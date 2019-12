Úplnou výluku v Žabovřeské mezi Kníničskou a Hlinkami naplánovali silničáři mezi 1. září roku 2020 a 31. srpen roku 2022. Radní města ji odsouhlasili letos v létě, když ji upřednostnili před prázdninovými výlukami, které by termín dokončení prodloužily. „Přihlédli jsme také k tomu, že tramvajová doprava by i tak nefungovala stoprocentně. Jezdila by jen ve střídavém jednokolejném provozu,“ vysvětlil náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl.

Díky výluce bude možné souběžně stavět přeložku tramvaje do tunelu i silniční galerii a dodržet termín nutný pro získání dotace.

Stavbaři na konci letošního roku už odstartovali i rekonstrukci autobusového nádraží Zvonařka. Její první etapu, opravu střechy a podsvícení terminálu, museli ještě před Vánocemi kvůli počasí přerušit. „Má být dokončená do června. A z výběrového řízení vzejde zhotovitel nové budovy v Opuštěné ulici, která by měla stát do konce roku 2020,“ řekl Antonín Grund ze společnosti ČSAD Brno, jíž nádraží patří.

DOKONČENÍ PLOTNÍ

Nejpozději do konce roku má být hotová přeložka tramvajové trati z Dornychu do Plotní. Do Komárova a ve směru na jih Brna se tak lidé dostanou hromadnou dopravou mnohem rychleji.

Na jaře se dělníci pustí do jiné tramvajové trati. Z Osové ulice ke kampusu a nemocnici v Bohunicích. „Stavba má velký přínos pro oblast Starého Lískovce a Bohunic, kam denně cestují například studenti Masarykovy univerzity a zaměstnanci i pacienti nemocnice,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Od dubna do června příštího roku Brňany čekají opravy první části Veveří od Žerotínova náměstí po Grohovu. „Je v hrozném stavu. Je to jedna z posledních páteřních silnic do centra a není zrekonstruovaná,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.