Tradice pálení čarodějnic ovládne v úterý třicátého dubna také Vyškovsko. Na čarodějnické akce zvou města a obce po celém regionu. Vyškovský deník pro své čtenáře připravil z nepřeberného množství výběr některých akcí, do kterých se zájemci mohou zapojit.

Vyrobit kouzelný lektvar, zasoutěžit si o nejlepší kostým, obdivovat výkony siláka Franty nebo také asistovat při zapalování vatry. Připomeňte si, co vše mohli čarodějnice a čarodějové zažít v uplynulých letech v Křenovicích. | Video: DENÍK/Martina Hašková

Pálení čarodějnic v Bučovicích

Kdy: úterý 30. dubna od 16.00 do 22:00

Kde: Bučovice, náměstí Svobody

Proč přijít: Město Bučovice zve zájemce na tradiční pálení čarodějnic na náměstí Svobody. Od šestnácti do devatenácti hodin bude na programu plnění čarodějných úkolů na stanovištích. Zdarma bude také malování na obličej. Od osmnácti do devatenácti potrvá zábavná show s dalšími soutěžemi na pódiu. Zatímco na sedmou večer připravují pořadatelé vyhlášení "nej" čarodějnice a čaroděje, samotné upálení začne o půl osmé. Od dvaceti do dvaadvaceti hodin vystoupí kapela Mira Band. Občerstvení je zajištěno.

Čarodějnice v Kloboučkách

Kdy: úterý 30. dubna od 17:30

Kde: sraz na točně v Kloboučkách

Proč přijít: V Kloboučkách bude na programu nejdříve průvod vesnicí směr Boří. Pořadatelé dále lákají na čarodějné pochoutky z kotle, soutěže o odměny, opékání špekáčků a na stezku odvahy. V případě nepřízně počasí se akce nekoná.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Bylo na co koukat. Staré traktory a další stroje lidé obdivovali v Hošticích Zdroj: Stanislav Mrázek

Čarodějnice ve Vícemilicích

Kdy: úterý 30. dubna od 17:30

Kde: sraz u sv. Jána, Vícemilice

Proč přijít: Ve Vícemilicích zahájí akci průvodem. Samotný hlavní program začne v 18:00 na tamním hřišti. Účastníci zažijí rej domorodých čarodějek, pohádkové čarohrátky, zapálení hranice, opékání špekáčků a další kouzelná překvapení. Občerstvení je zajištěno. Akce pokračuje diskotétkou a posezením pro dospělé. Pořadatelé uvítají zvláště účastníky v maskách.

Pálení čarodějnic a stavění máje v Opatovicích

Kdy: úterý 30. dubna od 17.00

Kde: na hřišti v Opatovicích

Proč přijít: Do vyškovské části Opatovice zvou pořadatelé na tradiční pálení čarodějnic a stavění máje. Připravený bude také program pro děti včetně skákacího hradu, lukostřelby a bumperbalu.

Pálení čarodějnic v Ivanovicích na Hané

Kdy: úterý 30. dubna od 16.00

Kde: hřiště Rozvíz, Ivanovice na Hané

Proč přijít: Na rej čarodějnic a čarodějů zvou organizátoři na ivanovické hřiště Rozvíz. Lákají také na zapálení ohně, připravili soutěže a hry pro děti. Občerstvení je zajištěné. Účastníci by si měli přinést špekáčky na opékání.

Slavnostní přísaha ve Vyškově. Noví vojáci a vojákyně zvládli všechny výzvy

Čarodějnice ve Chvalkovicích na Hané

Kdy: úterý 30. dubna od 16.00

Kde: sraz před kostelem Chvalkovice na Hané

Proč přijít: Akce začíná průvodem obcí, poté začne na místním fotbalovém hřišti čarodějnická zábava plná her. Zájemci se mohou těšit také na zajímavé lektvary k osvěžení pro malé i velké nebo dobroty z udírny a špekáčky.

Čarodějnický rej v Rousínově

Kdy: úterý 30. dubna od 16.00

Kde: stadion TJ Tatran Rousínov na Tyršově ulici

Proč přijít: Asociace sportu pro všechny TJ Tatran Rousínov pořádá na fotbalovém stadionu Čarodějnický rej. Už od čtyř odpoledne tam zahájí soutěže, na programu je dále i posezení s hudbou.

Pálení čarodějnic ve Slavíkovicích

Kdy: úterý 30. dubna od 16.00

Kde: na hřišti TJ Spartak Slavíkovice

Proč přijít: Na ježibaby i černokněžníky čekají ve Slavíkovicích soutěže a hry. Účastníci si přinesou i košťata a makety čarodějnic. Odměny a špekáčky budou připraveny.

Gastrosoutěž přilákala kuchařské naděje do Slavkova. Tématem byl punkevní pstruh

Slet čarodějnic v Letonicích

Kdy: úterý 30. dubna od 17.00

Kde: v areálu MS Letonice Cihelna

Proč přijít: Sraz malých a velkých účastníků začíná v pět hodin odpoledne u hasičské zbrojnice. Na programu je nejdříve "průlet" vesnicí. Pak následuje rej čarodějnic v areálu Cihelna, soutěže, pálení i ohnivá show. Občerstvení je zajištěno, pořadatelé umožní i opékání špekáčků.

Čarodějnice v Křenovicích

Kdy: úterý 30. dubna od 15.30

Kde: Křenovice, Sokolské sportovní hřiště

Proč přijít: Až do sedmnácté hodiny bude pokračovat registrace masek. Do půl šesté odpoledne přitom budou zároveň na programu soutěže pro děti, střelba ze vzduchovky, malování na obličej a dílničky. Mezi šestnáctou a osmnáctou hodinou bude k dispozici hasičské auto na prohlídku. V pět odpoledne začíná vystoupení kouzelníka Michala Ondřeje s balonkovou show.

Na programu jsou dále výstava mučících nástrojů, agility, rej masek, soutěž o nejkrásnější čarodějnici a až ve tři čtvrtě na osm večer samotné zapálení ohně. Na půl devátou chystá ohňovou show skupina In flamenus, po deváté večer uvítá odvážlivce stezka odvahy. Od dvaceti hodin k tomu pokračuje diskotéka pro malé i velké. Každá registrovaná čarodějnice dostane na akci v Křenovicích odměnu a párek v rohlíku zdarma. Pořadatelé zajistí občerstvení.