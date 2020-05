Prohlédnout si šaty Marie Terezie, které oblékala její protagonistka při natáčení stejnojmenného filmu, již mohou návštěvníci Zámku Valtice, a to denně od deseti do pěti hodin. Všech 27 vystavených kostýmů je z nově natočených dílů snímku, který mapuje další část života panovnice Marie Terezie. Film se opět z velké části natáčel na valtickém zámku. Výstavu na vnitřním nádvoří mohou lidé navštívit do 6. prosince 2020.

Přítupná je i sousední bylinková zahrada a zámecký park, kde v Žabím sklepě o víkendu otevírá výstava o velkých záhadách Tajuplný svět.

Hradiště ukáže sídla Slovanů

Vydat se do lužních lesů či připomenout si historii velkomoravského osídlení mohou návštěvníci Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Areál je otevřený denně od devíti do půl páté, o víkendech do půl šesté, nově také v pondělí od deseti do půl třetí. Hradiště letos vstupuje do jubilejní šedesáté sezony. Zájemce zve na výlet za dávnou historií i naší současností.

Lidé mohou zavítat do Archeoparku Mikulčice - Kopčany, který prezentuje památky Velké Moravy - Slovanské hradiště v Mikulčicích a Kapli sv. Markéty u Kopčan, které spojuje nový most přes řeku Moravu. Kromě poznání historie a archeologie těchto míst spjatých s počátky naší státnosti, můžete navštívit blízkou přírodní rezervaci Skařiny, procházet se kouzelnými lukami a lužními lesy v okolí památníku nebo si je prohlížet z vyhlídkové věže.

Uvidí Znojmo z věže

Jedinečný pohled se lidem naskytne ve Znojmě po vystoupání na věž radnice v Obrokové ulici. Přístupná je opět od devíti do pěti s polední pauzou. Milovníky pěnivého moku láká Muzeum pivovarnictví v areálu pivovaru v Hradní ulici, otevřené je denně od půl desáté do půl šesté. Expozice mapuje historii vaření piva v regionu. Turisté, kteří se o městě dozví rádi něco nového, mohou využít nabídku prohlídky Znojma s průvodcem. Velikost skupiny je zatím omezená na deset lidí.

Slavkov láká na středověk

Zjistit, jak vypadalo útrpné právo ve středověku, nebo si zavzpomínat na dětství nad stavebnicí Seva mohou lidé na zámku ve Slavkově u Brna. Obě výstavy jsou přístupné denně od devíti do pěti odpoledne, v pátek, sobotu a neděli až do sedmi hodin večer.

Sakury voní v Boskovicích

Kvetoucí sakury jsou k vidění ještě do pátku v Arboretu Šmelcovna v Boskovicích. Otevřeno je denně od devíti do půl páté. Návštěvníci zaplatí dobrovolné vstupné.

Obrazy v břeclavské synagoze

Výstava obrazů regionálního malíře a výtvarného teoretika Karla Křivánka v břeclavské synagoze je k vidění denně kromě pondělí, a to od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne až do konce června. Výstava nese název Z druhé kapsy a výtvarník do ní zařadil díla z několika tematických cyklů.