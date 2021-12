BRNO VÁNOČNÍ. Příběh božího narození uslyší lidé v neděli na speciálním prohlídkovém okruhu Brno vánoční aneb pátrání po Ježíškovi. Akce začíná v deset hodin dopoledne na Janáčkově náměstí u pomníku Lišky Bystroušky. Kdo bude chtít přijít, musí se předem registrovat.

„Budeme pátrat po svaté Barboře, svatém Mikuláši, betlémské hvězdě nebo po adresách brněnských Čertů. Zájemci poznají původ a význam vánočních zvyků a tradic,“ uvedl autor trasy Tomáš Kryl. Lidé se dozví, jak dlouhé jsou Vánoce, co jsou to roráty, nebo třeba, jak by měl vypadat adventní věnec. Okruh seznámí s historií Brna a jeho památkami. „Posvítíme si na brněnské Vánoce Leoše Janáčka, Adolfa Loose, Napoleona Bonaparta a dalších. A budeme počítat, kolikrát se přitom můžeme potkat s Ježíškem,“ dodal Kryl. Vstupné pro dospělé je sto korun, pro děti od šesti do čtrnácti let osmdesát korun. Předem je nutné se registrovat na e-mailové adrese tomas.kryl@email.cz.

BETLÉMY. V Boskovicích se zase lidé mohou vydat po betlémech od různých autorů. Klub přátel Boskovic s městem po roce opět uspořádal putování za betlémy. „V šesti vybraných výkladech jsou umístěny betlémy z různých materiálů a od různých autorů. Zájemci si mohou betlémy nejen prohlédnout, ale nabízíme také poznávací soutěž. Soutěžní kupóny jsou v informačním středisku MIS Boskovice nebo v prodejně potravin Hruška na Masarykově náměstí,“ popsala Ivana Pernicová. Soutěžit mohou lidé až do 17. prosince, betlémy budou ve výlohách až do konce roku.

DO LESA. V Bílovicích nad Svitavou si na své přijdou především děti, které chtějí jít za svými sny a přitom si hrát. Až do 2. ledna mohou se svými rodiči projít trasu od Minigolfu Liška. „Zájemci s námi mohou objevit mocná strašidla, skřety a víly místních bílovických lesů. Možná prozradí svá skrytá tajemství,“ láká děti Pavla Šarmanová. Cestu lze projít za padesát korun. Pro zaslání mapy slouží odkaz www.liska.luzanky.cz/akce.

Interaktivní trasu s názvem Mikuláš a pár svatých lze projít do 12. prosince také ve Wilsonově lese v brněnských Žabovřeskách. Ve stejné místní části začíná v pátek 10. prosince také další trasa s názvem O panu spisovateli, Lidušce a vánočním stromu.

Blanensko

Medové zastavení

KDY: sobota od 16.00

KDE: Adamov

ZA KOLIK: zdarma



Na Předvánočním medovém zastavení v Adamově mohou lidé ochutnat med, medovinu a dozvědět se více o tomto řemeslu. Nebude chybět ani prodej medu a pro děti bude připravené medové tvoření, Akce se uskuteční v sobotu od čtyř do šesti hodin. Zájemci se mají předem hlásit na telefonu 607 518 104. Vstup je volný.

Člověk a dřevo

KDY: sobota od 10.00 a od 13.00

KDE: Blansko

ZA KOLIK: 80 korun



Při setkání s názvem Člověk a dřevo si zájemci budou moci v Galerii města Blanska postavit zmenšeninu roubené chalupy a vyrobit si dřevěný amulet. Získají vhled do historie zpracování dřeva a zjistí, jak mohou dřevo využít v životě. Akce se uskuteční v sobotu a dopoledne v čase od deseti do dvanácti hodin bude program určený pro děti od 2,5 – 6 let a odpoledne v čase od jedné do půl čtvrté bude program patřit dětem od 6 – 12 let. Nutná je rezervace na rezervacegalerie@blansko.cz. Cena je osmdesát korun za osobu.

Boskovický Koledomat

KDY: pátek od 14.00

KDE: Boskovice

Tradiční předvánoční spanilá jízda s hudbou pobaví v pátek obyvatele Boskovic. Harmonium, zpěvy a roztodivné hudební nástroje budou slyšet na nejrůznějších místech. Pořadatelé slibují, že všichni zájemci si mohou z plna hrdla zazpívat koledy v ulicích. Přesný časový rozpis se včas objeví ve facebookové události, začátek je plánovaný na dvě hodiny odpoledne.

