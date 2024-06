Tipy na víkend na Vyškovsku: do Slavkova se sjedou veteráni, bude i moped rallye

VYŠKOVSKO

Veteranfest Slavkov

Kdy: sobota 29. června od 07.00

Kde: Zámek Slavkov - Austerlitz

Proč přijít: Téměř tisícovka historických vozidel a motocyklů se poslední červnovou sobotu sjede do Slavkova u Brna na největší český sraz auto-moto veteránů pod širým nebem. V krásném prostředí zámeckého parku se lidé mohou těšit na přehlídku historických vozů, dobovou atmosféru s prvorepublikovými dámami a swingem, rozsáhlou burzu náhradních dílů a starožitností, a atrakce pro děti.

Ve Slavkově u Brna se v sobotu konal 22. ročník Veteranfestu. | Video: Deník/Tereza Hálová

Moped rallye Rychtářov

Kdy: sobota 29. června

Kde: Rychtářov

Proč přijít: MT Rychtářov srdečně zve všechny příznivce historických motocyklů na již 25. ročník Moped rallye Rychtářov. Závody jsou tradičně vypsány ve dvou kategoriích: moped originál a speciál, přičemž kategorie moped speciál bude doplněna kategorií fichtl speciál, startující ve společných rozjížďkách. Doprovodný program zahrnuje autogramiádu dakarského matadora Aleše Lopraise a exhibiční jízdy. Chybět nebude ani občerstvení.

BRNĚNSKO

Léto na Prýglu

Kdy: čtvrtek 27. června a v pátek 28. června

Kde: Brněnská přehrada, U Sirky

Proč přijít: Na oblíbené pláži U Sirky si děti i dospělí užijí řadu tradičních i netradičních sportů na vodě i na souši. Návštěvníci si vyzkouší různé aktivity a za vyplněnou hrací kartu mohou získat drobnou odměnu. Součástí akce bude také tvořivá dílnička, skákací hrad, projížďky na plachetnicích, program IZS a bohatý hudební program s kapelami Kašpárek v rohlíku, The Silver Spoons, Bombarďák, Golden Delicious, Deychey a školními kapelami Big Band a Podlitý noty.

Největší balónkové bludiště na světě

Kdy: sobota 29. června a neděle 30. června od 10.00

Kde: Tesco u Vaňkovky, OC Dornych 404/4 ve třetím patře

Proč přijít: O víkendu si lidé v Brně užijí dle slov pořadatelů největší balónkové bludiště na světě. Na ploše 2500 metrů čtverečních a s více než 150 tisíci balónky čeká návštěvníky skutečný zážitek. Uvnitř bludiště se budou nacházet balónkové sochy, celé bludiště bude navíc efektně ozvučeno a nasvíceno. Na děti, které přijdou během zahajovacího víkendu, čeká speciální balónkový dárek k vysvědčení.

Výstava více než šedesáti tisíc balonků na brněnském výstavišti. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Slavnosti Pernštejnského panství

Kdy: od pátku 28. června do neděle 30. června od 10.00

Kde: v areálu u rybníka v Nedvědici

Proč přijít: Slavnosti Pernštejnského panství 2024 přivítají návštěvníky od 28. do 30. června v areálu u rybníka v Nedvědici. Na programu jsou koncerty kapel Hudba Praha band, Fleret a 4 Covers, výstava fotografií Miloše Neči, sportovní aktivity jako Běh pro Lékaře bez hranic a nohejbalový turnaj. Děti se mohou těšit na skákací hrad, foto koutek a malování na obličej. Vstupné je dobrovolné.

Výstava lilií v Rajhradu

Kdy: od soboty 29. června do neděle 7. července od 9.00

Kde: Benediktinské opatství Rajhrad

Proč přijít: SZO Českého zahrádkářského svazu Brno Lilium ve spolupráci s Benediktinským opatstvím Rajhrad zve všechny milovníky květin na výstavu nádherných lilií. Ta se uskuteční v prostorách Benediktinského kláštera od soboty 29. června do neděle 7. července. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku nových i starších odrůd lilií a jejich aranžmá. Výstava bude otevřena denně od 9.00 do 17.00 hodin.

BLANENSKO

Oživená lysická zámecká zahrada

Kdy: sobota 29. června a neděle 30. června

Kde: Zámek Lysice

Proč přijít: Navštívit oživenou lysickou zámeckou zahradu a vychutnat si netradiční den mohou lidé poslední červnový víkend. Na místě budou přítomné různé historické postavy, dojde i na ukázku šermu a zahraje zde také dobová hudba. Program startuje po oba dva víkendové dny v devět hodin ráno.

