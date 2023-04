Tipy na víkend na Vyškovsku v jarním kabátku. Bude se tvořit i uklízet

Batoh na záda, svačinu do ruky a může se vyrazit. Na Blanensku proběhne první dubnovou neděli zahájení turistické sezóny pro rok 2023. Výšlap se zakončí v Pivovaru Černá Hora. V Jedovnicích to zase v rámci akce Ukliďme Česko zazáří čistotou. Na Vyškovsku se také bude uklízet, a to konkrétně v Rousínově. Město se tak za pomoci dobrovolníků vyčistí od pohozených odpadků.

Velikonoční tvoření. Ilustrační foto. | Foto: Stanislava Slováková