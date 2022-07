Ondřej Pech Zdroj: Deník/ Redakce

fotograf, Vyškov

Zvoleni by měli být lidé, kteří jsou přímo spojení s Vyškovem, podnikají - pracují ve Vyškově - prostě pro Vyškov něco dělají. Měli by to být fajn lidé i po lidské stránce. Měli by mít plán, co chtějí realizovat, když dostanou tu možnost. A když tohle všechno bude v pořádku, tak jsou pro mě klíčové: podpora sportovních aktivit pro mládež i dospělé, podpora podnikání, kultura pro mladší generace, a aby byl Vyškov uklizený a pěkný.