Letní herna "Česká hračka"

Kdy: od soboty 29. června a do soboty 31. srpna

Kde: Velké Opatovice, Výstavní síň

Proč přijít: Letní herna nabídne zábavu pro děti i dospělé a připomene legendární hračky ze 70. a 80. let. Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou hrát s hračkami, které se vyráběly v tehdejším Československu. Na místě budou například stavebnice Merkur, Seva, Igráček, deskové hry v retro designu, oranžové Tatrovky, stavebnice Walachia, dřevěné hračky Detoa, plechové hračky Kovap, koupacího kohouta a mnoho dalších. Výstava se koná ve Výstavní síni města s otevírací dobou všední dny mimo pondělí 12-18 hod., víkendy 10-18 hod.

HODONÍNSKO

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici

Kdy: od čtvrtka 27. června do neděle 30. června

Kde: Strážnice, různá místa

Proč přijít: Tento mezinárodní folklórní festival patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu v České republice. Na návštěvníky čekají vystoupení folklórních souborů z celé Evropy, krojované průvody a tradiční lidové písně. Festival nabízí jedinečnou možnost poznat a zažít bohatou folklórní tradici regionu a ochutnat místní gastronomické speciality. Chybět nebude ani soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. „Od roku 2009 je součástí festivalu také Dětská Strážnice, která letos nabídne 7 speciálních pořadů věnovaných dětem," uzavřeli pořadatelé.

| Video: Youtube

Parním vlakem na Folklórní festival Strážnice

Kdy: sobota 29. června od 9.15

Kde: Veselí nad Moravou, Zarazice, Vnorovy, Strážnice

Proč přijít: V sobotu 29. června se lidé mohou svézt zvláštními vlaky vedenými parní lokomotivou EP1000 do Strážnice na 79. Mezinárodní folklórní festival. Jízdy vlaků jsou plánované po trase Veselí nad Moravou – Veselí nad Moravou-Zarazice – Vnorovy – Strážnice s odjezdy z Veselí v 9.15, 11.15 a 14.15 hodin a návraty ze Strážnice v 10.25, 13.30 a 18.15 hodin. Jízdné je 100 korun pro dospělého a 50 korun pro děti od 6 do 15 let.

BŘECLAVSKO

Krojované hody Mikulov

Kdy: pátek 28. červen 2024 od 18.00 a v sobotu 29. červen od 13.30

Kde: Mikulov

Proč přijít: Zažít autentickou atmosféru krojovaných hodů mohou přijít lidé v Mikulově. Tato tradiční akce nabídne pestrý program plný lidových tanců a zpěvů, krojovaný průvod a vystoupení cimbálových muzik. Akce startuje už v pátek u městského kina předhodovou zábavou, pokračuje se v sobotu, kdy se před kinem sejde místní chasa. Následuje průvod městem, požehnání v kostele nebo předání hodového práva na náměstí. Vše ukončí v osm večer krojová zábava.

Mikulov ovládly hody arrow_left arrow_right Mikulov ovládly hody. V krojích šly i děti. | Video: Deník / Jan Charvát

Za popickou Pálavou

Kdy: sobota 29. června od 15.00

Kde: Popice

Proč přijít: Popičtí vinaři zvou v sobotu 29. června na první ročník letního festivalu otevřených sklepů "Za popickou Pálavou". Lidé tak navštíví místo, odkud se víno dodávalo i na český královský stůl, užijí si výhled na Dívčí hrad, a především krásy popické Pálavy ve všech jejich podobách.

ZNOJEMSKO

POKÁČ - Moravský Krumlov

Kdy: pátek 28. června od 18.00

Kde: Vrabčí hájek, Moravský Krumlov

Proč přijít: Český písničkář Pokáč míří do Moravského Krumlova. Vystoupí zde v pátek 28. června od šesti hodin večer. Návštěvníci si užijí jeho nejznámější hity.

| Video: Youtube

Hnanická vinná stezka

Kdy: sobota 29. června od 10.00

Kde: Hnanice

Proč přijít: Pro návštěvníky osmého ročníku Hnanické vinné stezky je připraveno 14 degustačních zastávek Hnanických vinařů a bohatý vinařský a kulturní program spojený s prohlídkami vinic a soukromých sklepů. Stezka vede přes významné viniční tratě obce Hnanice, kde místní vinaři odprezentují svá vína a seznámí návštěvníky nejen s vinohradnictvím. Zakončení je možné ve Sklepní uličce v Hnanicích nebo na místních Babských hodech, které se konají od tří hodin odpoledne na náměstí svatého Wolfganga.