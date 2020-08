Ani po červnovém otevření nemají správci většiny akvaparků na jihu Moravy radost z návštěvnosti. Po koronavirových opatřeních lidé do krytých bazénů chodí méně než loni.

Pasohlávky 30.6.2020 - zprovoznění unikátního tobogánu High Five v Aqualandu Moravia | Foto: Deník / Attila Racek

Rodina Těšíkových ze Znojma ráda jezdí do akvaparků. Navštěvuje kryté bazény hlavně v zimě. Především kvůli dvěma malým synům, kteří vodu milují. Letos však i kvůli koronaviru zatím v krytém bazénu nebyli. „Klukům to trochu chybělo, ale vyřádili se jen co to bylo možné v bazénu doma na zahradě. Jezdíme nejraději do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, často také do termálních lázní v rakouském Laa an der Thaya,“ svěřila se Erika Těšíková.