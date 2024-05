/FOTO, VIDEO/ Na Den vítězství se zájemci na Vyškovsku zapojí do řady akcí, jejich výběr přináší Vyškovský deník. Například na setkání historických vozidel zamíří lidé ve středu osmého května do zámeckého parku v Habrovanech. Pořadatelé tam připraví také odpoledne pro děti.

Také před dvěma lety se na otevírání šoupátek do Habrovan sjely automobilové a motocyklové veterány z širokého okolí. | Video: Evženie Stone

O životě ptáků se zase dozví účastníci jejich veřejného kroužkování, které ohlásila Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích. V Ivanovicích pořadatelé lákají na akci pro nadšené cyklisty, bude také společná vycházka od Letonic na Větrníky.

Habrovanské otevírání šoupátek

KDY: 8. května od 9.00 do 12:00

KDE: Habrovany, zámecký park

Proč přijít: Na setkání historických vozidel do roku 1965 zvou pořadatelé do zámeckého parku v Habrovanech. „Cílem tohoto setkání je první jarní ukázka své chlouby, potěšení se pohledem na stroje přátel a představení svého snažení veřejnosti,“ zdůraznili organizátoři v pozvánce. Ti zároveň vítají účast v dobovém oblečení. Od devíti do desíti hodin dopoledne bude prezence, o půl jedenácté pak samotné zahájení. Během výstavy jsou možné konzultace s majiteli, k dispozici bude občerstvení. O půl dvanácté dojde k vyhodnocení akce a předání ocenění. Při nepříznivém počasí se akce koná na návsi za rybníčkem.

Ornitologický den v bošovické zoo

KDY: 8. května od 8:00 po celé dopoledne

KDE: Bošovice, u zadní brány Papouščí zoologické zahrady, ulice Vývoz

Proč přijít: Od osmé hodiny ranní bude po celé dopoledne probíhat veřejné kroužkování ptáků a povídání o jejich životě. Výklad bude věnovaný i dalším živočichům a rostlinám v okolí Bošovic. Účastníci budou mít padesátiprocentní slevu na návštěvu zoo. Setkání se zúčastní ornitolog Roman Figura i Libor Praus z Východočeského muzea Pardubice.

Odpoledne pro děti v Habrovanech

KDY: 8 května od 13.00

KDE: Habrovany, zámecký park

Proč přijít: Odpoledne plné her a soutěží připravili pořadatelé pro nejmenší i jejich rodiče. Součástí programu v habrovanském parku budou malování na obličej, DJ s veselými písničkami, přetahovaná lanem v týmech, obří slalom, habrovanký rybolov nebo hod na cíl. V kategoriích do pěti let a od pěti let se účastníci zapojí do zámeckého závodu odrážedel. V soutěži se také utkají nejlepší tanečníci a tanečnice. Organizátoři dále připravili pirátský poklad v parku.

Zdroj: Evženie Stone

Župní sokolská šlapka

KDY: 8. května od 9:00 do 17:00

KDE: Ivanovice na Hané, start a cíl v Sokolovně - Tyršova 220

Proč přijít: Tělovýchovná jednota Sokol Ivanovice na Hané pořádá akci pro nadšené cyklisty. Jejich registrace proběhne mezi devátou a desátou hodinou dopoledne. Navrhované trasy mají přibližně dvacet, třicet nebo padesát kilometrů. V cíli budou připravené odměny, grilované pochoutky a čepované pivo. Děti si pak užijí trampolínu a hřiště na míčové hry.

Společná vycházka na Větrníky

KDY: 8. května od 14:00

KDE: Letonice, sraz u mysliveckého areálu Cihelna

Proč přijít: Pořadatelé akce připravili na osmého května společnou vycházku na Větrníky. Sraz bude u mysliveckého areálu Cihelna ve čtrnáct hodin. Při nepříznivém počasí se akce nekoná. Občerstvení si účastníci vezmou s sebou.