Brno a Brněnsko

Koncert Kantilény

KDY: neděle od 16.00

KDE: Dolní Kounice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Užít si adventní koncert v kostele v Dolních Kounicích na Brněnsku mohou lidé v neděli od čtyř hodin odpoledne. Sváteční atmosféru navodí smíšený sbor Kantiléna pod vedením Jana Ocetka. Vstupné lidé zaplatí formou dobrovolného příspěvku do adventní sbírky, jejíž výtěžek poputuje potřebným.

Adventní koncert

KDY: sobota od 16.15

KDE: Brno, Krajní 43

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Před vánočním domem v Krajní ulici v brněnské Bystrci vystoupí Ester Gerson. Na místě bude kasička na dobrovolné vstupné.

Prosincový market

KDY: do 23. prosince

KDE: Brno, Zelný trh

ZA KOLIK:



V prvním patře Tržnice Brno na Zelném trhu vyberou a nakoupí zájemci během celého prosince nejen voňavé a originální vánoční dárky pro své blízké, ale mohou si odnést i výborný horký nápoj.

Market v KUMSTU

KDY: sobota a nedlěe od 10.00

KDE: Brno, Údolní, Kumst



Nasát sváteční atmosféru a užít si nakupování mohou lidé z Brna či okolí na marketu KUMSTU. Pořadatelé slibují, že pozvání přijali výrobci, kteří nabídnou originální věci do bytu i oblečení.K dostání bude keramika, prádlo, kosmetika, šperky, věci pro děti a spousta dalšího originálního zboží. V sobotu i neděli bude otevřeno od deseti dopoledne do pěti odpoledne.

Peklo s anděly

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno

ZA KOLIK: zdarma



Pohádkové jezdecké představení o sporu anděla s čertem uvidí diváci v Brně. Jak dopadne spor mezi dobrem a zlem, zjistí dětí od tří hodin v příběhu nazvaném Peklo s anděly aneb Belzebubovo mrzuté odpoledne. Již v sobotu od dvou odpoledne mohou vidět průvod v Denisových sadech, který vyrazí na Zelný trh a na náměstí Svobody. Vstup je pro zájemce zdarma.

Putování za hvězdou

KDY: neděle od 11.00

KDE: Brno, Divadlo Koráb

Vánoční inscenace nazvaná Putování za hvězdou je adaptací klasického biblického příběhu o hvězdě zvěstující příchod Mesiáše. Brněnské Divadlo Koráb nabídne poněkud netradiční zpracování předvánočního příběhu, během představení dojde i na koledy. Začátek je v neděli hodinu před polednem.

Burza desek

KDY: sobota od 11.00

KDE: Brno, SONO centrum

ZA KOLIK: 50 korun



Sobotu pro milovníky desek a CD nosičů připravili pořadatelé v brněnském SONU. Slibují, že k dostání bude několik tisíc titulů. Zájemci zde pořídí vše od Abby až po Sepulturu, k dostání bude nestárnoucí klasika jako Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Genesis, Michael Jackson, Prince, Madonna, Judas Priest nebo ZZ Top. Vstupné je padesát korun.

Břeclavsko

Africké trhy

KDY: pátek od 11.00

KDE: Břeclav

Čerstvé tropické ovoce, které před pár hodinami viselo na stromech, si mohou nakoupit v pátek zájemci v obchodním centru v Břeclavi. K dostání bude i sušené ovoce, koření čaj a džemy. Akci pořádá Virunga, česko-ugandský potravinový projekt. Trhy začnou v jedenáct dopoledne a potrvají do pěti.

Výstava betlémů

KDY: do 31. ledna

KDE: Valtice



K návštěvě výstavy betlémů, novoročenek a pohlednic zve zájemce Muzejní spolek Valtice. Výstava je k vidění do konce ledna v Turistickém informačním centru na náměstí Svobody ve Valticích, a to vždy ve všední den od sedmi do půl čtvrté. Příchozí by měli počítat s pauzou na oběd mezi půl dvanáctou a dvanáctou.

Benefičák pro Moravu

KDY: do 3. ledna

KDE: Zlín

V sobotu 4. prosince pořadatelé zahájili výstavu fotografií s názvem Benefičák pro Moravu v Městském divadle ve Zlíně. Partě kamarádů, kteří mají rodové kořeny v Moravské Nové Vsi, není lhostejný osud rodin postižených tornádem. Výstava vznikla za podpory Magistrátu města Zlína, vedení Městského divadla a sponzorů. Poděkování patří také vinařům z Moravské Nové Vsi, kteří na zahájení věnovali více než sedmdesát lahví vína a Vinařský spolek věnoval skleničky se svým logem. Výstava potrvá do 3.1.2022. Transparentní účet pro pomoc obětem tornáda 665651/0300, variabilní symbol 24062021.

