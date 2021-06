Podle ekvádorského ministerstva životního prostředí má zřícení Darwinova oblouku na Galapágách na svědomí přírodní eroze. „Potvrzujeme, že se Darwinův oblouk, atraktivní přírodní úkaz, zhroutil,“ uvedlo v oficiálním prohlášení ministerstvo. Na místě, jenž mají v oblibě potápěči, jsou tak nově k vidění už jen dva sloupy.

Darwinův oblouk není první podobnou atrakcí, o kterou lidstvo přišlo v posledních letech. Deník přináší přehled devíti slavných přírodních památek, které už si lidé nyní prohlédnou jen na fotkách.

Konec symbolu Malty

Před čtyřmi lety se do moře zřítil oblouk, který tvořil takzvané Azurové okno. Turistický symbol Malty zkolaboval po silné bouři. „Populární oblouk, jehož zřícení označili představitelé Malty za srdcervoucí, se objevil v mnoha filmech i první epizodě seriálu Hra o trůny,“ píše BBC. I zde sehrála roli eroze. Kousky oblouku z něj odpadly v průběhu let několikrát. Až do osudné bouře však díky výšce osmadvacet metrů a šířce pětadvacet metrů stále nabízel dechberoucí pohled.

Pro Malťany byla ztráta oblouku citelným zásahem. Považovali ho za jeden ze svých symbolů, který každoročně do oblasti přilákal rovnež stovky turistů. Zbytky oblouku pohltila mořská voda.

Osudná bouře

Bouře se silným větrem v roce 2017 stála i za zničením další z přírodních památek. Za oběť výčinům počasí padla tisíc let stará sekvoje. Gigantický strom patřil mezi největší lákadla kalifornského parku Calaveras Big Trees. Jak informovala agentura AP, kromě bouře stála za pádem legendy přezdívané Pioneer Cabin také podmáčená země. V danou dobu totiž americký stát trápily přívalové deště a záplavy. Podle amerických médií v době pádu ovšem už sekvoje nebyla v příliš dobré kondici. Bouře zkázu spíše jen dokonala.

Slavným se obří strom stal ještě koncem devatenáctého století. „Ve spodní části kmene dřevorubci v osmdesátých letech devatenáctého století vydlabali velký otvor a dali vzniknout turistické atrakci. Tunel byl tak velký, že jím mohlo projet i auto. V posledních letech byla cesta zpřístupněná pouze pěším," poznamenal list The New York Times.

Rána pro slavnou pláž

Marocká pláž Legzira na pobřeží Atlantického oceánu se dlouhodobě objevuje v žebříčcích nejkrásnějších pláží světa. Obdiv návštěvníků po léta přitahovala mimo jiné dvěma velkými oblouky. Na pobřeží známém netradiční červenou barvou je vytvořila eroze. Fotografy z celé planety přitahovaly zejména pověstné západy slunce, které bylo možno zachytit právě pohledem přes oblouky. Pak ale přišel rok 2016 a s ním katastrofa.

„Jeden z oblouků se zřítil. Příčina pádu není známá, předpokládá se ale, že může jít o pohyby mořské vody. Druhý, větší oblouk, zůstal neporušený," napsal list The Guardian.

Nejhorší šedesáté výročí

V roce 2008 se zřítila prostřední část pískovcového oblouku Wall v americkém Utahu. „Oblouk objevil a pojmenoval Lewis T. McKinney v roce 1948. Byl dvanáctým největším ze všech známých oblouků v národním parku Arches,“ informoval tehdy o zániku přírodní atrakce Paul Henderson ze správy národního parku. Místo oslav tak šedesát let po objevení přišla zkáza.

V době zřícení nebyli v parku návštěvníci, díky čemuž se událost obešla bez zranění. Zástupci parku tehdy mohli mluvit o velkém štěstí, přímo pod obloukem totiž vedl turistický chodník. „Po pádu oblouku ještě z jeho zbytků opadávaly kameny," vysvětlil nucené uzavření Henderson. Podle odborníků za pádem stály spojené síly eroze a gravitace.

