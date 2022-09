V zastupitelstvu Vyškova končí levice. Doplácí i na konec ve Sněmovně

I když sociální demokraté před čtyřmi lety ve Vyškově mířili do opozice, volby tehdy vyhráli, když s více jak pětinou hlasů získali šest zastupitelů. Do té doby starostové zvolení za ČSSD stáli v čele radnice osmnáct let.

Sobotní výsledky tak znamenají tvrdý pád, s necelými čtyř a půl procenty strana zůstává bez jediného mandátu. „Příčin našeho neúspěchu je víc. Hlavní je určitě minulé i současné vedení ČSSD v Praze. Strana zmizela z parlamentu, a tím pádem i z médií. Spousta členů ukončila členství, což pro kandidátku ve Vyškově znamenalo citelné oslabení,“ komentoval jeden z kandidátů strany Miloslav Brtníček. Podle politologa Lubomíra Kopečka vyškovský případ kopíruje celostátní trend úpadku tradiční levice. „Asi by byla mnohem větší šance udržet Vyškov jako baštu sociální demokracie, pokud by ji neopustily známé tváře, které pro ni naopak v těchto volbách byly konkurencí,“ potvrdil politolog Masarykovy univerzity. Změna ve Vyškově: stejná koalice, ale jiný starosta. Město nově povede Šulcová Kandidáti strany, kteří byli v minulém zastupitelstvu, vedli podle Brtníčka velmi slušnou a korektní kampaň. „Ale to se asi dnes nenosí. Pro Vyškov je určitě škoda, že nebude využit potenciál zkušeností dlouholetých zastupitelů. Pokud bych měl mluvit o budoucnosti podpory voličů ČSSD ve Vyškově, říkám, že to bude záležet na lidech, kteří budou ochotni pracovat pro Vyškov. Možná v nějaké koalici,“ doplnil ředitel vyškovské základní školy. Grafika vývoje podpory ČSSD ve Vyškově.Zdroj: Markéta Evjáková Sám začínal jako nestraník na společné kandidátce Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska a právě ČSSD. „Bylo mi ctí pracovat pro mé rodné město Vyškov a jeho obyvatele. V příštích volbách již kandidovat nebudu a věnuji svůj čas vnoučatům,“ dodal Brtníček. Neúspěch levice ve městě potvrdil i propad KSČM, která s dosavadními třemi mandáty v zastupitelstvu také skončí. „Její výsledek ve Vyškově je velkým zklamáním. Příčin je celá řada - od vyhrocené kampaně, kdy se za opozici vůči vládě prohlašovalo pouze hnutí ANO, aby pak ihned po volbách uzavřelo koalice s vládními stranami, až po dozvuky vypadnutí KSČM z Poslanecké sněmovny v loňském roce,“ uvažoval předseda okresního výboru strany Filip Zachariaš. VÝSLEDEK VOLEB VE VYŠKOVĚ NAJDETE ZDE Věří v šanci na obrodu. „Energie, s níž se do restartu KSČM pustila předsedkyně Kateřina Konečná, dává naději, že se strana ode dna odrazí. Bylo by v budoucnu také na místě spolupracovat - zejména při pohledu na výsledky ČSSD - s ostatními levicovými subjekty. KSČM je k tomu připravena,“ zdůraznil Zachariaš. Grafika vývoje podpory KSČM ve Vyškově.Zdroj: Markéta Evjáková I když sociální demokracie v novém vyškovském zastupitelstvu končí, zůstávají hned tři osobnosti, které uspěly na její kandidátce v roce 2018. Dlouhodobě byl se sociální demokracií spojený zvláště někdejší senátor Ivo Bárek. V jejích barvách kandidoval ještě před dvěma lety při pokusu o obhajobu senátorské funkce, tentokrát se však o hlasy ucházel na kandidátce uskupení Náš Vyškov. To je přitom součástí koalice na radnici. Sociálním demokratům chyběl také jejich lídr z roku 2018 Karel Goldemund, který je bývalým starostou Vyškova. Tentokrát do volebního boje vyrazil s novým hnutím VY a dosáhl s ním hned na druhé místo s pěti zastupiteli. „ČSSD šla dlouhodobě jiným směrem, než bylo moje vidění světa, a na tyto věci jsem upozorňoval. Vyvrcholilo to v roce 2020, kdy jsem po třiadvaceti letech naznal, že moje setrvání v ČSSD už vážně nemá smysl, a svoje členství jsem ukončil,“ přiblížil své rozhodnutí před volbami Goldemund. KDU-ČSL v Bučovicích udrží většinu v zastupitelstvu. Prohlédněte si nové členy Na kandidátce hnutí VY přitom uspěl také lékař Pavel Veselý, další zastupitel, který byl před čtyřmi lety zvolený na sociálnědemokratické kandidátce. „Tam, kde přetrvala loajalita známých lokálních politiků ČSSD k jejich mateřské straně, ať už to bylo Brno, Karviná nebo Bohumín, byly její výsledky víceméně podobné, jako v minulých komunálních volbách. Debakl sociální demokracie ve Vyškově tak nebyl předem daný,“ komentoval Kopeček. A jaké vidí šance vyškovských sociálních demokratů na obnovu pozic? „Vyloučit se to pochopitelně nedá. Je to tradiční politická značka, která časem může zase získat atraktivitu. Pravděpodobnější ale je, že impuls přijde spíš z celostátní politiky než lokální, například v případě úpadku ANO, kdy by se mohl opět otevřít prostor na levo od středu,“ dodal Lubomír Kopeček.

