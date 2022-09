Ve Slavkově vyhrála kandidátka v čele se starostou Boudným

/FOTOGALERIE ZASTUPITELŮ/ PRO Slavkov u Brna vyhrálo volby do místního zastupitelstva ve městě na Vyškovsku. Kandidátku vedl stávající starosta Michal Boudný, do nového patnáctičlenného zastupitelstva z ní voliči při zisku téměř devětadvaceti procent poslali pět zástupců. „Vyhrál o parník před ostatními a výsledek to je hodně dobrý, lidé asi jeho práci oceňují. Nemám s tím jako Slavkovák osobně žádný problém a myslím, že by takovouto podporu lidí měli ostatní strany respektovat,“ reagoval na výsledek na facebooku Vyškovského deníku třeba Robert Pospíchal.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Starosta Slavkova u Brna Michal Boudný. | Foto: Deník/Jiří Sláma