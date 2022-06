Podle mluvčího jihomoravských hasičů Petra Příkaského je nyní situace v obci stabilizovaná. Hlášení o události přijali hasiči ve čtvrt na deset večer. „Místy to vypadá, že by se dalo i projíždět na lyžích, je to neskutečné. Monitoring je nyní těžký, protože je tma. Nicméně nevypadá to, že by bylo něco poničeného. Dokonce ani stojící auta nevypadají rozbitá. Ovšem uvidíme ráno,“ sdělil na dotaz Deníku Rovnost mluvčí.

Vzhledem k lavině krup, která se stéká do nejnižších částí Olešnice, to vypadá, že smršť přišla velice rychle a během krátké chvíle. „Protože není prakticky možné tudy projet, domluvili jsme se s místním zemědělským družstvem, že nám traktory pomohou cesty odklidit,“ uvedl Příkaský.

Kilometrová spoušť: Podívejte se, kudy se tornádo prohnalo Lanžhotem

I podle zastupitele města Davida Marečka to vypadá, že k větším škodám nedošlo. „Před asi hodinou jsem pokládal dotaz do facebookové skupiny, kterou jsem kdysi pro občany založil, zda evidují nějaké větší škody. A kromě toho, že je všude bílo a všechna úroda je kompletně zničená, to vypadá dobře. Ale viděl jsem videa řek tečících po ulicích, takže předpokládám, že se voda dostala i do sklepů," uvedl na dotaz Deníku Rovnost kolem půl jedenácté večer.

Proud vody se valil mezi domy

Podobně hovořila i Kateřina Froňková, autorka děsivého videa zachycujícího proud vody na silnici mezi domy. „Bylo to dost strašné, ale my jsme v pořádku, jen zahrádka ne. Co nepomlátily kroupy, tak to pod nimi zmrzlo," sdělila.

Meteorolog: Počasí může být extrémnější, tornádo na jihu Moravy je ale náhoda

Podle zastupitele Marečka vše trvalo nejdéle patnáct minut. „Zrovna jsem měl angličtinu, tak jsem lektorce ukazoval fotky. První mám z 20:50, kdy padají kroupy, a 20:55 už jsem musel před dům pro auto, protože se pod ním utvořila řeka. Kolem deváté bylo po všem," popisoval.

Jižní Moravou se ve čtvrtek odpoledne a v podvečer prohnaly bouřky. V souvislosti s nimi měli hasiči asi dvanáct výjezdů, mimo jiné i k jednomu zatopenému sklepu.