkrétně ve Slavkově u Brna. Pořadatelé vyzývají všechny dobrovolníky, aby si s sebou vzali rukavice a pytle na odpadky a přišli v 9 hodin ráno ke kašně na Palackého náměstí. Odtud se bude uklízet všechno, co se po cestě najde. „Po skončení akce ve 13.00 přijměte pozvání do areálu Technických služeb v ulici Československé armády na opékání špekáčků a drobné občerstvení,“ zvou pořadatelé.

BRNĚNSKO:

Den s vojenskou a civilní technikou

Kdy: sobota 25. března od 10.00

Kde: Veřejný zábavní areál Horákov

Za kolik: od 100 korun

Proč přijít: V sobotu 25. března se sjedou do bývalé raketová základny v Mokré – Horákov nadšenci do vojenské a civilní techniky. Program bude opravdu bohatý. Začátek je naplánovaný na deset hodin dopoledne, kdy základna přivítá první návštěvníky. První ukázky začnou v pravé poledne, kde se předvede bojová ukázka za účasti tanku T55AM2 a obrněného vozidla OT64 SKOT. Dále mohou být přítomní svědky hasičského nebo policejního zásahu. Akce se zakončí výstřelem z tanku T55AM2 v 16 hodin.

Maraton s roztroušenou sklerózou

Kdy: sobota 25. března od 10.00

Kde: Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Brno

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Lázeňském a relaxačním centru Rašínova rozhýbou svá těla v sobotu 25. března všichni zájemci na podporu lidí s roztroušenou sklerózou. Jedná se o onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu člověka. „Studie prokázaly, že právě cvičení potlačuje depresi, úzkost a má vliv na celkovou náladu lidí s roztroušenou sklerózou. I drobná fyzická aktivita může mít velký přínos,“ informují pořadatelé. Na cvičebním programu je nachystaný kruhový trénink, tanec v latinském rytmu nebo masážní chodník.

Michal Nesvadba: Michal na hraní

Kdy: neděle 26. března od 10.00

Kde: Univerzitní kino Scala

Za kolik: od 270 korun

Proč přijít: V neděli potěší všechny fanoušky Kouzelné školky návštěva balónkového a lepenkového mistra Michala Nesvadby. Ten se bude celé dopoledne věnovat dětem. Od začátku akce až do samotného konce budou aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepící pásky. „Naučí je také, jak si udržovat pořádek ve svých oblíbených hračkách,“ lákají pořadatelé. Michal na hraní se na všechny těší v Univerzitním kině Scala.

Retro disco ples

Kdy: sobota 25. března od 20:00

Kde: Sál radnice v Pohořelicích

Za kolik: 499 korun

Proč přijít: Široké kalhoty, bláznivé účesy a barevné oblečení. To jsou osmdesátá a devadesátá léta, která se vrátí na jeden večer do Pohořelic. V sobotu 25. března se zde bude konat Retro disco ples. Od osmi hodin večer to mohou návštěvníci rozjet na tanečním parketu za doprovodu DJ Boula. Nebude chybět ani bohatá tombola o zajímavé ceny. Na ples dorazí Pavel Janák, který večer oživí svojí imitací Michaela Jacksona. Vstupné na akci je 499 korun.

Jarní tvoření ze dřeva

Kdy: sobota 25. března od 9.00

Kde: Středisko volného času Ivančice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Středisko volného času Ivančice si připravilo pro všechny tvořivé děti ve věku od devíti do dvanácti let jarní tvoření všemožných dekorací. Hlavním materiálem pro výrobu ozdob bude dřevo. „Upusťte svoji uzdu fantazie a vyrobte si krásnou tematickou dekoraci, která vám bude zkrášlovat dětský pokoj, obývák nebo poslouží jako dárek pro vaše blízké“ lákají pořadatelé. Celá akce potrvá dvě hodiny. Začátek je v 9.00 a vstupné činí 50 korun.

BLANENSKO:

Za sněženkou do Krasu

Kdy: sobota 25. března od 7.00

Kde: Herna stolního tenisu na Podlesí

Za kolik: od 20 korun

Proč přijít: Obout turistické boty, svačinu do batohu a hurá na pochod za sněženkou do Krasu. Ten se koná již po čtyřicáté. Celkem jsou připravené tři trasy. Nejkratší 10 km, poté 25 km a nejdelší 35 km. Doba startu se liší u nejdelší trasy, zde je začátek v sedm hodin ráno. U zbylých dvou od osmi hodin ráno. Vstupné pro dospělé je 40 korun, pro mládež do 18 roků 20 korun. „Pro všechny účastníky bude k dispozici ohniště na Obůrce k opékání uzenin,“ zvou pořadatelé.

