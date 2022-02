Atraktivní kolekce oděvů i obuvi v Brně. Podívejte se na nové módní trendy

/FOTO/ Kolekce více než 226 značek se představily od soboty do pondělí na veletrzích Styl a Kabo na brněnském výstavišti. Odborníci a obchodníci z textilní a obuvnické branže ocenili zejména příležitost setkat se s partnery a zákazníky. „Naše zákaznice nám v covidové pauze dávaly vědět, že by nás opět rády viděly, aniž by musely jezdit přes půl republiky do severních Čech," sdělila Jiřina Matoušová z firmy Werso, která je výrobcem luxusního spodního prádla.

Veletrhy Styl a Kabo se konaly od soboty do pondělí na brněnském výstavišti. | Foto: Foto: Veletrhy Brno

Stejně jako v předchozích letech představili někteří vystavovatelé kolekce vytvořené z recyklovaných a k životnímu prostředí šetrných materiálů. Na veletrhu se také projevila rostoucí obliba barefootové obuvi. Přírodní materiály reprezentovala na veletrhu například společnost H & D. „To, co je silným trendem ve lněné konfekci, převádíme do silnějších těžších materiálů zimní konfekce dámských šatů. Šaty jsou nadčasové, sluší mnoha postavám a je důležité chytnout ten správný střih,“ zmínila obchodní ředitelka společnosti Monika Havlová. Sportovní areál u Anthroposu: Brnu hrozí pokuta, zatím chybí potřebná povolení Veletrhy Styl a Kabo zahájily veletržní sezónu 2022 na brněnském výstavišti. „V době, kdy mnoho oborů čelí nedostatku inovativních exponátů, je potěšitelné, že textilní i obuvnický průmysl mají stále co představit. Průběh veletrhů také potvrdil potřebu osobního kontaktu v dodavatelsko – odběratelských vztazích," sdělil generální ředitel Veletrhů Brno Tomáš Moravec. V pavilonu P čekaly odborné návštěvníky nejnovější kolekce oděvů, módních doplňků, obuvi i kožené galanterie reprezentované více než stovkou vystavovatelů z deseti států. Do Brna přijeli výrobci a prodejci z České republiky, ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Turecka či Řecka. „Možnost zažít novinky všemi smysly je nenahraditelná a věřím, že srpnový ročník obou unikátních veletrhů umožní návštěvníkům takový zážitek už v době ryze postcovidové," doplnil Moravec.