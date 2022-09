I když byl plánovaný start testovací rakety mise Artemis v pondělí 29. srpna 2022 kvůli úniku paliva odložen , cíl NASA dopravit v roce 2025 čtyři astronauty na Měsíc, se nemění. Tito vesmírní kolonizátoři by měli na Měsíci vybudovat základnu, která by v budoucnosti mohla sloužit jako mezistanice pro další vesmírné cesty, například k Marsu .

Do řešení otázky, co a jak bude čtveřice po tři roky na Měsíci jíst, se zapojil také tým českého podnikatele Jakuba Krejčíka, zakladatele společnosti Heaven Labs, produkující nutričně kompletní potraviny pod značkou Mana.

Jakub KrejčíkZdroj: Se svolením Jakuba Krejčíka

Automatické vesmírné bistro

„NASA vypsala počátkem roku 2021 pro veřejný sektor tzv. Centennial Challenges, v překladu jsou to Výzvy století. Definovala technologické mezery v různých sektorech, které je třeba dořešit, a oslovila celý svět. My jsme se rozhodli zúročit naše zkušenosti v designu jídla a inženýringu technologie a navrhnout a vyrobit technologii, která by po celou dobu mise vydávala astronautům spolehlivě jídlo,“ uvádí Krejčík.

Krejčík proto podle svých slov založil v Texasu nový startup Rocket Lunch, s nímž NASA uzavřela kontrakt na vývoj možného prototypu speciálního automatického přístroje „Bistromathic“, určeného k výdeji stravy.

„Přístroj nesmí být poruchový, musí být vyřešené čištění, vibrace, zvuk, teplota, nutriční složení, počet kalorií na den, musí odpovídat prostorově i váhově,“ vypočítává požadované parametry Krejčík. Podle něj by měl přístroj vydat celkem 13,14 milionu kilokalorií na misi, tedy 3000 kalorií na osobu a den. Musí přitom splňovat požadavek, aby jídlo bylo vydáváno v naprosto přesný čas a v přesném složení podle stanovených parametrů.

„Stroj bude automatický. Bude obsahovat suroviny v prášku, olej a vodu. Naše technologie dokáže dát vydávanému jídlu texturu a obohatit je o vodu, umí je zahřát, smíchat, vytvořit různé techniky, které člověk při vaření používá. V tom je to jiné, než aby to jen vydalo ohřáté jídlo, jak bylo řešeno stravování ve vesmíru doposud,“ popisuje Krejčík.

„Když uvedu příklad našeho ManaBurgeru, tedy ekvivalentu mletého masa, budeme potřebovat vytvořit čtyři masa, každé o hmotnosti 130 gramů, vyrobená ve stejný čas. Čtyři hlavice si tedy budou brát z jednoho zásobníku práškové suroviny a z druhého zásobníku oleje. Každé jídlo se skládá z prášku, oleje a přidávané vody. Proces pak probíhá v jednotlivých sekvencích jako při vaření. A v každé fázi přidáváme to, čím potřebujeme produkt obohatit,“ dodává.

Až dosud se podle něj převážná většina stravování astronautů řešila aluminiovými sáčky s daným typem jídla o stanovené hmotnosti, například půl kila, které se ohřívalo v indukčním toasteru. Takové řešení bylo ale hodně objemné, předností české technologie by měla být významná úspora hmotnosti. Celý objem na tři roky by neměl přesáhnout čtrnáct tun.

Finální jídlo by přitom mělo vizuálně i chuťově odpovídat klasickému. „Přístroj vytvoří třeba míchaná vajíčka, masové kuličky, burger… Naše technologie dokáže vytvářet veškeré procesy, které jsou ekvivalentem k vaření, ale i formovat a tvarovat,“ tvrdí Krejčík.

Prototyp by měl být začátkem roku 2023

S nápadem zajistit stravování vesmírné posádky prostřednictvím Many podle něj přišel Matyáš Šanda - tvůrce českého projektu Hydronaut, což je výzkumná a výcviková stanice určená pro dlouhodobé pobyty menších potápěčských posádek pod hladinou. Toto zaměření obohatila i simulace pobytu ve vesmíru, k níž Šanda přizval Krejčíkovu firmu Heaven Labs, aby pro posádku zajistila stravování. S výsledným projektem se tým přihlásil do Výzvy století NASA.

Na první přípravné fázi projektu pro NASA pracoval Krejčíkův tým podle jeho slov něco přes půl roku, následně založil nový startup Rocket Lunch, načež s navrženým řešením „Bistromathic“ získal kontrakt za předložené řešení a postoupil do druhé fáze.

„Nyní máme před sebou náročnější část, kterou je samotné sestavení prototypu. Možnost stavby prototypu jsme získali jako jedna z 18 firem světa s tím, že funkční prototyp máme představit začátkem roku 2023,“ uvádí český podnikatel.