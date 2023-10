O víkendu nabídne Bučovický jarmark přímý kontakt s místními farmáři a řemeslníky, kde si lidé mohou zakoupit jejich produkty. Zámek Slavkov připravuje hrůzostrašné prohlídky. Návštěvníci se tak setkají se světem bizarních obskurií, které se většinou skrývají ve stínech.

Víkend na Vyškovsku: Kdo se bojí, nesmí na zámek. Lidé zažijí děsivé prohlídky | Video: Deník/Dagmar Sedláčková

VYŠKOVSKO:

Bučovický jarmark

Kdy: sobota 21. října od 08.00

Kde: náměstí Svobody Bučovice

Proč přijít: Bučovice se v sobotu 21. října stanou místem setkání tamních výrobců a veřejnosti. Na náměstí Svobody se uskuteční Bučovický jarmark, kde budou moci návštěvníci zakoupit řadu produktů přímo od farmářů a řemeslníků z regionu a okolí. Akce se uskuteční od 8.00 do 12.00 a nabídne široké spektrum produktů – od čerstvých sýrů a uzenin až po mnoho dalších produktů.

Hrůzostrašné prohlídky na Zámku Slavkov

Kdy: sobota 21. října od 18.00

Kde: Zámek Slavkov

Za kolik: dítě, student, ZTP/P, senior - 200 korun; dospělý - 290 korun; rodinná (2+2) - 850 korun

Proč přijít: Zámek Slavkov zve všechny návštěvníky na hrůzostrašné prohlídky. Akce proběhne v sobotu 21. října v 18.00, 19.00 a 20.00 hodin. „Připravte se na hrůzu, děs a běs. Nyní jsme si pro vás připravili svět bizarních obskurií, které se na zámku většinou skrývají ve stínech, nicméně jednou za rok vyjdou na veřejnost." lákají organizátoři. Zároveň upozorňují všechny zájemce, že je nutná rezervace předem.

Zdroj: Deník/Dagmar Sedláčková

Koncert skupiny Harlej

Kdy: sobota 21. října od 19.00

Kde: Kulturní dům Drnovice

Za kolik: 599 korun

Proč přijít: Hudební skupina Harlej přijíždí v rámci tour Zatím je to dobrý do Drnovic. Návštěvníci se mohou těšit na rockový večer plný hitů od této legendární kapely i songy z připravovaného alba. Koncert se koná 21. října v místním Kulturním domě. Už v 19.00 pořadatelé otevřou dveře kulturáku, o hodinu později zájemce čeká autogramiáda členů kapely. Samotný koncert pak odstartuje ve 21 hodin. Vstupné na akci je 599 korun.

Zdroj: Youtube

BRNĚNSKO:

Comic-Con Junior

Kdy: od soboty 21. října do neděle 22. října

Kde: Výstaviště Brno

Za kolik: sobota od 595 korun, neděle od 495 korun

Proč přijít: Superman, hvězda seriálu Star Treck: Enterprise, pohádkový král a další slavné osobnosti v Brně. Lidé se s nimi mohou potkat už v sobotu 21. října na brněnském výstavišti. Festival Comic-Con Junior představí hvězdy z fantasy filmů a seriálů, ale i z her a literatury. Organizátoři slibují dva dny úžasné zábavy. Nebudou chybět turnaje videoher a stolních her, fotografování, autogramiády a besedy se zahraničními i domácími herci a umělci, workshopy i soutěže.

Zdroj: Youtube

Dýňobraní na Lánech v Bohunicích

Kdy: sobota 21. října od 14.30

Kde: SVČ Lužánky - Lány

Za kolik: 240 korun

Proč přijít: Návštěvníci si v sobotu 21. října užijí podzimní atmosféru na Dýňobraní v Lužáneckém pracovišti Lány v Bohunicích. Čeká je tvořivé odpoledne plné dlabání dýní, ochutnávek dýňových dobrot a zábavných úkolů pro děti. „Těšit se můžete také na tematické soutěže, podzimní dekorace a halloweenský fotokoutek," lákají organizátoři. V případě špatného počasí bude program přemístěn do budovy. Je nutno se předem přihlásit.

Zdroj: Youtube

Astrovíkend Brno

Kdy: od soboty 21. října do neděle 22. října od 09.00

Kde: Park Lužánky

Za kolik: dospělí 70 korun

Proč přijít: Nadcházející víkend nabídne Brno dny tajemna a zdraví. Návštěvníci esoterického festivalu se mohou těšit například na etikoterapeutická sezení nebo léčení s krystaly. Dále také na výklady z karet i z ruky nebo na rozbor horoskopu, který nastíní budoucnost. Součástí akce budou meditace, workshopy, očistné rituály i prezentace rukodělné dovednosti.

