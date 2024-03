V uplynulém roce napočítala Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras více přestupků a s nimi spojených pokut, a to třiačtyřicet. Číslo je tak o sedm případů vyšší než v roce 2022. Navíc v Moravském krasu zaznamenali ochranáři případy nepovolené kempování už i v letošních zimních měsících. „Letos už jsme jednotlivé případy zaznamenali. Zatím se jedná o ojedinělý výskyt, nešlo o skupiny,“ uvedl vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Dominik Franc.

Právě kempování, a to přímo obytných vozů a karavanů, v této chráněné krajinné oblasti rapidně vzrostlo zejména v koronavirovém období. V uplynulých dvou letech šlo i o turisty ze zahraničí. „Problémem je, že často šlo o skupiny. Řešili jsme kempování polských, ale i francouzských karavanistů u Kateřinské jeskyně. To bylo docela obtížné, protože ti odmítali mluvit jinak než francouzsky. Navíc pořád nechápali, co udělali špatného. Toto se však naštěstí v uplynulém roce neopakovalo,“ popsal geolog Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma.

Pracovníci Moravského krasu poznamenali, že množství přestupků se začalo po koronavirovém období snižovat až do uplynulého roku 2023. Strážci přírody v tomto období dávali pokuty především za nepovolené vjezdy aut a rozdělání ohně. Trend obytných aut postupně ustoupil a rovněž ubylo jiných druhů přestupků.

„V minulých letech se děly i jiné věci spojené s karavany. V jednom případě jsme třeba řešili nález chemického odpadu v řece Punkvě. Letos naštěstí žádný takový případ zatím není. Navíc nás kontaktoval pán z asociace, která karavanisty zaštituje. Podílí se nyní na informačních kampaních o zákazu kempování v chráněných oblastech. Jsem rád, že tu funguje forma spolupráce,“ sdělil Franc.

Kempující do Moravského krasu kromě přírody lákají i snadno dostupná sociální zařízení. V oblasti funguje například turistické středisko Dům přírody, které je snadno dostupné a lidé jej tak zneužívají. Dále si vybírají louky či mýtiny. „Jsou rovněž případy, kdy obytná auta parkují přímo u lesa nebo na louce, kde táboří nebo grilují. Naštěstí tyto případy nejsou tak masové. Problémy průběžně řešíme i s cyklisty, kteří můžou jezdit jen po označených cyklotrasách, ale i přesto jezdí po peších tratích. Tam pak způsobují poškození,“ vysvětlil Antonín Tůma.

Podle něj se dá ale naopak pozorovat i nárůst pozitivních trendů. Například samotné množství případů kempování s karavany v Moravském krasu je dle dat z posledních let spíše na ústupu. „Byl tu enormní nárůst v covidovém roce 2020, kdy jsme zaznamenali sto čtyřicet dva udělených pokut. Následující rok jich bylo třiapadesát a i když se pokles v uplynulém roce zastavil, tak mohu říct, že je pozitivní, že zůstáváme počtem pokut ve stavu před rokem 2020 a tento extrém se už neopakuje,“ uzavřel Antonín Tůma.