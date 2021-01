Izolace vyvolaná pandemií v minulém roce nadále prohloubila naši závislost na technologiích, ale pokoušela i pevnost našich vztahů a nabídla nám jejich virtuální náhražku.

Ne vždy se ale pomocí Zoomu podařilo vztah udržet. To ovšem komunikační firmě nemusí vadit. Podle rozsáhlé analýzy americké agentury AP i ona totiž patří mezi ty technologické firmy, které ze situace v minulém roce výrazně profitovala.

Jednoznační vítězové

Nintendo Switch: 26 milionů kusů simulační hry Animal Crossing: New Horizon dokázala minulý rok prodat firma NDG, která stojí rovněž i za veleúspěšnou herní platformou Nintendo Switch. Konzole kvůli tomu nebyla v březnu v USA vůbec k sehnání. Jedná se navíc o nejprodávanější konzoli za posledních 24 po sobě jdoucích měsíců. Těžko hledat úspěšnější technologickou firmu v minulém roce. Samozřejmě je otázkou, zda se jí toto prvenství podaří udržet i v roce letošním, kdy na se na trhu objevily nové konzole od Xbox a PlayStation, mimochodem PS5 je na některých evropských trzích vyprodán až do jara.

Zoom: Mezi ty veleúspěšné je třeba zařadit i firmu Zoom Video Communications, kterou většina lidí bude znát pod jejich produktem Zoom. Jistě, i další podobné komunikační softwary – například Microsoft Teams či WebEx - loni vzkvétaly. Ovšem Zoom měl startovací čáru úplně někde jinde. Z podceňované společnosti a po odstranění prvotních problémů se díky jejímu snadno ovladatelnému rozhraní podařilo stát masivní celosvětově používanou telekomunikační pomůckou pro distanční výuku, pořádání schůzek i nejrůznějších kurzů.

Výrobci počítačů: Pro výrobce laptopů i osobních počítačů to byl zlatý rok. Sice na jeho počátku se tento segment potýkal s fatálním nedostatkem součástek a propadem tržeb – kvůli uzavření čínských továren s nástupem pandemie – ale od dubna chrlí všichni producenti, co to jde. A i přes maximální vytížení výrobních kapacit, je třeba říci, že poptávku spíše dohánějí. Skoro celý svět v jednom okamžiku akutně řešil nejenom jak se připojit do školy ndebo do práce… ale rovněž z čeho se tam připojit Podle agentury Gartner, kterou AP cituje, vzrostl prodej počítačů v USA přes prázdniny o 11 procent. Jedná se o největší čtvrtletní nárůst v tomto segmentu za celou jeho historii. S vysokou pravděpodobností se dá předpokládat, že podobné trendy byly i v Evropě.

E-prodeje: Amazon. To je synonymum pro úspěch v dobách národních karantén. Rekordních příjmů dosáhl, i když musel utratit přes čtyři miliardy dolarů za úklidové prostředky a za vyplácení přesčasů a bonusů. Ale nebyl to jen Amazon. Pandemie celkově zrychlila přechod k online nakupování, což je trend, který experti očekávají dokonce i poté, co vakcíny umožní světu opět žít normálně. Podle Adobe Analytics online prodeje u menších maloobchodníků o Černém pátku v USA vzrostl o 349 procent.

Rozpaky velkých hráčů

Pro velké ryby světového technologického byznysu byl minulý rok veleúspěšný. Facebooku, Amazonu, Googlu i Applu od začátku roku rostly nejenom akcie, ale i jejich zisky. A to značně. Získávaly nové uživatele, zaváděly nové produkty a funkce – a to v situaci, kdy jiné firmy musely čelit výrazným škrtům. Přesto v této velké čtyřce není vše v pořádku.

Regulační orgány dýchají všem čtyřem na záda, například Facebook čelí v USA na úrovní států útokům na oddělení Whatsappu od Instagramu. Kongres si pozval generální ředitele všech čtyř společností na kobereček. A takový Google by mohl kolegům vyprávět o situaci v Evropě. Obvinění jsou jednoduchá: monopolizace a křivení tržní podmínek.

Dlouhá řada poražených

Virtuální realita: Proč si pořizovat virtuální realitu, když jednu podobnou jsme prožívali celý minulý rok uzavřený ve svých domovech? Nejspíš kvůli podobné úvaze tento nový a stále velmi nadějný byznys v minulém roce příliš nefrčel. Lidé si raději koupili známé a prověřené hry, než aby utratili tisíce korun za neohrabané náhlavní soupravy. Žádná hra virtuální reality se loni nedostala do hlavního proudu. Přitom se zdálo, že vše této možnosti hraje do karet. Lidé uzavření doma by mohli díky ní komunikovat s 360stupňovým rozhledem v trojrozměrném prostředí. Dnes lze ale říci, že virtuální realita propásla opět svůj opakovaný start.

Quibi: Víte co to bylo Quibi? Už to ani vědět nemusíte, protože v říjnu to skončilo. Zjednodušeně, byla to americká streamovací platforma, která umožňovala prohlížení na mobilních zařízeních. Quibi je zkratkou pro rychlé kousnutí (quick bite). Před necelým rokem spustila startovací reklamní kampaň, od investorů se jí podařilo získat přes 1,75 miliardy dolarů, včetně od hlavních hollywoodských hráčů jakými jsou Disney nebo Universal. Jenže jim tam nechodili lidi. V říjnu to společnost radši ukončila.

Uber: V květnu Uber propustil v USA 3700 zaměstnanců, tedy 14 procent ze všech. Důvod byl jediný, lidé se báli a přestali využívat jejich služeb. I přes hrozivá čísla se blýská Uberu na časy, již letos ve druhém čtvrtletí očekávají návrat do zisku, a navíc v Kalifornii byla firmě prodloužena výjimka ze zákona, a její tak řidiči i nadále nebudou považováni za firemní zaměstnance, což by v opačném případě podle analytiků AP firmu položilo.

TikTok: Přestože se nakonec odcházejícímu prezidentovi Donaldu Trumpovi válku s čínskou sociální sítí pro sdílení krátkých videí TikTok nepodařilo dovést do konce a zcela ji v USA zakázat, nebo ji přinutit se prodat do amerických rukou, její průběh má pro jejího vlastníka společnost ByteDance fatální dopady. Navíc TikTok nově zakázala i Indie. Jak se k čínské firmě, viněné ze špionáže, postaví nová administrativa Joa Bidena není zatím jasné, i když i on označil TikTok za nebezpečný.