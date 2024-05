O třetím květnovém víkendu se na Vyškovsku koná spoustu akcí. Fanoušky hokeje a milovníky chmelových nápojů jistě potěší pivní slavnosti, která se budou konat na Masarykově náměsti ve Vyškově. Zápasy se promítnou na velkoplošné LED obrazovce. Bučovický zámek zase ovládne víno. Vystoupí cimbálovky a vyhlásí se nejlepší vína letošního koštu.

Tipy na víkend na Vyškovsku. Lidé navštíví i zámecký košt vín v Bučovicích. | Foto: Petr Koudelka

VYŠKOVSKO:

Zámecký košt vín Bučovice

Kdy: sobota 18. května od 10.00

Kde: Zámek Bučovice

Proč přijít: Státní zámek Bučovice láká o víkendu na tradiční zámecký košt vín, který se koná v tamních prostorách. Košt je známý svým bohatým kulturním programem a rozmanitou skladbou vín ze všech vinařských oblastí. Akce startuje v deset hodin dopoledne. Lidé se užijí také vystoupení cimbálovek a folklorních souborů. O půl druhé odpoledne pořadatelé také slavnostně vyhlásí nejlepší vína letošního koštu.

Zdroj: Petr Koudelka

Vyškovské slavnosti piva

Kdy: od pátku 17. května do soboty 18. května

Kde: Masarykovo náměstí, Vyškov

Proč přijít: Slavnosti piva ovládnou Masarykovo náměstí ve Vyškově. Účastníci ochutnají piva světlá, tmavá, pšeničná, ovocná, kvasnicová i speciály. Na akci pořadatelé lákají od pátku sedmnáctého do soboty osmnáctého května, zájemci na místě uvidí i přenosy hokejových zápasů.

Slavnosti piva ve Vyškově. Lidé si užijí i hokej na velkoplošné obrazovce

BRNĚNSKO:

Slavnosti chřestu a vína

Kdy: od pátku 17. května do neděle 19. května

Kde: Palackého náměstí, Ivančice

Proč přijít: Chřestové speciality i různé druhy vín si mohou vychutnat návštěvníci jubilejního 30. ročníku gastro festivalu na náměstí v Ivančicích na Brněnsku. Slavnosti se uskuteční od pátku 17. května do neděle 19. května. Lidé si užijí i bohatý doprovodný program. Ten nabídne Olympic Tribute Revival z Brna, který zahraje nejznámější pecky kapely Olympic, dále Václava Noida Bártu s kapelou Bek Bek Clan nebo kapelu Stone. Program Slavností na hlavním pódiu zakončí v neděli Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Brněnská muzejní noc 2024

Kdy: sobota 18. května od 18.00

Kde: Brněnsko, různé instituce

Proč přijít: Letošní jubilejní 20. ročník Brněnské muzejní noci se uskuteční v sobotu 18. května od šesté hodiny večerní. Do akce se zapojilo několik kulturních institucí, které nabídnou bohatý výběr doprovodných akcí. Své dveře otevře například Mendelovo muzeum, Zoo Brno, Muzeum romské kultury, Technické muzeum Brno nebo VIDA! science centrum.

Piknik festival

Kdy: sobota 18. května od 13.00

Kde: Areál Nová Zbrojovka, Brno

Proč přijít: Poprvé v Brně se v areálu Nové Zbrojovky uskuteční Piknik festival. Třetí květnová sobota tak návštěvníkům akce nabídne jídlo a pití téměř ze všech koutů světa. Více než 20 gastro stánků doplní také bohatý doprovodný program pro děti. Ty si užijí skákací hrady, malování na obličej, opičí dráhu nebo simulátor Formule 1.

Rodinný festival LoukaFest

Kdy: sobota 18. května od 14.00

Kde: SVČ Lužánky - Louka

Proč přijít: Lužánecké pracoviště Louka na Vinohradech zve v sobotu 18. května na tradiční rodinný festival LoukaFest. Pořadatelé přichystali atrakce pro děti, stanoviště se sportovními a hudebními úkoly, tvoření, skákací hrad, trampolínu, lanové překážky, malování na obličej, výstavu i soutěže. Zkrátka program bude velice pestrý, letošní téma akce je totiž vesmírná jízda.

Tour k filmu Horská dráha

Kdy: středa 22. května od 18.00

Kde: Brně - Kino ART

Proč přijít: Jedná se o dokumentární film Jonáše Motyčky. Pojednává o lidech, kterým do života vstoupila hraniční porucha osobnosti. Horská dráha je dílo, které si dává za cíl destigmatizaci duševních onemocnění s akcentem na nejrozšířenější poruchu osobnosti v populaci. Tour k filmu, která se uskutečnila po celém Česku, se zakončí promítáním v Brně v Kině ART.

BLANENSKO:

Oživlý hrad Boskovice

Kdy: sobota 18. května až neděle 19. května od 9.00

Kde: Zřícenina hradu Boskovice

Proč přijít: Hrad v Boskovice o víkendu ožívá. Návštěvníci se mohou těšit na jezdecké rytířské turnaje, pohádky, žoldnéře i hudebníky. Letos si navíc pořadatelé přichystali zbrusu novou jezdeckou pohádku, nová šermířská vystoupení a samozřejmě již tradiční souboj Jošta s Janem Ozorem z Boskovic. Akce se koná po oba dva víkendové dny od devíti hodin ráno do půl páté odpoledne.

