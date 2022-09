ANKETA: Jaké využití byste upřednostnili v případě Nového zámku ve Vyškově?

Provedení prací je závislé na dotacích. „Chceme požádat o stavební povolení a pak budeme připraveni na vyhlášení dotačního titulu. Ten bude hlavním zdrojem prostředků na obnovu zámku,“ vysvětluje radní.

Se zámkem jako celkem souvisí komplikované majetkoprávní vztahy. „Zjednodušeně řečeno, po druhé světové válce v souvislosti se vznikem vyškovského okresu se zámek stal majetkem tehdejšího Okresního národního výboru. Ten ho v padesátých letech minulého století nechal opravit pro potřeby výstavních expozic a sídla okresního muzea. Se změnou politické situace a se zánikem tehdejších Okresních úřadů byl areál zámku koncem dvacátého století převeden z části pod Jihomoravský kraj, z části pak do majetku města. V interiérech vlastněných krajem dnes hospodaří Muzeum Vyškovska,“ vysvětluje pracovnice muzea Petra Mandíková.

Nový zámek, jehož rekonstrukce se řeší, je právě tou částí, která patří městu. „Muzeum je pouze ve Starém zámku,“ upřesňuje Mandíková.

Záměr na obnovu Nového zámku už schvalovali vyškovští zastupitelé. Odhady nákladů pro první fázi dosahovaly loni na 160 milionů korun, které opravy spolykají v horizontu šesti let. „Jak ale současná krize ovlivní náklady rekonstrukce lze jen těžko odhadnout. Přípravy ještě chvíli potrvají, takže až na vlastní rekonstrukci skutečně dojde, může být krize už za námi,“ dodává Mikulková.

A jak chce vlastně město zámek využít? Jeho zástupci zmiňovali zvláště interaktivní expozici moderní armády. Obnova zahrnuje například průhledy jednotlivými místnostmi, kamenné obložení dveří, klenby a především barokní sál v prvním patře. Podle místostarosty Romana Celého je aktuálně stav budovy díky opravám stabilizovaný. „Její budoucí podoba i využití jsou odvislé od úspěšnosti získání dotace. Hovoříme zde o částce přesahující sto milionů korun. Město je ale projekčně připraveno,“ zdůrazňuje Celý.

Za nesmyslné označil plány na muzeum vojenství a barokní sál bývalý starosta a současný kandidát Karel Goldemund. „Zajímalo by nás například, jak by se do zámku, který je v památkové zóně a má své jasné mantinely co se týká interiéru, dostávaly zajímavé exponáty, které by přitáhly turisty. Dalším zjevným problémem jsou parkovací místa, která by musela být pro objekt vyčleněna. Nejdůležitější však je, že jsme v situaci, kdy se města, Vyškov nevyjímaje, dostávají do obrovských finančních problémů,“ komentuje zastupitel.

Jak prohlásil, na konci roku končí městu fixace cen za energie a radnice doposud nesdělila, zda a za kolik má zafixováno pro další roky. „Každopádně se bavíme o desítkách miliónů korun z rozpočtu města navíc . To je neoddiskutovatelný fakt. O nelehké situaci pro domácnosti, které zásobuje teplem a teplou vodou společnost VYTEZA, nemluvě,“ doplňuje Goldemund.

Zdůraznil, že budova muzea je dnes již staticky zajištěna. „Za minulého vedení se opravila střecha a svody, tudíž není kam spěchat s její rekonstrukcí. Je nutné si uvědomit, že se bavíme o stovkách miliónů korun. Slibovat, že bude na zámek, je v této chvíli nesmysl,“ dodává Goldemund.

Starosta Karel Jurka hájil význam projekčních prací. „Posouvají nás zase o něco blíž k možnosti získání dotačních peněz, protože město si samozřejmě opravu jako čistou investici dovolit nemůže,“ vysvětluje Jurka.

A co dalšího Vyškovany před nadcházejícími volbami nejvíce zajímá? „Obecně si myslím, že budou velice silně rezonovat témata jako válka a pomoc na Ukrajině nebo inflace a s tím spojené zdražování. Poslední jmenované bude určitě důležité, jelikož se dotýká každého z nás. V této době ovšem nemůže ani jedna z politických stran nabídnout stoprocentní řešení, jelikož je situace velice dynamická a strany se nyní mohou snažit jen dopady zmírňovat. Pro mě osobně je nesmírně důležité téma ochrany životního prostředí, protože bez něj prostě žít nemůžeme. Ať bude draho nebo blahobyt,“ uzavírá Vyškovanka, která si nepřeje zveřejnění jména. Redakce Vyškovského deníku ho však zná.

Vyškov a jeho historie

První písemná zmínka o Vyškově je doložena v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141. Na počátku třináctého století se Vyškov stává sídlem zeměpanských úředníků, později ho získali olomoučtí biskupové, v jejichž majetku zůstal více jak šest set let.

V husitských válkách byl Vyškov, který zachoval věrnost biskupovi, dobyt a zpustošen husity. Klidnější období šestnáctého a počátku sedmnáctého století se projevilo v hospodářském rozkvětu města. Z řemesel se rozšířilo hlavně soukenictví a hrnčířství, z cechů byl nejstarší řeznický.

Vyškov však těžce postihla třicetiletá válka. Největšího rozkvětu dosáhl naopak koncem sedmnáctého století. Biskup přistavěl k zámku rozsáhlé přírodní křídlo, v němž zřídil bohatou obrazárnu a rozšířil zámeckou zahradu. Vyškovu se tehdy říkalo "Moravské Versailles".

Zlom v rozvoji představuje ničivý požár v roce 1753, kdy vyhořelo téměř celé město včetně zámku, své bývalé slávy už nikdy nedosáhlo. Po nástupu kapitalismu se Vyškov rozšiřoval za své původní hranice.

Za první republiky si udržoval charakter města řemeslníků a obchodníků, s poměrně malým průmyslem. K nejdůležitějším událostem patřila elektrifikace v letech 1923 až 1925 a vybudování vodovodu v roce 1935. O rok později vznikla ve Vyškově vojenská posádka, město však významně zasáhly boje v posledních měsících druhé světové války.

(Zdroj: Město Vyškov)

Předvolební reportáž Deníku: Proč právě Vyškov?



Vyškov je největším městem v regionu a funguje jako jeho přirozené centrum. I když ho z hlediska turistických lákadel zastiňuje především nedaleký Slavkov u Brna, má co nabídnout. Například známý DinoPark, který je jedním z pěti takových vzdělávacích a tematických parků v republice a především jediný svého druhu na jihu Moravy. S pohyblivými a ozvučenými maketami dinosaurů v životní velikosti se tady seznamují celé rodiny.



ZooPark Vyškov zase svým zaměřením na domácí zvířata možná nenabízí tak silný zážitek jako zařízení v Brně a Hodoníně, kompenzuje to však jedinečným prostředím, ve kterém se zabaví návštěvníci od těch nejmenších po dospělé. Není možné vynechat ani akvapark, kde se chlubí nedávno rekonstruovaným a modernizovaným venkovním areálem, který je plný vodních atrakcí.



Vyškovský zámek tuto nabídku nedoplňuje především kvůli své složité historii. Debaty o jeho obnově jsou důležité kvůli časové náročnosti a obrovským nákladům, ve městě zůstane velkým tématem ještě i pro nadcházející roky.



Jakub Dostál, redaktor Vyškovského Deníku