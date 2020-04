Nápad podle Veselého dostaly desítky vývojářů, kteří pracují s technologií bluetooth. "Dali jsme se dohromady přes iniciativu ecovid19.cz, kde jsme na tom začali pracovat. Osobně jsem neměl tolik času, abych se do toho mohl zapojit naplno, ale pomohl jsem s testováním a myslím, že ta spolupráce je užitečná," uvedl Ondřej Veselý. Ten se vývoji různých aplikací věnuje deset let.

Aplikace právě přes bluetooth sleduje, s kým uživatel přišel do blízkého kontaktu. "Na rozdíl od sledování pomocí GPS je ale mnohem přesnější, protože jsem schopen odhalit, že jsem se k někomu přiblížil na metr či dva. A tím pádem je tam vyšší riziko nákazy. Kdežto technologie GPS má přesnost pět až deset metrů. Další výhoda je, že v případě sledování polohy uživatele přes GPS zná sledovatel informací neustále moji polohu," řekl vývojář, který v minulosti s kolegy vyvíjel aplikaci Street Allert, která umožnila upozornit na požár, kam zrovna vyjeli hasiči.

Později ještě vyvinuli aplikaci FlowerChecker na poznávání rostlin. Stačí vyfotit rostlinu, fotka se pošle botanikovi, který ji určí a doručí uživateli odpověď.

Vývojáři eRoušky jsou podle něj na bezpečnost velmi citliví a záleží jim na soukromí, proto systém navrhli právě takto. "Telefon tedy monitoruje jen to, jaké další zařízení se ke mně přiblížilo. A umožňuje mi, když se od hygieny dozvím o pozitivním testu, poslat hygienikům seznam identifikátorů, kterým pak můžou zavolat a říct jim, aby se také nechali vyšetřit," vysvětlil.

Aplikace vznikala asi čtyři týdny a její vývoj podle Veselého stále probíhá, ale byla v podstatě hotová před zhruba dvěma týdny. Ministerstvo k aplikaci podle něj i dalších kolegů vývojářů přistoupilo spíš opatrně. "Trvalo několik dní, než jsme je přesvědčili, aby nad tím převzali záštitu. Vyžadovali audity od nezávislé organizace, takže máme audit od ČVUT, že ta aplikace opravdu neodesílá žádná polohová data někam jinam. Záštita ale funguje a ministerstvo aplikaci propaguje,“ dodal Ondřej Veselý.

Jeho kolega Lukáš Sochor upřesnil, že aplikaci spuštěnou na Bílou sobotu si už do svého mobilu stáhlo během jediného dne přes 50 tisíc lidí. „Mohlo by to pomoci k tomu, že bychom mohli opět víc začít chodit ven. A když se u někoho z uživatelů koronavir najde, tak hygiena řekne: Nemáte náhodou eRoušku? A vy řeknete: Mám! A když pak nemocný uživatel poskytne údaje z aplikace, tak oni je můžou ve velmi krátké době vyšetřit, nebo je dát do izolace. Tímto způsobem je tedy možné bojovat proti koronaviru,“ míní Sochor.

Kvůli jiným pracovním povinnostem se Ondřej Veselý vývoji aplikace věnoval hodinu denně. „Řada dalších kolegů, kterých je zhruba kolem stovky, se tím ale zabývala na plný úvazek,“ dodal Veselý.

Podle Sochora řada zaměstnavatelů umožnila vývojářům, aby se eRoušce věnovali naplno. „Dělali to jako dobrovolníci zadarmo. I doménu, kterou jsme na webu získali, jsme získali zadarmo formou poděkování,“ vysvětlil. Hodnotu práce programátorů na aplikaci odhadl na milion korun.

Aplikace zatím funguje s podporou technologie Android a během pár dnů by se měla spustit i v mobilech s operačním systémem IOS. Podle Sochora by ale mělo plnou patronaci nad eRouškou včetně financování převzít ministerstvo zdravotnictví, aby se mohla dál zlepšovat a provozovat.

Aplikace eRouška je součástí projektu takzvané chytré karantény. „Ta pracuje s údaji od mobilních operátorů, kde má šest hodin na zpracování. Další její položkou jsou data z platebních terminálů, kde se ti lidé pohybují a kde platili, a třetí částí je právě aplikace eRouška,“ vysvětlil Sochor.