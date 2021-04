„Já jsem dnes nemohla ani dospat. Vstávala jsem hodně brzy a moc se těšila. Ještě víc, než první školní den v září. On line výuka už mě nebavila. Kamarádi a paní učitelka mi chyběli,“ usmívala se před zadním vchodem devítiletá třeťačka Marie Dočkalová.

Její spolužáci před školou rozebírali, jak bude probíhat testování a kdy školu zase zavřou. „Písíár testy jsou spolehlivější. Táta to říkal. To jsou ty, jak ti strčí tyčinku do nosu nebo do krku,“ hlásil důležitě jen z hochů.

S taškou na zádech dorazil krátce před osmou také Tomáš Chladil. „Do školy se těším, hlavně na kamarády,“ řekl další z adamovských třeťáků.

Radost z pondělního nástupu dětí do školy měli také rodiče. On line výuka v kombinaci s prací z domova byly podle nich pořádný zápřah. „Samozřejmě je to pro nás velká úleva. Ale i pro děti. Chyběl jim kontakt s vrstevníky. Snad to nějakou dobu vydrží a školu kvůli nákaze zase hned nezavřou,“ poznamenal v pondělí před začátkem vyučování jeden z příchozích rodičů Jiří Kubík.