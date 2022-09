Karel Goldemund, zastupitel a bývalý starostaZdroj: Deník/ Redakce

Karel Goldemund

zastupitel a bývalý starosta

Pro zámek, ať se nám to líbí či ne, nemáme adekvátní využití. Hledalo jej minulé vedení stejně jako to dnešní a dle nás jej také nenalezlo. Pokud novému vedení vůbec nějaké peníze na investice zbydou, bude je potřeba směřovat do Besedního domu, který je v neutěšeném stavu a jelikož Vyškov dnes nemá sál, když Sokolský dům je už pouze kinem, je potřeba jej zrekonstruovat.

Rovněž Zdravotní škola se za čtyři roky obehnala pouze páskou, aby někoho nezranila padající omítka. Musí se to tedy také řešit! To je jen slabý výčet toho, co město opravdu trápí.