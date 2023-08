S příchodem měsíce srpna nouze o akce rozhodně nebude. Víkend na Vyškovsku nabídne dávku rocku i pestrou nabídku filmů. V Křižanovicích vystoupí rocková hudební skupina Argema. Na podiu zazpívá své nejznámější hity jako Když sem šel z Hradišťa nebo Tohle je ráj. Milovníci filmů zase jistě ocení letní filmový festival ve Slavkově u Brna. Promítat se bude v prostorách zámeckého parku.

VYŠKOVSKO:

Argema v Křižanovicích

Kdy: pátek 4. srpna od 19.30

Kde: fotbalové hřiště, Křižanovice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Srpen odstartuje v Křižanovicích rocková hudební skupina Argema. Skupinu v roce 1982 založili Josef Pavka, Stanislav Borovička, Oldřich Gistr, Zbyněk Bobr Horák, Josef a Karel Holomáčovi a Jaroslav Pavelka. Koncert je naplánovaný na pátek 4. srpna na místním fotbalovém hřišti. Program odstartuju v 19.30 předskokan, kterým bude kapela Stíny z Oslavan. Samotná Argema zazáří na podiu ve 22.30.

Letní filmový festival

Kdy: od pátku 4. srpna do neděle 6. srpna od 20.00

Kde: Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Se začátkem druhé poloviny letních prázdnin přichází do Slavkova i letní filmový festival. Od 1. do 9. srpna se mohou lidé těšit na pestrý kulturní zážitek v prostorách zámeckého parku. V pátek se na plátně představí Ztracené město, v sobotu si děti užijí Kocoura v botách: Poslední přání, no a neděle nabídne sportovní, komediálně laděný snímek Děti Nagana. Na večer je dobré si s sebou do batohu přibalit deku i teplé oblečení.

BRNĚNSKO:

Michal Nesvadba na Špilberku

Kdy: neděle 6. srpna od 15.00

Kde: Letní kino Špilberk

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Dětský oblíbenec napříč generacemi Michal Nesvadba z Kouzelné školky míří do letního kina Špilberk. Dětem i dospělým předvede své dovednosti z lepenky a svým humorem v rámci představení, které nese název Michal je kvítko, zaručeně rozesměje všechny přítomné návštěvníky. Akce se koná za každého počasí a děti do dvou let mají vstup zdarma.

Letní shakespearovské slavnosti, Bouře

Kdy: pátek 4. srpna od 20.30

Kde: Hrad Špilberk

Za kolik: od 350 korun

Proč přijít: Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem. Herci na podiu ztvárňují nejznámější hry spisovatele Shakespeara. V pátek 4. srpna se na Špilberku představí Bouře. Ve hře se objevují témata a motivy, které alžbětinského dramatika zajímaly po celý život: velká láska, pletichy, pomsta či odpuštění. V hlavních rolích se představí David Prachař, Csongor Kassai, Marek Daniel nebo Josef Polášek.

Brasil Fest Brno

Kdy: od čtvrtka 3. srpna do neděle 6. srpna

Kde: Brno, centrum města

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Brasil Fest Brno je největší latino událostí v České republice, která se koná každoročně v Brně. Letošní čtvrtý ročník, konaný od 3. do 6. srpna, slibuje pravou exotiku přímo v centru města. Symbolika čtyř dnů a čtyř pódií v hlavní festivalový den naznačuje, že tento ročník bude opravdu speciální. Lidé se mohou těšit na velmi bohatý program. Například v sobotu ožije centrum města Brna karnevalovým průvodem s více než stovkou bubeníků, desítkami tanečnic včetně Thai Rodrigues a alegorickým vozem.

Brasil Fest Brno - vystoupení Lia de Itamaracá + Vando Oliveira

Kdy: pátek 4. srpna od 21.00

Kde: klub První Patro, Brno

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: V Brně se bude konat pravá exotická párty v klubu První Patro v rámci festivalu Brasil Fest Brno. Dle slov pořadatelů se jedná o největší latino událost v Česku. Návštěvníci se mohou v pátek 4. srpna těšit na jeden z nejživějších a nejdůležitějších hlasů Brazílie, zpěvačku Lia de Itamaracá. Ta ve svých téměř 80 letech ovládne rytmy cirandy, cocu a maracatu. Dalším interpretem večera bude Vando Oliveira s jeho velkou kapelou.

BLANENSKO:

Pochod po stopách p. Ševčíka

Kdy: sobota 5. srpna od 9.00

Kde: start v Boskovicích od Modré věže

Za kolik: startovné 20 korun

Proč přijít: Lidé se budou moct první srpnovou sobotu vydat po stopách p. Ševčíka. Ten byl významný duchovní, který pro Boskovicko přinesl mnoho dobrého. Zasloužil se například o postavení boskovického gymnázia. Pěší trasa odstartuje od Modré věže přes kapli sv. Otýlie, starou dálnici do Bačova až do Vísek, kde také před více než sto lety působil. Za startovné se vybírá 20 korun, děti a senioři zdarma.

