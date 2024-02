Valentýn, svátek všech zamilovaných, letos připadá na středu 14. února a my máme hned několik tipů, jak tento den oslavit. Napříč jižní Moravou se koná spoustu akcí, které zamilované páry zavedou například na radniční věž, do podzemí nebo na zábavnou show.

Kam vzít svoji drahou polovičku na Valentýna? Přinášíme tipy z jihu Moravy | Foto: Se souhlasem Michala Růžičky

BRNĚNSKO:



Výstava květinových aranžmá na prohlídkové trase vily Stiassni

Kdy: středa 14. února od 9.00

Kde: Vila Stiassni

Proč přijít: Honosné reprezentativní salonky Vily Stiassni v kombinaci s květinovými vazbami si mohou lidé prohlédnout v den svátku všech zamilovaných. Výstava, která odstartovala 9. února, nabídne záplavu květin v jedinečném prostředí. Letos nese název „Všechny vůně světa aneb po stiassných cestách“.

Valentýnský degustační večer

Kdy: středa 14. února od 18.00

Kde: Kulturní dům Kuřim

Proč přijít: Na sklenku dobrého vína mohou na Valentýna vyrazit páry do kulturního domu v Kuřimi. Připravený zde bude valentýnský degustační večer, který nabídne pestrou škálu vín k ochutnání.

Historický labyrint - Valentýnské prohlídky

Kdy: středa 14. února od 16.00

Kde: Labyrint pod Zelným trhem

Proč přijít: Kam vyrazit na Valentýna? Co třeba 8 metrů hluboko do podzemí labyrintu. Průvodci se chopí návštěvníků v dobových kostýmech a ti se tak rázem dostanou do období středověku. „Uvidíte například alchymistickou laboratoř nebo repliky městského pranýře a klece bláznů, které v 17. století stávaly nahoře na tržišti“ doplňují pořadatelé. Na závěr prohlídky budou připraveny růže.

Romantická věž

Kdy: středa 14. února od 16.00

Kde: Stará radnice, Brno

Proč přijít: Stará radnice na Valentýna ožije živou hudbou. Zamilovaní si tak mohou užít Brno z šedesáti tří metrové výšky. První prohlídka pro páry odstartuje ve čtyři hodiny odpoledne, poslední je naplánovaná na půl devátou večer.

Valentýn v Cabaretu des pechés

Kdy: středa 14. února od 20.00

Kde: Cabaret des péchés, Brno - Palác Jalta

Proč přijít: Na valentýnskou akci láká Cabaret des péchés v Brně. Ten si na svátek všech zamilovaných připravil bohatý program, který odstartuje v osm hodin večer. Nabídne zpěv, tanec nebo akrobacii.

BLANENSKO:



Afrika – má životní láska

Kdy: středa 14. února od 19.00

Kde: Ulita, Blansko

Proč přijít: Pokud se budou chtít páry na Valentýna dozvědět něco zajímavého a nového, a k tomu všemu rádi cestují, mohou vyrazit do Ulity v Blansku. Cestovatel Karel Klinovský má připravené povídání o svých cestách do posledních rájů v Africe.

Valentýnské rande

Kdy: středa 14. února od 17.30

Kde: Radniční věž, Boskovice

Proč přijít: Valentýnské rande si užijí lidé v Boskovicích. Od 17.30 mohou zamilované páry vystoupat na radniční věž. Užijí si tak jedinečný výhled na večerní město s přípitkem. Pořadatelé slibují i malé překvapení. V 19.30 bude program pokračovat v boskovickém kině, kde se bude promítat komedie Aristokratka ve varu.

Otevření kaméliových skleníků na zámku v Rájci

Kdy: středa 14. února od 9.00

Kde: Zámek Rájec nad Svitavou

Proč přijít: Největší česká sbírka kamélií bude k vidění od 14. února na zámku v Rájci nad Svitavou. Nejprve je lidé najdou ve sklenících a později se mohou těšit do zámeckých reprezentačních sálů vyzdobených kaméliemi a živými květy.

ZNOJEMSKO:



Švanci: Já su já – Tour show

Kdy: středa 14. února od 19.00

Kde: Kulturní dům, Hodonice

Proč přijít: O zábavu na Valentýna se postará bývalý profesionální fotbalista Petr Švancara. Ten navštíví Hodonice. 14. února zavítá v rámci speciální limitované tour po České republice do místního kulturního domu. Lidé tak zažijí večer plný historek o Švancarově životě. Bude prostor na otázky na tělo, autogramiádu, focení a mnoho dalšího.