Bučovický starosta Jiří Horák se po loňských sněmovních volbách vzdal mandátu krajského zastupitele, v čele radnice ale zůstal. „Co se týká skloubení práce starosty a poslance, musím říct, že je to pochopitelně časově náročné, ale když máte dobré spolupracovníky, dá se to dobře zvládnout. Je také potřeba si uvědomit, že schůze Sněmovny nejsou každodenně. Také bych si nevšiml, že by někdo za celou dobu kritizoval, že bych nebyl k zastižení nebo se nevěnoval práci pro město,“ reagoval na dotaz redakce Horák.

Skloubení těchto funkcí podle něj přináší i určité výhody. „Bučovice jsou mé rodné město, ve kterém žiji, a jsou pro mě na prvním místě, což je doufám i vidět. Z pozice poslance navíc mohu přispět k řešení problémů, o nichž vím, že trápí obce i jejich obyvatele, protože se mezi nimi dennodenně pohybuji. To považuji obzvlášť v dnešní době za velice potřebné,“ uvedl starosta.

Na Vyškovsku kandiduje osmnáctiletý student i dvaaosmdesátiletý varhaník

Děkan brněnské fakulty sociálních studií Stanislav Balík připomněl, že Česká republika nemá zákaz kumulování mandátů. „V řadě jiných zemí je obvyklé, že nemůžete být současně zastupitelem obecním, krajským nebo poslancem. U nás to tak ale není. Dokonce se zdá, že to voličům skutečně nevadí a ještě oceňují možný benefit u zastupitelů na nejvyšší úrovni jejich často širší rozhled či kontakty,“ komentoval Balík.

Nevidí problém

Horák zmínil výstupy, které má z kontaktu s lidmi. „Říkají mi, jak na ně dopadá zdražování energií nebo inflace a to jsou problémy, které se snažím posouvat v Praze. Co se týče přímo Bučovic, v současné době to vidím tak, že z pozice poslance mohu být našemu městu prospěšný, konkrétně například v případě přípravy obchvatu, ke kterému jsme se za poslední čtyři roky přiblížili snad nejvýrazněji za celou dobu, co se o odklonu dopravy z centra města hovoří,“ dodal bučovický starosta.

Jako zastupitel už v Drnovicích působí Lubomír Wenzl. Nyní tady vede kandidátku „ANO 2011 - Za obec krásnější". „Kandidují za nás pouze dva členové hnutí a jinak třináct nestraníků. Skloubit funkci poslance a zastupitele naší obce se mi daří a v případě mého zvolení do zastupitelstva na následující období tomu bude i nadále,“ potvrdil bývalý ředitel nemocnice v Kyjově.

Kompletní informace o volbách na Třebíčsku najdete ZDE.

Nevidí v tom problém. „Z mého úhlu pohledu vidím ve výkonu funkce poslance a současně zastupitele přínos nejen pouze pro danou obec, město, kraj ale i naopak. Poslanec v rámci své zákonodárné iniciativy nebo při projednávání návrhů zákonů ví, co jím předkládaný návrh k projednání, případně už projednávaný návrh, předkládaný následně k hlasování o přijetí, přinese pro samosprávu a hlavně pro obyvatele,“ tvrdil Wenzl.

Obavy z izolace od života v obci považuje za neopodstatněné. „Poslanec není odtržen od reálného života. Mnou uvedené vidím jako přínos z pohledu obce, ale pro úplnost je třeba uvést, že poslanec je volen za volební kraj,“ zdůraznil Wenzl.

Politologové zmiňují jako výhodu každého kandidujícího poslance jeho známost. „Vyjadřuje se i mediálně. Dává tak smysl, že stojí v čele kandidátní listiny. To si někdy překládáme, že je to i kandidát na starostu, čímž ale nutně nemusí být. To, že je to někde zvykem, neznamená, že to tak i všichni berou. Zdaleka ne,“ vysvětlil Balík.

Příslušnost k vládě nebo opozici je podle něj podružná mimo opravdu velká města. „Voliči se nerozhodují na základě takových doporučení, ale podle osobní známosti nebo charakteristik člověka, tedy jestli je aktivní, hasič nebo fotbalista. V komunálních volbách je u vztahu mezi voličem a kandidátem mnohem důležitější osobní kontakt a známost než stranická příslušnost.“ dodal Balík.