Slavnosti jara

Kdy: sobota 25. března od 13.00

Kde: Ježkovo nábřeží v Blansku

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: V Blansku se bude konat druhý ročník akce, kde si na své přijdou děti i dospělí. Cíl je jasný - seznámit návštěvníky s lidovými tradicemi spojenými s oslavami jarní rovnodennosti. „K vyzkoušení zde budou různá řemeslná a tvořivá stanoviště, hry nebo hraní na hudební nástroje. Program pak doplní taneční vystoupení a mnoho dalšího,“ lákají pořadatelé. Slavnosti potrvají celé odpoledne. Odstartují průvodem ZUŠ Blansko a zakončí se závěrečným pochodem a vynášením Zimy.

BŘECLAVSKO:

Ples města Břeclavi

Kdy: pátek 24. března od 19.30

Kde: Sokolovna Charvátská Nová Ves

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Páteční večerní program bude v Břeclavi patřit tanci a eleganci. Konat se zde bude Ples města. Ze sokolovny v Charvátské Nové Vsi se bude ozývat hudba The People a cimbálová muzika Vladimíra Beneše. Na akci nebude chybět tradiční předtančení. „Svoji vzpomínku si můžete nechat zvěčnit ve foto koutku,“ lákají pořadatelé. Připravený bude raut, košt s charvátskými vinaři i bohatá tombola. Cena vstupenky je 590 korun.

Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 25. března od 19.30

Kde: Havlíčkova vila, Břeclav-Poštorná

Za kolik: 50 korun – příspěvek na dílničku

Proč přijít: V sobotu 25. března se v Havlíčkově vile v Břeclavi bude konat Velikonoční jarmark. Návštěvníci si tak užijí příjemné jarní odpoledne s pestrým programem. Připravené jsou ukázky tvorby z voskového reliéfu na kraslice, ukázky výroby tradičních postaviček nebo vystoupení souboru Lohovecké děti. Pro děti jsou nachystané tvořivé dílničky. Zde je příspěvek 50 korun za výrobek. „Na velikonočním jarmarku dočerpáte energii a spolu s námi budete probouzet jaro,“ zvou pořadatelé.

Výstava vín Rakvice

Kdy: sobota 25. března od 13.00

Kde: Sokolovna Rakvice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Tradiční výstava vín proběhne v sále sokolovny v sobotu 25. března. Začátek je v 13:00. Výstava je letos pojata v novějším, modernějším provedení. „K ochutnání budou stovky vzorků od místních i okolních vinařů a vinařských firem,“ lákají pořadatelé. Zajištěné je také bohaté občerstvení. Od tří hodin odpoledne zahraje pro doplnění atmosféry cimbálová muzika. Návštěvníci tak mohou prožít příjemný den se sklenkou vína při poslechu hudby. Vstupné je 400 korun.

HODONÍNSKO:

Bzenecký zámek žije na jaře

Kdy: sobota 25. března od 14.00

Kde: Bzenec, zámecký areál

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V sobotu 25. března se bude konat jarní setkání v areálu bzeneckého zámku. Návštěvníci se mohou těšit na jarmark, oživlé tradice nebo také na výstavu kraslic. Pro děti je připravená velikonoční stezka parkem nebo tvořivé dílničky. Pro hladové účastníky nebude chybět ani občerstvení. Zavítat mohou na zákusek do cukrárny, kavárny a na skleničku vína do vinárny. Akce začíná ve dvě hodiny odpoledne a pořádá ji město Bzenec.

Divadelní představení Maxipes Fík

Kdy: neděle 26. března od 15.00

Kde: Kulturní dům Bzenec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Maxipes Fík ožije a zavítá na Hodonínsko. Konkrétně do kulturního domu ve Bzenci. „Divadlo Krapet zahraje představení podle oblíbené knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna,“ lákají pořadatelé. Na činohru spojenou s loutkou maxipsa jsou zvaní všichni fanoušci tohoto animovaného televizního seriálu, který mohou diváci znát především z večerníčku. Akce je naplánovaná na neděli 26. března od 15.30. Vstupné stojí 100 korun.

ZNOJEMSKO:

Tasovická výstava vín

Kdy: sobota 25. března od 10.00

Kde: Kulturní dům Hodonice

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Spolek vinařů svatého Klementa Tasovice zve na akci všechny milovníky kvalitního vína. Pořádat se totiž bude již 52. výstava vín. Akce se bude konat v sobotu 25. března od desíti hodin dopoledne v kulturním domě v Hodonicích. Vstupné stojí 300 korun a zahrnuje volnou degustaci vín a katalog s nabídkou. K příjemnému poslechu při ochutnávání toho nejlepšího zahraje Neoveská cimbálová muzika.

Po jedné stopě

Kdy: pátek 24. března od 19.00

Kde: Konferenční centrum Dukla

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Herec Martin Písařík a cestovatel Igor Brezovar zavítají na Znojemsko. Konkrétně do Konferenčního a společenského centra Znojmo. Po třech letech společně dokončili svoji cestu po Africe v rámci projektu Po jedné stopě. „Cesta po západním pobřeží Afriky z Maroka do Kapského města jim dohromady zabrala 7 měsíců, ujeli 25.000 kilometrů a projeli 21 států,“ informují pořadatelé. A právě o zážitky z velké cesty se přijedou se zájemci podělit. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.