Výstava fotoklubu

KDY: do 3. ledna

KDE: Hustopeče



Do 3. ledna mohou zájemci zavítat na výstavu fotoklubu v Hustopečích. Koná se v Domě u Synků na Dukelském náměstí. Otevřeno je od pondělí do pátku od devíti do čtyř a v neděli odpoledne.

Divadlo Boleradice

KDY: sobota a neděle od 19.30

KDE: Boleradice

ZA KOLIK: 150 korun



Divadelní hra Duchové Vánoc podle povídky Charlese Dickense "A Christmas Carol" v úpravě Josefa Berana a Juraje Hádera. Přenese diváky do Londýna první poloviny devatenáctého století, kde má lakomec, mrzout a majitel obchodu se smíšeným zbožím, Eduard Hamoun, otevřeno i na Štědrý den. Vždy směle prohlašoval, že Vánoce jsou zbytečnost, a proto je zásadně neslaví. Co se ale stane, když ho o Štědrém večeru navštíví tři vánoční duchové a nechají ho celý den prožít ještě jednou?

Hodonínsko

Benefiční koncert

KDY: neděle od 14.30

KDE: Hodonín



Něžné tóny spojené s krásným prostředím kostela svatého Vavřince. To vše přinese Vánoční benefiční koncert pro stacionář Vlaštovka, který se uskuteční v neděli v Hodoníně. Vystoupí Komorní orchestr Jana Noska a Pěvecký sbor Crescendo Základní umělecké školy Hodonín a chybět nebude ani Pěvecký sbor Barbastella Gymnázia Hodonín. Na místě pak bude možné zakoupit také kalendář Na výletě pro Vlaštovku. Vánoční benefiční koncert začíná o půl třetí.

Koledy s Žerotínem

KDY: neděle od 17.30

KDE: Strážnice

Naladit se na Vánoce za zpěvu koled a svařeného vína mohou všichni ti, kteří zamíří v neděli do Strážnice. Na terase Kulturního domu Strážničan je připravena akce Strážnice zpívá koledy s folklorním souborem Žerotín. Právě ten, společně s cimbálovou muzikou Jožky Šťastného se postarají o hudební doprovod akce, která startuje o půl šesté.

Trhy v Archlebově

KDY: sobota od 10.00

KDE: Archlebov



Za tradičními farmářskými trhy mohou vyrazit zájemci v sobotu do Archlebova na Hodonínsku. Tamní vinařství Spielberg přichystalo akci, během které si mohou návštěvníci nakoupit lokální produkty, potraviny i drobné dárky. Farmářské trhy startují v deset hodin dopoledne.

Výroba dekorace

KDY: úterý 14. prosince od 16.00

KDE: Lovčice

Vyrobit si hvězdu z jehličí nebo jinou vánoční venkovní výzdobu mohou všichni, , kteří se vydají v úterý 14. prosince do Lovčic. Během Vánoční dílny budou pro návštěvníky připravené přírodniny jako jehličí nebo mech, ale i suché dekorace. Další dekorativní ozdoby, stejně jako světelný drátek si mohou vzít zájemci z domu.

Odpoledne v zoo

KDY: neděle od 14.00

KDE: Hodonín



Sváteční adventní odpoledne si užijí návštěvníci Zoo Hodonín v neděli. Od dvou hodin se mohou těšit na vystoupení žáků literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Hodonín. Další vystoupení začne ve tři čtvrtě na tři a o půl čtvrté. Režie se ujal Petr Nýdrle. Zájemci se také dozví tipy a nápady, jak prožít blížící se Vánoce ekologicky.

Vyškovsko

Fler jarmark

KDY: sobota od 9.00

KDE: Slavkov u Brna, zámecké nádvoří

Fler jarmark těsně před Vánocemi, je ideální příležitostí nakoupit pro své blízké originální dárky a zároveň podpořit malé prodejce. Koná se na zámeckém nádvoří ve Slavkově v sobotu od devíti hodin ráno.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 12.00

KDE: Křenovice u Slavkova



Lidé si v Křenovicích u Slavkova koupí vánoční stromky, a to řezané, ale i v květináčích. V nabídce budou stromky různých velikostí, smrky stříbrné, smrky pichlavé, borovice černé a jedle. Stromky pocházejí z Drahanské vrchoviny.

Prodejní výstava včelích produktů

KDY: do 22. prosince

KDE: Knihovna Anny Špekové, Bučovice

Svíčky z včelího vosku nebo kosmetiku nakoupí zájemci na prodejní výstavě, která provoněla bučovickou knihovnu. K obdivování či zakoupení budou věci až do 22. prosince.

