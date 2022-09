Na Deník se obrátil až ve volebním týdnu. Sdělil, že připravuje stížnost k Radě České televize a také k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Zvažuje i soudní stížnost. „Považuji za naprosto nekorektní v politické soutěži už to, že Tomáš Töpfer kandiduje u nás na jižní Moravě, i když je z Prahy. Navíc fakt, že mu Česká televize dělá takovou reklamu těsně před volbami je v rozporu s pravidly České televize,“ míní horolezec a cestovatel.

Boj o senát v Brně: četník Arazím z Humoresek nebo "přestupující" ředitel

Na volební webové stránce, plakátech mítinků i facebooku Tomáš Töpfer kladný „obraz Arazíma“ používá. Jeho setkání s voliči mají název Četník se vrací na místo činu. Kolem kandidáta se objevují lidé v historických četnických uniformách. S kritikou nesouhlasí. „Oblíbený seriál Četnické humoresky je do vysílání České televize zařazován s pravidelností. Navíc letos byl první díl odvysílán už v lednu, tedy ještě v době, kdy jsem senátorskou kampaň ani nezvažoval. Od té doby logicky navazuje. Kritiku beru s úsměvem. Je to jako kdyby lékaři neměli v předvolební kampani ordinovat, úředníci úřadovat nebo řidiči autobusů zastavili provoz hromadné dopravy,“ reagoval jednasedmdesátiletý Töpfer, mimo jiné ředitel pražského Divadla na Vinohradech.

Kandidáti do Senátu za obvod 55, Brno-město:

Kotas Tomáš, SPD, architekt, Brno

Pavlíček Radomír, STAN, starosta, předseda výboru pro regionální rozvoj JMK, Železné

Rédová Fajmonová Petra, PRO 2022, zdravotní sestra, Brno

Semrád Bořek, ANO, lékař, ředitel nemocnice, Lelekovice

Smutný Bohumil, KSČM, manažer mikroregionu Ivančicko, Ivančice

Töpfer Tomáš, KDU-ČSL+ODS+TOP 09 (Spolu), herec, režisér, divadelní pedagog, Praha

Trčala Pavel, Moravané+MZH, organizátor lyžařských zájezdů, cestovatel, horolezec, Brno

I Česká televize se osočení brání. „Do programového plánu jsme seriál zařadili už loni na podzim,“ konstatovala mluvčí Karolína Blinková. Vyslání Töpfera do senátních voleb za Spolu oznámili občanští demokraté oficiálně až v červnu.

Podle České televize pořad neprezentuje uvedenou osobu jako kandidáta nebo politika, ani jeho názory a nebylo tak nutné jej z vysílání vyřazovat. „Česká televize se v době předvolebního vysílání řídí všemi platnými normami a nad rámec i vlastními Pravidly předvolebního a volebního vysílání zveřejněnými v srpnu na našich webových stránkách. A činí tak i v tomto případě,“ zdůraznila mluvčí Blinková.

Expert na volební kampaně Karel Komínek by Českou televizi ani Töpfera nevinil. „Jestli je program takto dlouhodobě naplánovaný, neberu to jako chybu. K takovéto situaci nedochází často. Navíc jde o osobnost u veřejnosti v dané roli již dobře známou, zvlášť u jeho volební cílové skupiny lidí středního a staršího věku. Pokud by se tím aktuálně a plánovaně zcela nově zviditelnil, dalo by se na to pohlížet jinak,“ komentoval zakladatel Institutu politického marketingu. Podle něj z principu zkoumat, kdo z herců či známých tváří v pořadech vytahovaných z televizního archivu nekandiduje třeba v komunálních volbách, by bylo technicky mimořádně náročné.

Čtyřiačtyřicetiletý brněnský sportovec a cestovatel Trčala nicméně poukázal, že jeho pravidelně připravovaný cestovatelský pořad pro Český rozhlas Brno v předvolebním období nemůže být vysílán. A to má podle něj Český rozhlas podobná pravidla ohledně kandidátů jako Česká televize. „Pozastavili jsme například i vinařský seriál, v němž dva z vinařů kandidují v komunálních volbách,“ potvrdil vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Jiří Kokmotos.