Zdroj: DeníkFakt, že některé strany takto jdou proti trendům, u jejichž zrodu kdysi stály, podle odborníků znamená, že se i ony přizpůsobují aktuálním trendům. „Zemědělská politika v celé Evropské unii jde tím směrem, že kontaminace životního prostředí musí klesat, na což budou navázány i dotační programy,“ řekl Deníku agrární analytik Petr Havel. „Zrovna z úst komunistických představitelů je to tedy sice pokrytecké, ale asi i oni začali vnímat realitu,“ konstatoval.

Obdobně hodnotí i změnu přístupu ODS k solárním elektrárnám. „Je fakt, že tam byly špatně nastavené podpory, ale ani zde to vzhledem k nutnosti využití obnovitelných zdrojů energie jinak nepůjde, mnoho jiných zdrojů zde totiž nemáme,“ míní Havel.

Ekologické aspekty najdeme i ve většině programů ostatních stran, ať už vládních nebo opozičních: kupříkladu zemědělství šetrné k půdě, podporu zpracování místní produkce přímo na farmách, či přísné tresty za poškození přírodních zdrojů. Politici mluví také o větší podpoře malých a středních farem.

Pro farmáře je ale důležité, aby v tomto ohledu od slov přešli ke skutečným činům. „Klíčové je pro nás slovo změna,“ řekl Deníku předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Zatím jsou totiž podle něj dotace pro tento obor šité na míru velkým korporacím. „Je potřeba udělat celkovou změnu dotačních titulů a jejich podmínek,“ prohlásil farmář.

Správnou cestou by podle Šebka bylo také takzvané zastropování dotací, tedy menší zvýhodnění velkých agrárních kolosů oproti malým farmám než dosud. To ale ve svém programu například odmítá SPD, podle níž by tento krok vedl k dalšímu snižování domácí produkce.

Nasměrovat dotace spíš na menší zemědělské podniky by bylo potřeba také podle Havla. „Nemusí to být pouze na rodinné farmy, i když i tam je to také důležité,“ míní Havel. Zemědělci podle něj rovněž potřebují podporu, aby mohli své produkty rovnou v co největší míře zpracovávat a nevyvážet tak do zahraničí pouze kvalitní surovinu.