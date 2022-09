ANKETA: Jaké využití na pozemcích se skládkou ve Vážanech do budoucna uvítáte?

/ANKETA, CO ROZHODNE VOLBY/ Obrovský útvar dnes už obtížně identifikovatelného odpadu se tyčí v blízkosti Vážan nad Litavou. Roky tady nelegálně rostla skládka, která podle odhadů ukrývá zhruba tři a půl milionu kubíků převážně stavební suti a zeminy. Redaktor Vyškovského deníku vyrazil na místo a ptal se: Jaké využití na pozemcích se skládkou ve Vážanech do budoucna uvítáte? Přečtěte si, co zaznělo.