Naopak beze změny zůstávají čelní funkce třeba v Drnovicích. V nejlidnatější obci na Vyškovsku s více jak dvěma tisíci obyvateli pokračuje starostka Zuzana Hermanová. Její znovuzvolení do nového období podpořilo všech patnáct zastupitelů. „Priorita pro nadcházející volební období zůstává stejná, jako čtyři předchozí. Pracovat naplno pro naši obec,“ komentovala na dotaz redakce Hermanová.

Oporou jí bude i nadále jako místostarosta Jiří Dvořák, který znovu uspěl na kandidátní listině SNK Drnovice na Moravě. Beze změny zůstávají pozice starostů ve městech s jedinou výjimkou ve Vyškově. Na půdorysu stávající koalice tam Karla Jurku z ODS vystřídala Karin Šulcová z ANO. Ve Slavkově u Brna zastupitelé zvolili Michala Boudného z kandidátky PRO Slavkov u Brna stejně jako stávající místostarostku Marii Jedličkovou za KDU-ČSL.

Překvapení pozorovatelé nečekali ani v Bučovicích, kde křesťanští demokraté zcela dominují s devíti mandáty patnáctičlennému zastupitelstvu. Pro Jiřího Horáka tak začalo druhé období v čele města se šesti a půl tisíci obyvateli, pokračovat bude nadále také jako poslanec. „Je mi velkou ctí, že budu naše město opět vést. Mohu slíbit, že budeme usilovně pracovat na tom, aby se v našem městě co nejlépe žilo a aby bylo ještě lepší a pěknější,“ reagoval na zvolení Horák.

Také na pozici místostarosty se nic nemění, pokračuje Jan Růžička. Dalšími radními jsou Radovan Válek, Pavel Klimeš a Denisa Raková Novotná. Za stejnou stranu povede už potřetí Ivanovice na Hané Vlastislav Drobílek, doprovází ho Petr Burian z ODS jako místostarosta. V radě je doplňují Milan Nadýmáček, Petr Vinklárek a Roman Zápařka.

Změna nebude ani v Rousínově, kde svou pozici obhájil starosta Jiří Lukášek z kandidátky Pro Rousínovsko. Žádné překvapení se s jistotou neočekávalo v asi čtvrtině obcí, kde se o hlasy voličů ucházela jediná kandidátka. Je to například případ Drysic, kde podle starosty Pavla Rozehnala podobná situace není neobvyklá. „V naší obci je celkem normální, že ze strany občanů není o práci v zastupitelstvu zájem. Sem tam někdo z obyvatel projeví snahu se i angažovat, ale většinou vše vyšumí do ztracena. Jednak není chuť sbírat určený počet podpisů, nutných k možnosti kandidovat, jednak je možná malá chuť do práce s občany, která není vždycky jednoduchá,“ uvažoval Rozehnal.

Vliv má podle něj i nedostatek volného času v denní hektické a čím dál náročnější době. Na současném stavu nevidí žádná pozitiva ale ani negativa. „Zastupitelstvo je složené z dlouhodobých členů, kteří jsou průběžně doplňováni mladšími ročníky. Starší už ví, co je od nich očekáváno, mladší se postupně zaškolí. Na malých obcích není žádný stranický boj o pozice, ani boj o vysoké platy. Tady je především práce,“ uzavřel drysický starosta.