Zkáza za pár sekund

Svět přišel o většinu jedné z nejcennějších přírodních památek v roce 2007. Tehdy se pod sesuvem bahna z velké části ztratilo ruské Údolí gejzírů (Valley of Geysers) na Kamčatce. „Sesuv, který trval jen pár sekund, zavalil údolí 4,5 miliony kubických metrů skal, bahna, sněhu a ledu," uvedl magazín Nature. „Celá událost znatelně ovlivní veškeré příští výzkumy místa," uvedl v roce 2007 mikrobiolog Juergen Wiegel, který v oblasti bádal. Zával zničil celkem dvě třetiny údolí a vědci mluvili o tragické ztrátě pro celé lidstvo.

O apoštola méně

V roce 2005 milovníci přírodních krás planety oplakali jednoho ze Dvanácti apoštolů. Nešlo ale o biblickou postavu. Takový název totiž nese slavný přírodní útvar, vápencové pilíře vystupující z moře u pobřeží Austrálie. Navzdory dvanáctce v názvu lze vidět pilířů mnohem méně. Jen do roku 2005 přežilo sloupů devět.

„Tehdy se jeden z největších pilířů proměnil v prach přímo před zraky zbytku rodiny,“ popsal zkázu jednoho ze sloupů National Geographic.

Osm zbylých apoštolů stále odolává. Přírodní útvar vznikl před miliony let postupnou erozí pobřeží. „Dvanáct apoštolů se nachází 275 kilometrů od Melbourne, odkud se k nim dá dostat autem za čtyři hodiny," píše turistický server Visit Melbourne.

Boží prst už nehrozí

Skalní útvar El Dedo de Dios u španělských Kanárských útvarů svým tvarem připomínal Boží prst. Odtud získal i stejnou přezdívku. Už více než patnáct let ale lidem nehrozí ani neukazuje cestu. „Útvar, který připomínal prst vztyčený ze zatnuté pěsti, spadl v roce 2005 při tropické bouři," uvedl list The Telegraph.

Nyní skála vystupující z hladiny moře připomíná spíše trojuhelník, než Boží ruku. Šlo v pořadí už o druhý Boží prst, který svět ztratil. V roce 1988 se zřítila stejnojmenná skála podobného tvaru, která se nacházela v namibijské poušti. V tomto případě šlo o pískovcový útvar.

Odchod starého muže

Starý muž pohoří nebo Velká kamenná tvář. Takové pojmenování a přezdívku si vysloužil vrchol Cannon Mountain v americkém státu New Hampshire. Zdálky totiž díky výstupkům vypadala vápencová skála jako tvář staršího muže z profilu. I když během dvacátého století oficiální místa oblasti několikrát vynaložila peníze na zpevnění skály, zánik nakonec přece jen přišel. Útvar ze skály odpadl začátkem května 2003. Pro místní obyvatelé byl konec legendy traumatickou událostí. Na místě se dokonce objevily po jejím zániku květiny. Od podzimu 2020 se v místě nachází památník.

Smrt borovice

Patřil k nejobdivovanějším stromům na světě, ani to ale jeho zkáze nezabránilo. Od roku 2003 si lidé slavnou borovici Jeffreyovu z californského národního parku Yosemite mohou prohlížet už jen na fotkách. Přesně v tento rok totiž legendární strom padl k zemi. Jeden z nejznámějších gigantů svého druhu vyrůstal z vrcholku hory Sentinel Dome. Borovice vyrostla již v devatenáctém století. Proslavila ji fotka Ansela Adamse. „Strom zemřel při vlně sucha v sedmdesátých letech minulého století, vydržel ale stát až do srpna 2003," uvádí na oficiálním webu správa národního parku.