Účastníci MasterChef Česko uvaří gastro speciality

Kdy: sobota 21. října od 13.00

Kde: Splaviska 1154, Brno-Modřice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Betty Minaříková a Vojta Urban, účastníci minulé řady soutěže MasterChef Česko, předvedou své kulinářské umění v Brně. Zájemci se mohou přijít podívat v sobotu 21. října do kuchyňského oddělení obchodního domu s nábytkem. Na vlastní oči uvidí, jak připravují gastro pochoutky. Nebudou chybět ani ochutnávky a tipy na zdravé vaření.

Zdroj: Youtube

Přehlídka inovátorů a vynálezců

Kdy: od soboty 21. října do neděle 22. října od 10.00

Kde: Výstaviště Brno, pavilon A1

Za kolik: od 50 korun

Proč přijít: Světová přehlídka kreativity, Maker Faire, zve všechny tvůrce, inovátory, bastlíře a DIY nadšence na svůj čtvrtý ročník, který se uskuteční o víkendu v Brně. Návštěvníci se budou moci seznámit s elektronickými a technologickými vychytávkami, řemesly, designem, 3D tiskem, udržitelnými projekty a roboty. Festival představí i řadu netradičních projektů.

TOMEŠOU: Stand-up speciál

Kdy: úterý 24. října od 19.00

Kde: Semilasso, Brno

Za kolik: od 450 korun

Proč přijít: Večer plný smíchu čeká na každého, kdo vyrazí v úterý 24. října do Semilassa v Brně. Svou celovečerní one man show zde totiž předvede Pavel Tomeš, známý z televizních pořadů Comedy club a Na stojáka. Představí to nejlepší ze svého repertoáru v podobě stand-up comedy show - THE BEST OF PAVEL TOMEŠ. Navíc na návštěvníky čekají i zábavná překvapení.

Zdroj: Youtube

BLANENSKO:

Stromy pro Moravský kras

Kdy: sobota 21. října od 08.00

Kde: sraz na křižovatce Těchov - Obůrka

Proč přijít: Festival Rajbas zve všechny zájemce na výsadbu třešňové aleje mezi Blanskem a Těchovem. Sraz všech účastníků je v sobotu ráno na křižovatce Těchov - Obůrka. „S sebou si vezměte nářadí k výsadbě, reflexní vestu a hlavně dobrou náladu," informují organizátoři. Stromy pro Moravský kras je dlouhodobý dobrovolnický projekt v rámci festivalu Rajbas, jehož smyslem není jen péče o krajinu, ale i snaha vyvolat zodpovědnost za krajinu kolem nás.

Koncert MIG 21

Kdy: sobota 21. října od 20.00

Kde: Dělnický dům Blansko

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Česká hudební skupina Mig 21 se v rámci svého Podzim Tour 2023 vydává na cestu po České republice a jednou z jejích zastávek bude i Blansko. Koncert se uskuteční v Dělnickém domě v sobotu 21. října od 20.00. Kapela Mig 21 je známá svými energickými vystoupeními a skvělou atmosférou, kterou na svých koncertech vytváří. Vstupenky jsou k dispozici za 550 Kč.

Zdroj: Youtube

XII. Pohádková show VDO Letovice

Kdy: neděle 22. října od 14.00

Kde: Zámecká jízdárna Letovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Zveme vás na koncert Velkého dechového orchestru Letovice, tentokrát na téma pohádky. Návštěvníci se mohou těšit na jedinečný hudební zážitek, při kterém na Zámecké jízdárně v Letovicích zazní tóny z oblíbených pohádek, jako jsou Tři veteráni, Ať žijí duchové nebo O princezně, která ráčkovala. Na výběr jsou přitom dva časy - ve 14.00 nebo v 16.30. Vstupné je dobrovolné.

BŘECLAVSKO:

Víno a dýně 2023

Kdy: sobota 21. října od 11.00

Kde: Moravská Nová Ves

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Podzimní setkání u dobrého vína a dýní chystá na sobotu spolek Vinaříček v Moravské Nové Vsi. Setkání začíná hodinu před polednem, ve sklepní uličce Výmol a Zátiší. K ochutnání budou dýňové speciality, krajové dobroty a vína. K dobré chuti a náladě zahraje cimbálová muzika Husaři. Vstupné je 450 korun a zahrnuje skleničku a žetony ke konzumaci.

Gulášfest Novosedly

Kdy: sobota 21. října od 11.30

Kde: Obec Novosedly

Proč přijít: Na nejlepší kotlíkové guláše lákají o víkendu pořadatelé do obce Novosedly na Břeclavsku. Soutěž se koná v sobotu 21. října na sokolovně od 11.30. K tanci a poslechu zahraje skupina Sis&Bro, vystoupí také pěvecký sbor Pozdní sběr. Na osvěžení bude připravené domácí pečivo, limonáda, pivo i něco na zahřátí. Velkým pokušením je ale samozřejmě ochutnávka gulášů.