Country bál 2023

Kdy: sobota 5. srpna od 20.00

Kde: Westernové městečko Boskovice

Proč přijít: Westernové městečko zažije v sobotu pořádnou dávku tance. Lidé sem mohou zavítat na country bál. Za zvuků písní kapely LSD, tak mohou návštěvníci protancovat své kovbojské střevíce. Bály budou pokračovat až do konce posledního prázdninového měsíce. Finálový je naplánovaný na 26. srpna, také se skupinou LSD.

BŘECLAVSKO:

Krojové hody Hustopeče

Kdy: pátek 4. srpna od 15.00, sobota 5. srpna od 10.00, neděle 6. srpna od 11.00

Kde: na ulici Herbenova v Hustopečích

Proč přijít: Hustopečská chasa srdečně zve na Hustopečské hody konané na ulici Herbenova v Hustopečích. Pro návštěvníky je připravený bohatý program. V pátek vypukne od tří hodin odpoledne nesením máje a následným stavěním. V sobotu se lidé mohou těšit na večerní zábavu, no a neděle toho nabídne nejvíce. Začne se mší svatou, následovat bude sraz všech krojovaných u první stárky. Ve tři hodiny se uskuteční odpolední zábava s dětským sólem a zavádkou. Vše se završí večerní tancovačkou.

Burger Street Festival Lednice

Kdy: pátek 4. srpna od 10.00

Kde: Kolonáda - Lednice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Lednici to zavoní jídlem. První srpnovou sobotu se zde bude konat Burger Street Festival. Lidé si tak podle slov pořadatelů pochutnají na nejlepších burgerech široko daleko. Dále se mohou těšit na nejlepší burgermakery z celého Česka, street food – od slaného po sladké i pálivé, spoustu soutěží o zajímavé ceny a samozřejmě na skvělou zábavu s rodinou a přáteli.

HODONÍNSKO:

Svatovavřinecké slavnosti 2023

Kdy: pátek 4. srpna od 18.30, sobota 5. srpna od 9.00, neděle 6. srpna od 10.00

Kde: Masarykovo náměstí, Hodonín

Proč přijít: Svatovavřinecké slavnosti jsou tady. Letos se budou konat od pátku 4. srpna do pondělí 7. srpna. Na přítomné čeká bohatý program plný zábavy a tradic. V sobotu bude náplň dne nejpestřejší. Odstartuje v devět hodin ráno zahájením jarmarku. Dále bude pokračovat historickým průvodem i divadýlkem pro děti. Nebude chybět hodová mše svatá, také nedělní krojovaný průvod, průvod pro stárky i večerní taneční zábava.

Srpnové červánky

Kdy: pátek 4. srpna od 17.30

Kde: Přístaviště Strážnice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na přístavišti Strážnice se budou v rámci kulturního léta konat první srpnový pátek Srpnové červánky. Lidé se mohou těšit na večer plný dobré zábavy a také plavby na osvětlených lodičkách. Program odstartuje v 17.30 divadlem pro děti. Dále bude pokračovat country kapelou Měcháči, Jazzbookem a skupinou M&men's. V deset hodin večer přijde na řadu zážitek v podobě plavby na již zmiňovaných osvícených lodičkách.

ZNOJEMSKO:

Hasičské závody - Pohár starosty v Žeroticích

Kdy: sobota 5. srpna od 13.00

Kde: obec Žerotice

Proč přijít: Hadice do ruky a jde se na věc. Sbor dobrovolných hasičů Žerotice pořádá již v pořadí 17. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce. Hasičské závody odstartují v jednu hodinu odpolední na místním hřišti. Rodiny si tak užijí příjemně strávené odpoledne ve znamení sportu a aktivního vyžití. Program bude následně pokračovat taneční zábavou se skupinou Fanny music.

Přehrady Fest Vranovská pláž

Kdy: pátek 4. srpna od 17.00, sobota 5. srpna od 13.50

Kde: Vranovská pláž

Za kolik: od 600 korun za dospělého

Proč přijít: Vranovská pláž začátkem srpna ožije festivalem. V pátek a v sobotu se zde bude konat Přehrady Fest. Lidé se mohou těšit na bohatý program plný známých interpretů. Vystoupí například kapela Wohnout, MIG 21, Horkýže Slýže nebo oblíbený písničkář Pokáč. Nachystané budou také divadla, dílničky, bubnování, workshopy, setkání s kapelami, ale především pláž, koupání, vodní sporty a další množství vodních radovánek.

