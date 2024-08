VYŠKOVSKO:

Zahradní slavnost v Milonicích

Kdy: od pátku 23. srpna do neděle 25. srpna

Kde: Milonice

Proč přijít: V Milonicích se předposlední prázdninový víkend uskuteční zahradní slavnost, která nabídne pestrý program pro všechny věkové skupiny. Lidé se mohou těšit na bohatý program, který zahrnuje mše svaté s celebranty P. Jiřím Janouškem a P. Pavlem Šenkýříkem, letní kino s filmy hity jako Top Gun: Maverick a Wonka, noční hru pro mládež od 12 let, pohádku Lotrando a Zubejda a další odpolední aktivity. Akce se koná za každého počasí.

Farská zahrada arrow_left arrow_right info Zdroj: Barbora Tejkalová 1/20 V pátek byl připraven program pro děti, který jim měl přiblížit sv. Pavla jako hrdinu a dobrodruha.

info Zdroj: Barbora Tejkalová 2/20 Postupně se děti rozprchly plnit jednotlivé úkoly a dozvídat se o tomto apoštolovi nové a nové věci.

info Zdroj: Barbora Tejkalová 3/20 Jednotlivá stanoviště byla označena jako místa, která Pavel na svých cestách navštěvoval.

info Zdroj: Barbora Tejkalová 4/20 Děti se mnohokrát musely prokazovat, zda by se zachovaly stejně statečně jako Pavel a díky tomu, že všechny obstály..

info Zdroj: Barbora Tejkalová 5/20 ..mohly cestu zakončit přímo u svatého Pavla.

info Zdroj: Barbora Tejkalová 6/20 Večer se konala dětská mše svatá, táborák a nakonec ohňostroj.

info Zdroj: Barbora Tejkalová 7/20 Druhý den - sobota 23. 8. - začal ve znamení fotbalu - Pavlové proti zbytku světa. Učastníci i fanoušci - hranice mezi nimi byla velmi tenká - si užívali příjemné atmosféry a díky tomu pro ně výsledek nebyl vůbec důležitý.

info Zdroj: Barbora Tejkalová 12/20 Večer od 19 hodin se konal trojkoncert ve stylu Zahradního festiválku.

info Zdroj: Barbora Tejkalová 13/20 Publikum rozehřála a rozproudila skupina Svítání..

info Zdroj: Barbora Tejkalová 14/20 ..poté nastoupila pohodová písničkářka Petra "Šany" Šanclová..

info Zdroj: Barbora Tejkalová 15/20 ..a v příjemném rytmu ho ukončila skupina Mošny. Den opět zakončila mše svatá.

info Zdroj: Barbora Tejkalová 16/20 Posledním dnem Zahradní slavnosti byla neděle 24. 8. Na zahradě se sloužila mše svatá..

info Zdroj: Barbora Tejkalová 17/20 ..hlavním celebrantem byl biskup Pavel Posád.

info Zdroj: Barbora Tejkalová 18/20 Během odpoledního programu si návštěvníci mohli poslechnout dechovou hudbu Podboranka, účastnit se besedy s biskupem..

info Zdroj: Barbora Tejkalová 19/20 ..či shlédnout divadelní představení "O Nebojsovi".

info Zdroj: Barbora Tejkalová 20/20 Doufáme, že se Zahradní slavnost všem líbila a že se s nimi i s mnoha dalšími potkáme opět za rok.

Folk na konci léta

Kdy: sobota 24. srpna od 15.00

Kde: Zámecká zahrada, Drnovice

Proč přijít: Zámecká zahrada v Drnovicích ožije v sobotu 24. srpna pestrou přehlídkou folkové hudby. Od 15 hodin se návštěvníci mohou těšit na vystoupení kapel jako Folk Team, Umbella, Monty a dalších. Akce slibuje nezapomenutelný hudební zážitek pro všechny milovníky folku.

BRNĚNSKO:

Sokolský chilli fest

Kdy: sobota 24. srpna od 14.00

Kde: Areál TJ Sokol Ořešín, Brno-Ořešín

Proč přijít: V areálu TJ Sokol Ořešín se předposlední prázdninovou sobotu uskuteční Chilli fest. Pestrý program nabídne návštěvníkům soutěž v pojídání chilli, kuchařskou show nebo také koutek první pomoci, kde si lidé vyzkouší různé způsoby záchrany života. Pro děti bude připravený skákací hrad nebo malování na obličej. Celé odpoledne bude hrát DJ FlyTech & Friends.

Bartolomějské hody

Kdy: od pátku 23. srpna od 9.00 do soboty 24. srpna od 12.00

Kde: Brno-Žebětín

Proč přijít: Blížící se konec prázdnin si mohou lidé zpříjemnit tradičními Bartolomějskými hody. Ty začnou v pátek, kdy se bude stavět máje na Křivánkově náměstí, poté dojde na slavnostní předání hodového práva v doprovodu cimbálové muziky a nevynechá se ani předhodová zábava. Sobota nabídne od 12.00 krojovaný průvod Žebětínem, následovat bude hodové požehnání v kostele sv. Bartoloměje a celou akci završí krojovaná hodová zábava. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Blatnička.

Rostlinné hody

Kdy: sobota 24. srpna od 11.00

Kde: Brno Lesná, louka za ulicí Slavíčkova

Proč přijít: Jídlo, živá hudba i přednáška o zdraví a stravě. Tohle a spoustu dalšího čeká na návštěvníky 2. ročníku Rostlinných hodů. Ty se uskuteční v sobotu 24. srpna na louce za ulicí Slavíčkova v Brně Lesná. Pestrý program dále nabídne bubenickou show, malování na obličej nebo povídání o přírodě a ekologii. Kdo si bude chtít něco zakoupit, tak může. Na místě budou stánky s rukodělnými výrobky, obilovinami a moukou.

