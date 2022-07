Lidstvo bude díky fotografiím z teleskopu Jamese Webba jen krůček od zcela nového pohledu na vesmír. Jeden ze snímků by měl být podle ředitele NASA Billa Nelsona nejhlubším obrazem vesmíru, jaký kdy byl pořízen. Další budou podle portálu CBS News zachycovat světlo z první generace hvězd a galaxií nebo mapovat detaily hvězdného vývoje od zrodu hvězdy až po její zánik. „Je to dál, než se kdy lidstvo podívalo. My teprve začínáme chápat, co všechno Webb dokáže,“ řekl šéf NASA Nelson.