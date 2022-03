Ke konci března pak mašiny postupně vystřídá voda a s ní i ptáci, kteří se do Lednice vrátí z teplých krajin. „Už zanedlouho začneme napouštět vodu a pokračovat s pracemi se bude zase až na podzim. Je to důležité mimo jiné také proto, že zde žije řada zákonem chráněných druhů ptáků, například kvakoš noční, což je ohrožený druh,“ přiblížil správce lednického zámeckého parku Oto Bernard.

Specializovaná firma nyní pomocí bagrů rozhrnuje a vyrovnává bahno po dně rybníka. „Odhadem zde celkově bylo asi sto tisíc kubíků bahna. Třicet tisíc kubíků odsály sací bagry. Toto množství se použije na opevnění hráze u nové Dyje. Dalších třicet tisíc se pak využilo na obnovu břehů a ostrovů rybníka poškozených erozí. No a zbývajících asi třicet tisíc kubíků zůstane rozhrnutých na dně pro zachování biologické rovnováhy ve vodě,“ vyčíslil Bernard.

Současně s čištěním dna a zpevňováním břehů rybníka postupně vznikají také takzvané pobřežní mělké zóny se ztracenými bárkami. „Nejprve se zatlučou kůly, z vnitřní i vnější strany se upevní desky, v našem případě z měkkého dřeva, vznikne bednění, které se vystele geotextilií tak, aby vznikla jakási hráz. To proto, aby se nevracelo bahno, které vybagrujeme z rybníka a doplňujeme ke břehům, znovu do rybníka zpět. Tyhle bárky nebo přehrady zabrání erozi v době, než si bahno opět sedne a zpevní se břeh,“ zdůvodnil správce zámeckého parku.

Pobřežní zóna s mělkou vodou je nezbytná pro růst vodních rostlin jako je rákos a orobinec nebo vývoj vodních obratlovců, kupříkladu žab.

Zámecký rybník v Lednici

Lichtenštejnové ho nechali vybudovat v letech 1805 – 1811.

Má rozlohu 30 hektarů a jeho součástí je 10 malých ostrovů a romantické stavby na březích.

Revitalizace rybníku za 100 milionů. Hotová má být na konci roku 2023. Rybník však nebude vypuštěný po celou dobu, ale vždy jen přes zimu.

Lichtenštejnům původně sloužil jako okrasná nádrž, za socialismu se stal i chovným, lidé tam chytali kapry.

Na projektu spolupracuje Národní památkový úřad (vlastník), Agentura ochrany přírody a krajiny, obec Lednice, Povodní Moravy, Lesy ČR, investorem je Biosferická rezervace Dolní Morava, miliony přispěl i podnikatel František Fabičovic.

Obnova Zámeckého rybníka má pokračovat i v příštím roce. „Na podzim příštího roku dojdou na řadu další břehy. Nejprve to vypadalo, že chlapi s technikou a množstvím strojů, které sem najely, dokončí hlavní rybník ještě tuto sezonu. Ovšem na strojích se podepsal těžký terén, ve kterém musejí pracovat. Došlo k poruchám nejrůznějších mechanismů a muselo se čekat na náhradní díly. Přece jen to nejsou mašiny, které se běžně v republice vyskytují," zdůvodnil Bernard.

Jakmile bude hotovo, Zámecký rybník bude v průměru asi o čtyřicet centimetrů hlubší. V nejhlubším místě pak bude výška vody kolem sto osmdesáti centimetrů.

Nezvyklý pohled na vypuštěný rybník a množství těžkých pásových strojů na jeho dně překvapuje především návštěvníky parku. Na důvod se doptává například Karel Šimek, hydrobiolog z Českých Budějovic, který se s manželkou do Lednice vydal po padesáti letech. „Je to nezvyklé, vidět rybník bez vody. Co tu provádíte? Budujete další ostrovy?“ zajímal se.