Zdroj: Youtube

Hájenka Run

Kdy: sobota 21. října od 10.00

Kde: Lanové centrum Hájenka Park Břeclav

Za kolik: startovné 200 korun

Proč přijít: Běžecký závod na šest a jedenáct kilometrů v lesích mezi břeclavskou částí Poštorná a Valticemi se koná v sobotu od jedné hodiny odpoledne. Start i cíl bude v Lanovém centru H-park nad Poštornou. Účastníci se proběhnou mezi třemi místními hájenkami – odtud nese závod název Hájenka Run. Výtěžek z akce poputuje na dobrou věc.

HODONÍNSKO:

Koncert skupiny Harlej

Kdy: pátek 20. října od 19.00

Kde: Dům kultury Hodonín

Za kolik: 599 korun

Proč přijít: Hudební skupina Harlej přijíždí v rámci tour Zatím je to dobrý do Hodonína. Návštěvníci se mohou těšit na rockový večer plný hitů od této legendární kapely i songy z připravovaného alba. Koncert se koná v pátek 20. října v Domě kultury Hodonín. Už v 19.00 pořadatelé otevřou brány kulturního domu, o hodinu později zájemce čeká autogramiáda členů kapely. Samotný koncert pak odstartuje ve 21 hodin. Vstupné na akci je 599 korun.

Zdroj: Youtube

Dýňové odpoledne

Kdy: neděle 22. října od 13.00

Kde: Zoo Hodonín

Za kolik: děti v kostýmu vstup zdarma

Proč přijít: Hodonínskou Zoologickou zahradu ovládne v neděli podzimní atmosféra. Od jedné hodiny se v jejím areálu uskuteční Dýňové odpoledne. Pro návštěvníky jsou připravené hry a soutěže s podzimní tematikou, dlabání dýní a soutěž o tu nejhezčí, výtvarné dílničky, fotokoutek nebo dýňové speciality. Součástí programu bude i komentované krmení zvířat. Děti, které na akci dorazí v kostýmu, mají vstup zdarma.

Zdroj: Youtube

Bukovanské hody

Kdy: od pátku 20. října do neděle 22. října

Kde: Bukovany

Za kolik: 100 korun na večerní zábavu

Proč přijít: Svoje hody oslaví o víkendu chasa v Bukovanech na Hodonínsku. V pátek v osm večer začne beseda u cimbálu s muzikou Kapric. V sobotu se krojovaní sejdou hodinu po poledni, poté vyjde průvod po obci, večer následuje krojová zábava s věncem v Sokolovně s dechovkou Vinařinka. V neděli bude v půl jedenácté v kostele hodová mše, následuje průvod po vsi s kradením káčera v Dědině. Pak následuje zábava. Vstupné je sto korun.

ZNOJEMSKO:

Večer světel

Kdy: pátek 20. října od 18.00

Kde: Obec Vrbovec

Proč přijít: Stovky svíček, luceren a vydlabaných dýní rozzáří večer domy, předzahrádky i veřejná prostranství v obci Vrbovec na Znojemsku. Světelný průvod přinese magickou atmosféru. „Přijďte s dětmi a lampiony a připojte se k okružní procházce a obhlídce," zvou organizátoři. Průvod začíná v 18 hodin na fotbalovém hřišti a končí tamtéž. „Něco speciálního bude čekat po trase v zahradě u sochy Jana Nepomuckého," dodávají.

Dýňová stezka

Kdy: sobota 21. října od 17.30

Kde: Obec Dyjákovice, U zdravotního střediska

Proč přijít: Obec Dyjákovice, Babská veselice a spolek Seniorů zvou všechny děti i dospělé na Dýňovou stezku. „Na děti zde bude čekat trasa s úkoly, opékání špekáčků, tvořivé dílničky i sladká odměna," lákají organizátoři. Účastníci mohou přijít také v halloweenských maskách. Občerstvení bude podle pořadatelů zajištěno.

Zdroj: Youtube

Festival otevřených sklepů

Kdy: od soboty 21. října do neděle 22. října od 10.00

Kde: Nový Šaldorf-Sedlešovice, Šatov, Havraníky, Hnanice, Chvalovice

Za kolik: na místě 1340 korun

Proč přijít: 32. Festival otevřených sklepů zve milovníky vína na Znojemsko. Tento festival nabídne jedinečnou příležitost ochutnat mladá vína od velkých, středních i malých vinařů na hranici s rakouskou vinařskou oblastí Weinviertel. 21. a 22. října čeká na návštěvníky přes 30 otevřených sklepů, degustace vín přímo od vinařů, kulturní program a krajové speciality. V ceně dvoudenní vstupenky účastníci získají degustaci všech festivalových vzorků, vstup do všech sklepů, tištěného průvodce i degustační skleničku. Možnost budou mít využit festivalový autobus. Začátek je v sobotu, kdy se sklepy otevřou od 10 do 21 hod., v neděli pak od 10 do 15 hod.

Zdroj: Youtube