BLANENSKO:

Řemesla na Gruntu

Kdy: sobota 24. srpna od 9.00

Kde: Farma - Na Pasece Grunt v Benešově

Proč přijít: Akce Řemesla na Gruntu představí řemesla a um místních občanů. Lidé se také seznámí se se zvířátky z farmy a ochutnají občerstvení z místní produkce jako například vegetariánské pochutiny, domácí ovocné koláče, marmelády, sýry, med i produkty z jehněčí zabijačky. Akce začne v 9.00, ale už v osm hodin ráno je naplánovaná zabijačka. Celý nabitý den zakončí večerní táborák s opékáním špekáčků a živou hudbou.

Den pro Doubravici

Kdy: sobota 24. srpna od 14.00

Kde: Sokolské hřiště

Proč přijít: Veselý program se uskuteční v Doubravici nad Svitavou. Na místním sokolském hřišti se rodiny s dětmi mohou v sobotu 24. srpna těšit na dětskou zábavnou show s Deni a Teri, dále na slováckou dechovou hudbu i na koncertní verzi muzikálu Mamma Mia. Ve 20.30 potom akci zakončí revival kapely Lucie. Po celý den nebude chybět občerstvení a pro děti aktivity jako skákací hrad i malování na obličej.

Rodinný den Warzone

Kdy: sobota 24. srpna od 9.00

Kde: Střelnice, Dolní Lhota

Proč přijít: V areálu střelnice si rodiny s dětmi užijí v sobotu 24. srpna bohatý program. Akce nabídne skákací hrad, obří dvanáctimetrovou skluzavku, trampolínu, čtyřkolky, paintball, airsoft nebo i lukostřelbu. Chybět nebude ani pestré občerstvení včetně zmrzliny. Pro účastníky starší 10 let je možnost zastřílet si na střelnici z různých typů palných zbraní a to pod dohledem zkušených instruktorů.

BŘECLAVSKO:

Lucie Bílá, support Jan Smigmator v Mikulově

Kdy: sobota 24. srpna od 17.00

Kde: Amfiteátr, Mikulov

Proč přijít: Oblíbená česká zpěvačka Lucie Bílá míří do Mikulova. Vystoupí zde se svou doprovodnou skupinou Petra Maláska a lidé se mohou těšit jak na její nejnovější písně, tak na průřez největšími hity. V podvečer zahájí program tohoto letního koncertu známý swingový zpěvák Jan Smigmator, jehož vystoupení bude plné slavných swingových melodií z Velkého amerického zpěvníku (Great American Songbook). Brány areálu se otevřou v 17 hodin, vystoupení Jana Smigmatora začne v 18.30 hodin, koncert Lucie Bílé pak ve 20.00.

Zarážení hory v Kobylí

Kdy: pátek 23. srpna od 19.00, sobota 24. srpna od 15.30

Kde: Kobylí, Suchořádská zmola

Proč přijít: Obec Kobylí zve na tradiční vinařskou slavnost Zarážení hory, která se uskuteční ve dnech 23. a 24. srpna ve sklepní lokalitě Suchořádská zmola. Pátek nabídne hudební vystoupení, včetně Naďi Válové. V sobotu se lidé mohou těšit na folklórní soubory, slib hotařů a na další bohatý program.

HODONÍNSKO:

Historická auta a motocykly ve skanzenu

Kdy: sobota 24. srpna od 9.00

Kde: Skanzen Strážnice

Proč přijít: Milovníci historických vozidel a motocyklů se mohou těšit na jedinečnou přehlídku v rámci soutěže Veteráni Moravským Slováckem, která zavítá do Skanzenu Strážnice. Očekává se účast více než 50 automobilů a téměř 40 motorek vyrobených do roku 1945. Závod startuje v Uherském Hradišti o půl jedenácté dopoledne. „První účastníky závodu uvítáme kolem 12.15. Po přehlídce budou auta opouštět areál Skanzenu Strážnice postupně od 15.00 hod. V případě nepříznivého počasí bude trasa odkloněna do zámeckého parku," informují pořadatelé.

Zarážání hory

Kdy: sobota 24. srpna od 15.00

Kde: Areál hotařské búdy ve strážnických vinohradech

Proč přijít: Předposlední srpnovou sobotu se u Hotařské búdy ve strážnických vinohradech pod vrchem Žerotín koná tradiční vinařská slavnost. Lidé se mohou těšit na vystoupení folklorních souborů i traťový košt vín od místních vinařů.

ZNOJEMSKO:

Gulášfest

Kdy: sobota 24. srpna od 14.00

Kde: Fotbalové hřiště, Hrušovany nad Jevišovkou

Proč přijít: Gulášfest v Hrušovanech nad Jevišovkou slibuje nejen kulinářské zážitky, ale i bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Soutěžní týmy se utkají o titul nejlepšího guláše, zatímco návštěvníci si užijí živou hudbu, piknikovou zónu a ochutnávku pivních speciálů. K poslechu bude od 14 hodin hrát Mary & Dolenice Country Band, a k tanci od 20 hodin Duo Blue Band.

Letní noc ve Vrbovci

Kdy: sobota 24. srpna od 17.00

Kde: Kaple sv. Bartoloměje, vinice

Proč přijít: Vinaři z Vrbovce připravují předposlední prázdninovou sobotu tradiční slavnost zarážení hory, která v minulosti symbolizovala ukončení prací ve vinicích a zahájení období dozrávání hroznů. Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku vín, grilování a cimbálovou muziku pod hvězdami. Tato letní noc ve vinici slibuje nezapomenutelný zážitek.