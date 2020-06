Podle důvěryhodného zdroje Rovnosti jsou už karty rozdané. Předsedou by se měl stát ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl, první místopředsedkyní by měla být někdejší desetidenní ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Dalšími místopředsedy se mají stát David Štolpa a poslankyně a blanenská zastupitelka Lenka Dražilová.

Wenzl se nechtěl k informacím vyjadřovat. "Jsem místopředseda a rád bych tento post znovu obhájil," potvrdil Rovnosti David Štolpa ze znojemské organizace ANO.

Náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva z ČSSD doufá, že dění v hnutí ANO pozorně sledují voliči. "Věřím, že jim to otevře oči, když se v poslední době stávají tradiční politické strany tak trochu sprostou nadávkou. Někteří voliči by se mohli rozhodnout, že se vrátí k tradičním politickým stranám," soudí Oliva.

Podle náměstka hejtmana Jana Vituly z TOP09 měl pravdu bývalý primátor Petr Vokřál, který z hnutí ANO nedávno vystoupil, protože usiloval o zrušení tří buněk brněnské organizace. "Myslím si ale, že to nebude znamenat změnu politiky hnutí ANO, protože stejně bude všechno tak, jak řekne Babiš," míní Vitula.

Předseda Městského výboru KSČM v Brně Martin Říha Deníku Rovnost řekl, že bude záležet na tom, kdo bude brněnskou buňku ANO znovu stavět. "Aby to totiž nebyl někdo, kdo má sám máslo na hlavě. Myslím si, že současné brněnské ANO ani nefunguje jako pořádná opozice na magistrátu, takže by tam měl být někdo, kdo tam vnese svěží vítr," uvedl.

Ke zrušení brněnské buňky Babišova hnutí se odmítl vyjádřit náměstek primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL. "Je to vnitřní záležitost hnutí ANO, takže se k tomu nechci vyjadřovat," dodal místopředseda lidovců.

Podle předsedy ODS Petra Fialy udělali někteří dnes již bývalí členové hnutí ANO z Brna Palermo. "Zrušení brněnské organizace považuji jen za předvolební trik, jak ze sebe chce ANO smýt vinu za uplynulé roky plné skandálů," míní Fiala.

Babiš zasáhl

Předsednictvo hnutí ANO v úterý schválilo návrh předsedy Andreje Babiše na zrušení brněnské organizace ANO a její znovuvytvoření. Deníku Rovnost to potvrdila Karin Karasová. „Všichni z brněnské organizace jsme pozbyli členství. Příští týden by měl být krajský sněm, kterého by se měli účastnit všichni členové jihomoravského ANO už bez brněnské organizace. Tento sněm by si měl navolit nové vedení, které by záhy mělo založit brněnskou buňku znovu," sdělila dosavadní šéfka brněnského ANO.

Karasová v tuto chvíli neví, jestli bude oslovena. „Chtěla bych pokračovat v práci pro hnutí i pro městskou část Královo Pole," řekla. Podle důvěryhodného zdroje Rovnosti by však měla ve funkci předsedkyně brněnské organizace pokračovat.

Se zrušením buňky Karasová souhlasí. „Aféry nás hodně poškodily. V hnutí byli lidé, kteří tam neměli co dělat, a budu ráda, když se povede buňku opětovně založit se členy, kteří skutečně přijdou do veřejné správy přinášet dobré nápady a přijdou sem pracovat kvůli lidem a ne kvůli sobě," oznámila.

Podle Karasové pozbylo členství 215 lidí. „Z hnutí vystoupil Petr Vokřál, Richard Mrázek a jinak nemám informace, že by se přidal ještě někdo další," uvedla.

Důvodem takového postupu má být podle Babiše očištění strany od lidí, kteří by mohli být ve spojení s pochybnými kauzami, jako je například ta současná kolem bývalého člena hnutí Jiřího Švachuly.

Brněnské hnutí ANO v uplynulých týdnech a měsících řeší krizi. Jedním z jejích nejvýraznějších bodů bylo březnové zrušení tří buněk hnutí, ve Starém Lískovci, Židenicích a Černovicích. To zvedlo vlnu nevole, předsednictvo strany proto v květnu buňky obnovilo.

Z hnutí vystoupil v uplynulých dnech i bývalý brněnský primátor Petr Vokřál, který měl vést stranu do podzimních krajských voleb jako lídr kandidátky. „Odcházím, protože nechci dále spojovat své jméno s osobami, které hnutí ANO využívají pouze ke svému osobnímu prospěchu," vysvětlil Vokřál na sociálních sítích. Kromě něj odešel i jeho bývalý náměstek Richard Mrázek.

Některé členy chce naopak vyloučit samo předsednictvo brněnské organizace. Podle návrhu ze začátku týdne jedním z takových členů má být třeba Šárka Korkešová, předsedkyně černovické buňky. „Chápu, že v současné situaci se hledá vhodný obětní beránek, odmítám všek jeho roli převzít za situace, kdy v brněnském ANO zůstávají lidé, kteří by si vyloučení zasloužili mnohem víc, než já," uvedla Korkešová. Rovněž řekla, že se chce soudit.