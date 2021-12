Stylové dekorace z její dílny si díky tomu mohou koupit i ostatní. V turistické sezoně například v jejím muzeu, které má v blízké Lednici věnované životu v době první republiky. Pravidelně je prodávala i na vánočních trzích či jarmarcích. „Při brouzdání na internetu jsem na podobné narazila, a tak jsem začala shánět materiál, abych si je vyrobila sama. Nejprve jsem jen pro sebe udělala pár vojáčků a papírových baletek. Lidem v mém okolí se to líbilo a zmínili se, že kdybych jich měla více, koupili by si je,“ vypráví Létalová.

Ze dřeva nyní dělá už i kominíky, sněhuláky, námořníky, oblíbeného seriálového kriminalistu Hercule Poirota, anděly, Mikuláše, čerty nebo třeba krále. „Ozdůbky jsou ručně malované i zdobené. Většinou pracuji na více figurkách najednou,“ říká žena, která je v Břeclavi zároveň i členkou Klubu vojenské historie.

Chtěla bych zůstat dál sama sebou, říká vítězka StarDance Mašková z Tvrdonic

Časy meziválečné republiky jí učarovaly v dětství. Postupně se nadšení změnilo až v celoživotní vášeň. Sbírala dobové klobouky, dámské potřeby či další doplňky.

„Když jsme s klubem začali na Pohansku pořádat dobový den k mobilizaci z roku 1938, přibyly i oděvy. Nejdřív jen denní všední šaty, později večerní, sportovní, spodní prádlo, plavky a také šaty pro pány,“ vyjmenovává dáma pocházející z Týnce na Podluží.

Dobové přehlídky

Společně s kapelou Melody Gentlemen Lednice, prvorepublikovým swingovým orchestrem, pak začala organizovat i dobové módní přehlídky. „Bývají součástí koncertů či plesů, kde kapela vystupuje. Pokračujeme v tom stále. Jen je škoda, že poslední dva roky se společenské akce buď posouvají, nebo ruší,“ mrzí Létalovou.

Pět zlatých medailí pro Vicana: vinaři z Břeclavska uspěli v Portugalsku

Jako návrat do časů minulých působí i dům, v němž společně s podobně nadšeným přítelem v Břeclavi bydlí. Stylová vánoční přání, diáře, záložky do knih, deníčky, zrcátka, lékovky, kapesní popelníky či spony pro děvčata zase mohou lidé pořídit v jejím lednickém muzeu. Všechny suvenýry jsou autorkou ručně vyráběné.

„Muzeum funguje už osmým rokem. Je expozicí dobového života, inspirovat jsem se nechala stálou výstavou v brněnském Technickém muzeu. Stylizovali ji jako brněnskou uličku řemesel. U mě jde zase o typickou uličku v tehdejší Lednici,“ popisuje milovnice historie.

Vánoce dětí z dětských domovů na jihu Moravy: Pohoda i dárky v zastavárně

Svoji vášeň podtrhla i dodatečným výučním listem, stala se z ní modistka. „Vyrábím dámské klobouky. K tomu jsem se zase dostala přes kamarádku v Brně, která tam provozuje obchod s klobouky. Po gymnáziu jsem se vydala studovat etnologii a muzeologii, to jsem ale nedokončila. No a díky kamarádce jsem se dozvěděla o škole v Uherském Hradišti a tomto oboru, který však, bohužel, pro nezájem už zanikl,“ tvrdí.

Klobouky pro své stálé zákaznice vyrábí ručně natahováním na dřevěné formy. „Je to podobné jako u výroby bot. Na dřevěných formách se plsti natahují pomocí tepla a tlaku. Poté se to nechá vyschnout, zafixuje se to, pak se to sundá a tvar zůstane. Stačí jen dokončit a dozdobit,“ usmívá se.