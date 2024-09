VYŠKOVSKO:

Komentované prohlídky Druckerovy vily

Kdy: pátek 13. září od 15.00

Kde: Areál bývalého UP závodu, Bučovice

Proč přijít: K příležitosti Dnů evropského dědictví Bučovice se zpřístupní takzvaná Druckerova vila. Zájemci mohou vyrazit na komentované prohlídky vedené místostarostou města a historikem Janem Růžičkou. Budou dvě. První od 15.00 a druhá začne v 16.30. Sraz návštěvníků akce je u brány v Nádražní ulici.

Slavné skladby k Roku české hudby

Kdy: neděle 15. září od 17.00

Kde: Dlouhý sál v zámku Bučovice

Proč přijít: Město Bučovice ve spolupráci se státním zámkem Bučovice zve širokou veřejnost na hudební zážitek, který se uskuteční 15. září v 17.00 v Dlouhém sále bučovického zámku. Na koncertě zazní slavné skladby, připravené u příležitosti Roku české hudby, a to v podání Smyčcového kvarteta českých filharmoniků. Program koncertu zahrne skladby od slavných skladatelů, mezi které patří Antonín Dvořák, Petr Iljič Čajkovskij, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart a Joseph Haydn.

BRNĚNSKO:

Den muzea, 120 let Muzea města Brna

Kdy: sobota 14. září od 10.00

Kde: Hrad Špilberk, akce se koná také v dalších objektech: Vila Tugendhat, Arnoldova vila, Měnínská brána

Proč přijít: Muzeum města Brna slaví 120 let. Zájemci proto mohou vyrazit na akci Den Muzea, která v rámci oslav nabídne objevování a vzdělávání ve všech objektech Muzea města Brna, včetně hradu Špilberku, vily Tugendhat, Arnoldovy vily a Měnínské brány. Součástí bude i interaktivní stezka Po stopách Leopolda Masura, zakladatele sbírek Muzea města Brna nebo komentované prohlídky barokní lékárny a restaurátorských dílen.

| Video: Youtube

Představení Sluha dvou pánů

Kdy: sobota 14. září, neděle 15. září od 19.00

Kde: Mahenovo divadlo, Brno

Proč přijít: Upršený víkend mohou lidé strávit na představení v Mahenově divadle. Konat se tam bude komedie Carla Goldoniho Sluha dvou pánů. Činohra se hraje v sobotu i v neděli od sedmé hodiny večerní.

Mezinárodní noc pro netopýry v Zoo Brno

Kdy: sobota 14. září od 13.00

Kde: Zoo Brno

Proč přijít: Ukázky netopýrů, přednášky a doprovodné aktivity pro děti. To vše slibuje Mezinárodní noc pro netopýry, která se uskuteční v brněnské zoo. Návštěvníci se dozví, co netopýry ohrožuje a jak jim mohou pomoci.

BLANENSKO:

Transformers Show

Kdy: neděle 15. září od 10.00

Kde: Sokolovna, Boskovice

Proč přijít: Obdivovat velké transformery mohou rodiny s dětmi v boskovické sokolovně. Právě tam se v neděli 15. září uskuteční Transformers show. Ta nabídne realistické roboty, kteří měří 2,9 metrů, mluví a při show střílí z obřího kouřového kanonu. Po představení se pak s každým dítětem osobně setkají a vyfotí.

Transformers na dosah ruky. Blanenský Dělňák obsadili roboti, stříleli z děla | Video: Deník/Jan Charvát

Vernisáž výstavy Sláma zlato venkova

Kdy: pátek 13. září od 17.00

Kde: Muzeum města Letovice

Proč přijít: V letovickém muzeu se v pátek 13. září uskuteční vernisáž výstavy na téma Sláma, zlato venkova. Návštěvníky čeká krátký výlet do minulosti kde zjistí, co vše se ze slámy vyrábělo a co se vyrábí dnes.

BŘECLAVSKO:

Muzejní dýňobraní ve Valticích

Kdy: od pátku 13. září do neděle 15. září

Kde: Národní zemědělské muzeum Valtice

Proč přijít: Milovníci podzimu mohou od pátku od neděle vyrazit na Muzejní dýňobraní ve Valticích. Kromě dýní všech možných tvarů nebudou chybět ani recepty s kuchařským zpracováním na sladko i na slano. Malé návštěvníky potěší veselé tvoření s motivy dýní, řada her a zábavných prvků.

HODONÍNSKO:

Strážnické vinobraní

Kdy: sobota 14. září od 15.00

Kde: Kulturní dům Strážničan

Proč přijít: Strážnice opět ožijí vinobraním. Na návštěvníky čeká ochutnávka vína, burčáku a doprovodný program. Akce je kvůli předpovědi počasí přesunuta do Kulturního domu Strážničan „V návaznosti na tiskovou konferenci Ministerstva životního prostředí a vnitra týkající se víkendové předpovědi počasí se vedení města dohodlo s vedením KD, že tradiční Strážnické vinobraní bude v omezené programové míře přesunuto. A to do budovy Kulturního domu Strážničan ve Strážnici," informovali pořadatelé.

| Video: Youtube

ZNOJEMSKO:

Prohlídka zámeckého sklepení

Kdy: neděle 15. září od 11.00

Kde: Renesanční zámek v Moravském Krumlově

Proč přijít: V rámci mezinárodního Dne evropského kulturního dědictví se každoročně v září otevírá v Česku zdarma veřejnosti řada památek a kulturních institucí. Jednou z nich je i zrekonstruovaná část renesančního zámku v Moravském Krumlově. Lidé tak mohou vyrazit na bezplatné prohlídky zámeckého sklepení. První komentované prohlídka bude v 11.00, dále ve 12.00, 13.00 a poslední ve 14.00. Nutná je rezervace předem.