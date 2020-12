KDY: bez omezení

KDE: Ždánice o okolí

ZA KOLIK: zdarma

Naučná stezka Ždánickým lesem na Hodonínsku je dlouhá asi deset a půl kilometru a je na ní celkem osmnáct zastavení. Cesta vede kolem ždánického kostela přes vyhlídkové místo do krajiny i kolem pramene Jordánka se studánkou. Okruh se vrací zpět do Ždánic. Pro koho je ale deset kilometrů příliš dlouhá trasa, může se odpojit a vydat se do Lovčic, odkud jezdí autobus do Ždánic i do Kyjova.