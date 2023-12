„Byl večer a já říkám kamarádovi, že slyším, jak letí stíhačky. On na to, že ne, co by prý dělaly stíhačky v noci nad Jerevanem. Když jsem potom šla domů, volal mi z české ambasády, kde byl na stáži, že to opravdu stíhačky jsou a ať jsem připravená na případnou evakuaci,“ popisuje jednadvacetiletá studentka Masarykovy univerzity. Tou dobou byla v zemi teprve přes týden.

Hned druhý den po největším útoku od roku 2020 začali obyvatelé Jerevanu protestovat za vstup do války s Ázerbájdžánem. „Šla jsem ze školy a musela jsem přes náměstí plné demonstrantů. Jediná cesta davem byla uličkou mezi protestujícími a těžkooděnci. Podruhé bych to už neudělala, bylo to děsivé, a ne zrovna rozumné,“ přemítá Komárková.

Zdroj: Youtube

Do kavkazské země se Komárková vydala s podporou Centra raně novověkých studií Masarykovy univerzity studovat dějiny umění. Cestovní stipendium získala od Hlávkovy nadace a ve svém projektu se zaměřila na klášter Marmašen z desátého století, který leží poblíž tureckých hranic. V Arménii, kterou nikdy předtím nenavštívila, žila od minulého září do května tohoto roku.

První krize potkala Lindu Komárkovou hned po příjezdu na kolej, kde měla strávit první noc. „Spíš než kolej to byla ubytovna, ve které bydleli dělníci, uprchlíci a chudší studenti různých národností, převážně z Blízkého východu, Egypta, Íránu, Ruska a Indie. Na můj příjezd nebyl nikdo připravený, a navíc se tam zrovna pohádali arménští uprchlíci z Náhorního Karabachu s vrátným. Bylo to velmi hlasité, myslela jsem si, že se každou chvíli pozabíjí, tak to bylo intenzivní,“ líčí Komárková první kulturní šok. Po necelém roce stráveném v zemi konflikt hodnotí jako nepříjemnější hádku, ale nic neobvyklého.

Zájem o vánoční trhy v Brně roste, zvyšuje se počet návštěvníků z Prahy

Během svého pobytu měla v plánu navštívit právě i Náhorní Karabach, území v jihozápadním Ázerbájdžánu s arménským obyvatelstvem, o které vedou obě země dlouhodobý spor. „Do Karabachu, který tehdy ještě spravovali arménští separatisté, jsem měla jet v březnu stále ještě otevřeným koridorem. Bylo to velmi riskantní, jela bych na zakázané území, jehož hranice hlídali ruští vojáci. Vzít mě tam měl prodavač, který oblast zásoboval mléčnými výrobky. Den před odjezdem jsem si cestu rozmyslela,“ vykládá brněnská studentka. Její rozhodnutí se ukázalo jako správné, když se další den koridor uzavřel.