Zdroj: Youtube

Po stopách Velké Moravy a hradů v Moravském krasu

Kdy: sobota 18. května od 9.15

Kde: sraz naproti železniční stanici Blansko u silničního mostu přes řeku Svitavu

Proč přijít: Po stopách moravské historie, kultury, přírodních a technických zajímavostí se vydají zájemci v sobotu 18. května. V pořadí již 13. ročník poznávacího turistického výšlapu odstartuje krátce po deváté hodině ranní. Sraz všech účastníků je naproti železniční stanici Blansko u silničního mostu přes řeku Svitavu. Celková délka trasy, která začne v Blansku, pokračovat bude přes Klepačov, Olomučany, Nový a Starý hrad a skončí v Adamově, je přibližně 15 km.

BŘECLAVSKO:

Muzejní noc na zámku v Mikulově

Kdy: pátek 17. května od 18.00

Kde: Zámek Mikulov

Proč přijít: Mikulovský zámek v pátek 17. května opět ožije muzejní nocí. Návštěvníci budou moci zavítat do prostředí muzejních expozic, které během večera vyplní zpěv, tanec a dobré jídlo i pití. Kromě volného vstupu do expozic zahraje také cimbálová muzika. „Těšit se můžete také na ukázku a lekce barokních tanců a římské legionáře s jejich programem pro děti i dospělé,“ lákají organizátoři. Na malé návštěvníky čeká dobrodružná hra v prostorách zámku. Vrcholem muzejní noci bude ohňové show, která rozzáří zámeckou zahradu.

Slavnosti města Mikulov

Kdy: od pátku 17. května do neděle 19. května

Kde: Náměstí, Mikulov

Proč přijít: Třídenní jarmark, pouliční etudy nebo víno budou hlavním předmětem letošních slavností v Mikulově. Tradiční akce se uskuteční nejen na mikulovském Náměstí, ale i na sídlišti či zámku. Bohatý program nabídne koncert skupiny O5 a Radeček, dále vystoupení dětí z MŠ nebo tanečních skupin. Do města zamíří v sobotu 18. května od 18.45 hodin na mikulovské náměstí také jedna z nejznámějších tváří pouličního umění, Alex Dowis, který na pódiu v rámci tzv. „speedpaintingu“ (rychlokresby) nakreslí obraz.

HODONÍNSKO:

Food Truck festival

Kdy: sobota 18. května od 11.00 a neděle 19. května od 10.00

Kde: Masarykovo náměstí Hodonín

Proč přijít: Do Hodonína na Masarykovo náměstí zavítá předposlední květnový víkend více než dvacet barevných food trucků a nabídne lidem jídlo z české i zahraniční kuchyně a zábavu pro všechny. Pořadatelé slibují, že návštěvníky čeká víkend plný gastro zážitků. Těšit se mohou také na spanilou jízdu amerických vozů, která začne v sobotu od 13.25 od světelná křižovatka u Cihelny. Chybět nebudou ani hudební vystoupení v podání dua Mario Šarapovič a Vojtěch Šnupárek, dále kapely Křídla nebo muzikantů Legendy se vrací.

Putování po blatnických búdách

Kdy: sobota 18. května od 10.00

Kde: Blatnice pod Svatým Antonínkem a areál sklepů Stará hora

Proč přijít: Přes 35 sklepů se otevře v sobotu 18. května všem zájemcům v milovníkům vína v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Návštěvníci se mohou těšit na volnou degustaci ve všech búdách, tedy přímo u vinaře v jeho sklepě. Nechybět bude ani ukázka lidových řemesel, cimbálová muzika a další. V rámci vstupenky se můžete podívat zdarma také do blatnického muzea.

Zdroj: Youtube

ZNOJEMSKO:

Znojemská muzejní noc

Kdy: pátek 17. května od 19.00

Kde: Znojmo

Proč přijít: Muzejní noc s tématem „Známí/neznámí Znojemané“ připomene zapomenuté, méně známé i známé osobnosti spojené s městem Znojmem. Nejen pro rodiny s dětmi je připraven bohatý program, tvůrčí dílničky, kvízy, nebo hudební a ohňová šermířská vystoupení. V době od 19 do 23 hodin bude volný vstup do expozice v minoritském klášteře, do Domu umění, na hrad a do Expozice pivovarnictví. Po předchozí rezervaci jsou možné také mimořádné noční prohlídky Znojemského městského pivovaru. Těšit se můžete také na gastronomické zážitky.

Májové otevřené sklepy

Kdy: sobota 18. května od 10.00

Kde: Nový Šaldorf - Sedlešovice

Proč přijít: Tradiční jarní Otevřené sklepy se v Novém Šaldorfu konají vždy třetí sobotu v květnu. Otevřeno bývá 18 – 20 sklepů. Kromě vín se nabízí i bohaté pohoštění, ve sklepních uličkách odpoledne zahrají čtyři cimbálové muziky. „V pátek od 19 hodin na podiu u historického lisu pro Vás pořádáme Koncert pod hvězdami s cimbálkou a šaldorfským vínem," dodávají organizátoři. Degustační den je zakončen vždy na náměstíčku u historického lisu.