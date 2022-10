Dva mandáty drží také STAN. „Naši zvolení zastupitelé byli osloveni vítězným uskupením PRO Slavkov a v současné době probíhají rozhovory. O případné koaliční smlouvě budeme informovat ve společném prohlášení, jakmile bude řádně uzavřena i včetně programového prohlášení,“ sdělil za stranu Luděk Červinka.

Občanští demokraté mají dva zástupce, jedním z nich je i bývalý starosta Slavkova Ivan Charvát. Uplynulé volební období zůstávali v opozici a to se zřejmě také nejbližší roky nezmění. „Ze strany vítěze jsme k žádnému setkání osloveni nebyli,“ potvrdil na dotaz redakce Charvát.

V zastupitelstvu Vyškova končí levice. Doplácí i na konec ve Sněmovně

Zmínil priority jeho strany pro nové období. „Je to především zvýšení kapacit v mateřských a základních školách a nastavení pravidel regulace nové výstavby rodinných a bytových domů. Dále budeme usilovat o omezení developerské stavební činnost a všeobecné zkvalitnění života ve městě. Chceme tak pozastavit masivní rozšiřování a rozrůstání města do doby, než bude Slavkov u Brna na takové navyšování dalších kapacit občanů připravený. To se týká školek, škol, dopravy, komunikace, parkování, zdravotních služeb, volnočasových aktivit, veřejné dopravy a odpadů,“ dodal Charvát.

Po dvou mandátech disponují také Nestraníci. Jeden mandát získali SPD a Moderní město Moravy. Podle zástupců stávajícího vedení radnice se mohou informace o uspořádání na následující období objevit v nejbližších dnech.

VÝSLEDKY VE SLAVKOVĚ U BRNA:

PRO Slavkov u Brna - 28,96 % (5 mandátů). Nestraníci - 15,07 % (2 mandáty). KDU-ČSL - 14,61 % (2 mandáty). ODS - 11,49 % (2 mandáty). STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 10,9 % (2 mandáty). Moderní město Moravy - 6,99 % (1 mandát). SPD PRO SLAVKOV U BRNA - 6,91 % (1 mandát).

Dosavadní koalici doplňovala také TOP 09 s Liborem Eliášem, který za tuto stranu působil jako radní. Tentokrát však zůstal bez mandátu. „Máme velkou radost z úspěchu našich koaličních partnerů. S nimi jsme pod značkou TOP09 posledních osm let vedli město. Troufneme si říct, že to byla úspěšná léta, za která se ve Slavkově mnohé posunulo k lepšímu a vybudovala se řada věcí. Nemáme se za co stydět,“ komentoval Eliáš, který se tentokrát komunálních voleb účastnil pod značkou Žijeme Slavkovem.

V nedalekém Vyškově přitom už staronová koalice pěti subjektů čeká pouze na mimořádné zasedání vyškovských zastupitelů, kteří mají potvrdit Karin Šulcovou z ANO 2011 jako novou starostku města. Toto hnutí, ODS, STAN s podporou Volby pro město, KDU-ČSL a Náš Vyškov mají v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu celkem devatenáct členů. „Věřím, že úspěšně navážeme na předchozí spolupráci. Nyní budeme řešit programové průniky,“ reagovala kandidátka na starostku Šulcová.

Změna ve Vyškově: stejná koalice, ale jiný starosta. Město nově povede Šulcová

Se schůzí Vyškované počítají ještě v druhé polovině října. Karin Šulcovou, která se stane první starostkou v historii okresního města, doplní ve vedení radnice 1. místostarosta Karel Jurka a staronoví místostarostové Roman Celý a Josef Kachlík.

Do zastupitelstva tady se neprobojovala KSČM, stejně jako sociální demokracie, která v minulosti komunální volby ve Vyškově opakovaně a s převahou vyhrávala.