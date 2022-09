Původní vizi přetvoření lokality brzdí komplikace. „Zatím skupujeme okolní pozemky. Narazili jsme však na nezájem prodeje ze strany místního obyvatele – zemědělce, který nám to vše blokuje. Celá věc je proto pozastavena a pracuje se na nové studii,“ upozorňuje na aktuální situaci starosta Václav Matyáš.

Není to tak dlouho, kdy sem naposledy mířily nákladní automobily vykládající odpad. Auta sem navážela zeminu ještě minulý rok v březnu, neodradily je ani minulé případy sesunu. „Takové věci se bohužel u nás v obci děly,“ upozorňuje Alena Stříbrná z Vážan nad Litavou.

ANKETA: Jaké využití na pozemcích se skládkou ve Vážanech do budoucna uvítáte?

Kauza sporu se soukromými vlastníky pozemků, kteří vznik skládky umožnili, se táhla dlouhé roky. Na základě trestního oznámení a následného rozhodnutí Okresního soudu ve Vyškově získala obec pouze část pozemků. Ve vlastnictví spolku Bike Park ale donedávna zůstaly ještě poslední čtyři hektary.

Obec si loni brala kvůli jejich odkoupení sedmimilionový úvěr. Oceňuje také podporu od kraje. „Žádost o dotaci projednávala hodnotící komise a následně ji schvalovali krajští zastupitelé. Vážany nad Litavou nakonec obdržely dotaci ve výši jednoho a půl milionu korun na odkoupení pozemku s terénní úpravou, a to kvůli ohrožení okolních pozemků sesuvem půdy,“ popisuje mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

Ve finále tak dnes Vážany nad Litavou celou lokalitu vlastní a další rozšiřování skládky už nehrozí. Mezitím je při návštěvě místa patrné, že tady už úřaduje příroda. Je hustě zarostlé, což s sebou přináší určitá pozitiva. „Poskytuje zázemí pro zvěř, což oceňují i myslivci. Náletové dřeviny svými kořeny skládku zpevní,“ vysvětluje zastupitel Petr Smejsík.

Původní úvahy radnice vedly k budoucímu využití pro odpočinek a trávení volného času. „Dle studie by se místo rozčlenilo na terasy, provedla by se zde obnova potoka a jelikož je na průsečíku dvou cyklostezek, tak zde bude krásný výhled do krajiny. Zvažujeme zde naučnou stezku, malý bike park, zatravnění a pokrytí prostoru vhodnými dřevinami,“ popisuje starosta Matyáš.

Pochyby o využití prostoru má například Martina Ruská. „Jelikož se jedná o skládku nebezpečného odpadu, tak se tam nemůže nic rozumného a smysluplného zřizovat. Hlavně by měli tuto oblast zabezpečit, aby se nerozšiřovala dál a nedocházelo k dalším posunům,“ uvažuje obyvatelka Vážan nad Litavou.

Zmiňuje ale také nápady dětí ze svého okolí, které by lokalitu využily například jako skate park nebo dráhu pro koně. Dopady vyvážení stavebního odpadu do krajiny hodnotí ekolog Miroslav Kubásek.

„Stavební odpad při větším množství v podstatě znamená nepovolenou úpravu terénu. Návozy dusí původní vegetaci, mohou být nebezpečné jak pro zvířata, tak i lidi. Tento odpad se z přírody problematicky likviduje vzhledem ke své hmotnosti, pro likvidaci je potřeba těžká technika a proto se v drtivé většině neřeší a nechává se zarůst,“ vysvětluje odborník.

Směsná stavební suť může také obsahovat nebezpečné látky, které se pak mohou uvolňovat do okolí. „I přes vysoké sankce přetrvává také problém hlavně menších firem, které provádějí vyklízecí či demoliční práce. Snaží se ušetřit za skládkovací poplatek tím, že odpady končí na černých skládkách na opuštěných lokalitách,“ dodává.

Z historie

Nejstarší písemná zpráva o Vážanech nad Litavou se uchovala z roku 1287. Ves náležela klášteru a následně i brněnské pobočce jezuitského řádu. Vážany utrpěly několikrát švédským vpádem na Moravu v době třicetileté války. V roce 1645 byly zcela vypálené a hráz místního rybníka skončila protržená.V roce 1990 postihla obec povodeň, při této události přišla o život místní obyvatelka Ludmila Veverková.

Po povodni nad vesnicí postavili dva protipovodňové Poldry. Získala dále vodovod, posílenou elektrifikaci nebo čistírnu odpadních vod. Vážany nad Litavou jsou jednou ze čtrnácti obcí, které před sedmadvaceti lety založily Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví. Cílem tohoto sdružení je rozvoj regionu, jako úprava a značení cyklotras, šíření publikací nebo různé ekologické akce. Dnes má svazek už sedmadvacet členů.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Znak obce vychází z historických pramenů a zejména z toho, kdo byl dřívější majitel vesnice, kdo je patron zdejšího kostela a jaká je její poloha. Jedná se o dělený štít, kde je horní polovina modro-červeně polcená, vpravo stříbrný nůž, vlevo rostoucí stříbrný jednorožec a v dolní stříbrné polovině modré vlnité břevno.

Jakub DostálZdroj: Deník/Jakub DostálPředvolební reportáž Deníku: Proč právě Vážany nad Litavou?



Obec s více než sedmi stovkami obyvatel čelila uplynulé roky nezáviděníhodné komplikaci v podobě vysrůstající skládky. Na místo nedávno vyrazil dokonce i jihomoravský hejtman Jan Grolich, neuvěřitelný příběh tedy rezonoval daleko za hranicemi regionu. Zisk příslušných pozemků je ale pouze prvním krokem. Budoucí úprava a využití prostoru představuje pro obec na Vyškovsku skutečnou výzvu.



Tipy, které zmiňují místní obyvatelé, jsou velice pestré a pro vedení zdejší radnice to bude důležitým tématem i po nadcházejících komunálních volbách. Ať už dopadnou jakkoliv, nezbývá než vesnici popřát, aby se nakonec podařilo smysluplné využití zakoupené lokality uskutečnit přes všechny překážky. Po letech nervů a soudů si místní už opravdu zaslouží, aby příběh nelegální skládky v jejich obci měl šťastný konec.



Jakub Dostál, redaktor Vyškovského Deníku