Adventní procházka

KDY: do 17. prosince

KDE: Bučovice



Informační a kulturní středisko Bučovice vyhlašuje další výzvu pro rodiny s dětmi, tentokrát zveme na Adventní procházku. Zájemci se mohou vydat podle mapy hledat otázky vyvěšené za okny bučovických prodejen a dalších dobře přístupných budov nebo vývěsek. Kdo vyplní křížovku a odhalí tajenku, může se zastavit do infocentra v Bučovicích pro odměnu. Tam si také soutěživé povahy vyzvednou mapku s vyznačenými místy, na nichž najdou otázky včetně pracovního listu s příběhem a křížovkou.

Den otevřených dveří

KDY: pátek od 15.00 do 18.00 a sobota od 9.00 do 12.00

KDE: Slavkov u Brna

Zájemci o studium na Integrované střední škole vs Slavkově u Brna mohou zavíta na dny otevřených dveří. Konají se v pátek a v sobotu. Více o škole a jejích oborech najdou zájemci zde.

Znojemsko

Vánoční tvoření v muzeu

KDY: od 11. prosince do 2. ledna od 9.00

KDE: Znojmo, Dům umění

Od soboty 11. prosince bude přednáškový sál Domu umění patřit samoobslužné dílničce pro děti, kde mohou děti i mezi svátky strávit čas vánočním tvořením pod dohledem rodinných příslušníků. Vstupné je 30 korun.

Ježíškův Garage Design

KDY: pátek od 12.00 do 19.00 a sobota od 10.00 do 15.00

KDE: GaP, Znojmo, Kollárova



Tradiční předvánoční market v prostorách znojemského GaPu nabídne pestrou paletu zaručeně originálních dárků. Ježíškův Garage Design, prodejní přehlídka autorské tvorby, se usadil v novém prostoru GaP / Galerie a Prostor. Loni to bohužel ze zřejmých důvodů nevyšlo, o to více se pořadatelky těší na letošní ročník. Společně vytvoří příjemnou adventní atmosféru a Ježíšek bude ve Znojmě nadělovat pod stromečky tvorbu českých autorských značek.

Epopej a dárky z regionu

KDY: po dobu adventu

KDE: Moravský Krumlov, Brno, Znojmo

Dárkový poukaz jako vstupenka na výstavu Alfonse Muchy může být pěkný vánoční dárek. Pořídit ho zájemci mohou na pokladně Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, ve Znojmě a v Brně. Obdarovaný si pak může rezervovat termín prohlídky kdykoliv během příštího roku. Dárkový poukaz mohou lidé ze Znojma a okolí pořídit v prodejním okénku regionálních produktů ze Znojemska na Obrokové ulici pod Turistickým informačním centrem v místě, kde sídlí destinační kancelář ZnojmoRegion. Otevřeno je v úterý a ve čtvrtek od jedenácti do sedmi. V Brně jsou k dostání na centrále cestovního ruchu, Informačním centru To je Brno nebo na TIC Brno na hlavním nádraží. A kdo lituje, že ve Znojmě nemají adventní trhy, může přijít vybrat pěkné dárky do kanceláře ZnojmoRegion. V nabídce jsou přitom jak malé drobnosti pro potěchu oka, tak velmi hodnotné dary.

Výstava Majdy Slámové

KDY: do 31. prosince

KDE: Moravský Krumlov, Galerie Knížecí dům

ZA KOLIK:



Majda Slámová je brněnská fotografka a cestovatelka. V loňském roce zakončila svoji dobrodružnou cestu Čínou, Myanmarem, Bangladéšem a Nepálem. Většinu cesty stopovala a poznávala místní krajinu i lidi. O své cestě sepsala knihu, která vyšla v listopadu. Výstava fotografií spojená s knihou je k vidění v Moravském Krumlově.

Co se chystá

Iva Bittová a Dunaj

KDY: 15. prosince

KDE: Brno, SONO centrum

Jedna z nejoriginálnějších kapel osmdesátých a devadesátých let Dunaj a nejvýraznější osobnost české alternativní scény Iva Bittová se po dvacet letech setkají na koncertě. Jednou ze zastávek je také Brno.

Petr Špaček a band

KDY: 17. prosince

KDE: Brno, SONO centrum



Po velkém úspěchu ve vyprodaném Rudolfinu nyní míří Petr Špaček se svým bandem na Vánoční turné. Lidé mohou zažít jedinečnou vánoční atmosféru na koncertě, kde zazní vánoční, tak i populární, swingové, či rockové písně v originálním podání violoncella, klavíru, kontrabasu, saxofonu a bicích.